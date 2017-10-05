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ПрофиСинема.ру
 

Кейт Уинслет получила роль в сиквелах «Аватара»



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05.10.2017 11:41:00

4 октября 2017 года было объявлено, что Кейт Уинслет присоединилась к актерскому ансамблю сиквелов фантастического экшена Джеймса Кэмерона «Аватар», съемки которых начались в конце сентября. Для режиссера и актрисы это будет первая совместная работа за последние 20 лет – они не встречались на съемочной площадке после «Титаника» (1997), сообщает Empire.

мировая премьера фильма "Титаник 3D", режиссер Джеймс Кэмерон и актриса Кейт Уинслет

«На протяжении 20 лет с момента выхода "Титаника", который является одним из самых успешных фильмов в моей карьере, мы искали что-то, где снова сможем поработать вместе с Кейт. Я не могу дождаться, когда она сможет привести к жизни такого персонажа, как Ронал», - прокомментировал Джеймс Кэмерон. Представителем какой расы будет новая героиня, не сообщается.

«Аватар» - лента Джеймса Кэмерона, которая вышла в 2009 году и при бюджете 237 миллионов долларов собрала 2,7 миллиарда долларов, став самым кассовым фильмом в истории кинопроката. Картина номинировалась на «Оскар» в девяти категориях и победила в трех: «Лучшая операторская работа», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая работа художника-постановщика».

С тех пор режиссер работает над ее продолжениями. Каждый из четырех новых фильмов («Аватар 2», «Аватар 3», «Аватар 4» и «Аватар 5») расскажет самостоятельную историю, но они будут объединены одной сюжетной линией. Суммарный бюджет сиквелов превышает 1 миллиард долларов.

«Аватар 2» выйдет в прокат лента выйдет 18 декабря 2020 года. «Аватар 3» стартует годом позже, «Аватар 4» и «Аватар 5» увидят свет в декабре 2024 и 2025 годов соответственно.



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