Джаред Лето сыграет Хью Хефнера

3 октября 2017 года стало известно, что Джаред Лето сыграет основателя Playboy Хью Хефнера, ушедшего из жизни совсем недавно - 27 сентября в возрасте 91 года. Производством картины займется RatPac Entertainment. В настоящее время проект находится на ранней стадии разработки. Режиссером и продюсером байопика выступит Бретт Рэтнер, сообщает THR .





«Джаред – мой старый друг. Как только он узнал, что я приобрел права на проект, он сказал мне: «Я хочу сыграть его. Я хочу понять его». И я считаю, что у Джареда все получится – он один из величайших актеров современности», - комментирует Рэтнер, который приобрел права на картину еще в 2007 году для Universal Pictures и Imagine Entertainment, но не успел снять ленту до того, как их срок истек.



Затем права для Warner Bros. перекупил продюсер Джерри Вайнтрауб, однако и ему не удалось снять ленту о Хефнере – в 2015 году кинематографист умер, не успев завершить начатое. Права снова купил Рэтнер, и теперь надеется реализовать проект. По словам режиссера, его «цель – снять фильм, который станет событием».



В апреле Рэтнер приглашал Лето в особняк Хефнера, где проходила премьера документального сериала American Playboy: The Hugh Hefner Story (канал Amazon). Кинематографисты надеялись, что им удастся встретиться с основателем «Плейбоя», однако в это время его болезнь прогрессировала, и Хефнер не принимал гостей.



Тем не менее, Рэтнер не слишком обеспокоен, что Лето не смог встретиться с человеком, образ которого ему предстоит воплотить на экране: «Есть достаточно аудиовизуальных материалов о Хефе, так что у Джареда будет столько информации для изучения, сколько потребуется».