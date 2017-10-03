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ПрофиСинема.ру
 

Минкульт поддержит фильмы о русских писателях, советских актрисах и танке Т-34



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03.10.2017 15:46:00

До 12 октября 2017 года Департамент кинематографии Минкультуры принимает заявки от кинокомпаний, претендующих на поддержку производства национальных фильмов. Субсидии могут получить неигровые проекты о культуре и искусстве, в том числе о русских писателях, советских актрисах и «Ельцин Центре», а также ленты военной тематики, среди которых картины о границах России, её защитниках и об истории создания танка Т-34.

Принимаются проекты в неигровом кино:

По тематике «Фильмы о культуре и искусстве»:
— об общественном, культурном и образовательном центре «Ельцин Центр»; 
— о жизни и творчестве русского писателя, литературоведа и переводчика;
— о советских актрисах.

По тематике «Фильмы об истории Отечества и военной тематики»:
— о границах России и её защитниках;
— об истории создания танка Т-34.

По тематике «Спецпроекты»:
— об успехах и достижениях в области культуры и искусства за последние годы.



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