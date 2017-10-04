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ПрофиСинема.ру
 

У сети «Синема Парк» и «Формула кино» новый директор по репертуарному планированию



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04.10.2017 16:25:00

4 октября 2017 года стало известно, что директором по репертуарной стратегии объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» назначен француз Жан-Марк Кентон. Его задача — формирование репертуарной политики «с использованием европейского опыта и принципов гибкого программирования», удовлетворяющего вкусам и интересам широкой аудитории, пишет Коммерсант. Ранее репертуарным планированием «Формулы кино» занималась Майя Манерова, а «Синема Парка» — Светлана Ястребова. 

Жан-Марк Кентон

Жан-Марку Кентону 42 года, это его первый опыт работы в России. Ранее он занимал пост исполнительного директора парижской киносети из пяти кинотеатров Les Ecrans de Paris, специализирующейся на авторском и фестивальном кино. Последние три года Кентон был исполнительным директором Les Cinemas Gaumont-Pathe, основанной французскими киностудиями Pathe и Gaumont,— операторе киносетей во Франции, Нидерландах, Швейцарии и Бельгии.

«Весьма полезным, я надеюсь, для нашей компании должны стать и французский опыт организации киноиндустрии, и репертуарная политика, которые обеспечивают стабильно высокую долю национального кино в прокате», - считает Александр Мамут. Гендиректор объединенной киносети «Синема Парка» и «Формулы кино» Роман Линин выразил надежду, что господин Кентон «поможет вывести репертуар кинотеатров на совершенно новый международный уровень разнообразия и качества»

Мнения участников российского рынка кинопоказа относительно перспектив этого назначения разделились. Некоторые убеждены, что «эта работа держится исключительно на личных связях». Другие добавляют, что Жану-Марку Кентону придется работать через переводчика, что никак не облегчает коммуникацию. Еще одной сложностью может стать ужесточение российского рынка кинопроката: сбор за допуск фильма в прокат может возрасти до 5 млн руб. на фильм, что приведет к резкому сокращению репертуара кинотеатров. Положительный же момент заключается в том, что Кентон может привнести новый взгляд и опыт работы во французской индустрии кинопроката.

В объединенную сеть входят 75 кинотеатров с 624 залами в 28 городах России.



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