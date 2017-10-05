Мединский неожиданно высказался против закона о «5 миллионах рублей за прокат фильма»

5 октября 2017 года министр культуры России Владимир Мединский неожиданно объявил о том, что подконтрольное ему ведомство предлагает отказаться от идеи выплаты 5 млн. руб. за допуск фильма в российский прокат в пользу процентных отчислений, пишет Газета.Ru .



«Я считаю, что это правильный принцип, сделать так, чтобы за счет западного, голливудского кино финансировался отечественный кинематограф. Формы могут быть разные. Например, во Франции и Польше существует не разовый взнос, а процент от сборов. Во Франции он довольно высокий, около 12%. Мне представляется французская модель более справедливой», — сказал министр. Он добавил, что размер процента необходимо обсуждать. Лично ему «принцип, когда богатый платит много, а люди и компании, чьи фильмы собирают меньше средств, платят меньше», кажется более разумным, чем разовый сбор.



Мединский отметил, что у разового сбора есть существенный минус — это риск, что малобюджетное авторское кино не появится в прокате.



«Деньги при этом будут идти целевым образом непосредственно в Фонд кино», — резюмировал глава Минкульта.



В конце августа Минкультуры вынесло на общественное обсуждение законопроект, в котором, в частности, предлагалось ввести обязательный взнос в 5 млн. рублей за прокат фильма в российских кинотеатрах.