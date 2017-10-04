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ПрофиСинема.ру
 

По программе кинофикации малых городов открылось уже 300 кинозалов



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04.10.2017 11:20:00

В начале октября 2017 года были подведены промежуточные итоги программы кинофикации малых городов – к настоящему моменту открылось более 300 кинозалов. В сентябре открыли двери сразу четыре обновленных кинотеатра, претендующих на юбилейный номер: в поселках Тульский (Республика Адыгея) и Пушкинские Горы (Псковская область), селе Байкалово (Свердловская область) и городе Людиново (Калужская область), пишут Известия. Ожидается, что к концу года откроется уже 434 кинозала в 395 населенных пунктах.

Как отметил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, с 2015 года Фонд провел уже три конкурса и распределил среди кинотеатров в малых и средних городах более 2 млрд рублей. 300 обновленных кинозалов уже посетили 4 млн зрителей. Предполагается, что к концу 2017 года доступ к современному цифровому кинопоказу получат более 10 млн человек.

Скоро будут подведены итоги четвертого этапа конкурса, в рамках которого будет распределен еще 1 млрд рублей (поддержку получат около 200 кинозалов). Как и раньше, прошедший отбор кинотеатр получит на модернизацию и переоснащение безвозвратную субсидию не более 5 млн рублей (из расчета на один зал). Обязательное условие получения поддержки — в течение трех лет не менее 50% сеансов в этом кинотеатре должны иметь именно российские фильмы. Малышев считает, что эта квота «существенно удлиняет прокатную жизнь нашим картинам и расширяет их аудиторию».

В частности, во вновь открывшихся кинозалах картину «Три богатыря и Морской царь» посмотрело более 130 тыс. человек, на «Викинга» пришли 116 тыс., «Притяжение» набрало 100 тыс. просмотров. Общие сборы за девять месяцев в этих кинотеатрах уже составили более 750 млн рублей. По оценкам специалистов Фонда кино, к концу года этот показатель должен превысить миллиард.

Лидером по количеству открывшихся залов является Ульяновская область, где уже запущено 14 кинозалов (из тех 16, что получили субсидии Фонда). Второе место занимает Омская область с 12 кинозалами. Третье место делят республики Башкортостан и Татарстан — по 11 кинозалов в каждой. До конца года в Башкортостане планируется открыть еще три зала, а в Татарстане — семь.

Среди локальных рекордов можно отметить показатели молодежного центра в городе Сортавала (Республика Карелия), который демонстрирует стабильно высокую наработку. Сеанс в этом кинозале в среднем собирает 35 человек, что значительно выше среднего по стране.



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