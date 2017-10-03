Минкульт поддержит фильмы о русских писателях, советских актрисах и танке Т-34

До 12 октября 2017 года Департамент кинематографии Минкультуры принимает заявки от кинокомпаний, претендующих на поддержку производства национальных фильмов. Субсидии могут получить неигровые проекты о культуре и искусстве, в том числе о русских писателях, советских актрисах и «Ельцин Центре», а также ленты военной тематики, среди которых картины о границах России, её защитниках и об истории создания танка Т-34.



Принимаются проекты в неигровом кино:



По тематике «Фильмы о культуре и искусстве»:

— об общественном, культурном и образовательном центре «Ельцин Центр»;

— о жизни и творчестве русского писателя, литературоведа и переводчика;

— о советских актрисах.



По тематике «Фильмы об истории Отечества и военной тематики»:

— о границах России и её защитниках;

— об истории создания танка Т-34.



По тематике «Спецпроекты»:

— об успехах и достижениях в области культуры и искусства за последние годы.