Кейт Уинслет получила роль в сиквелах «Аватара»

4 октября 2017 года было объявлено, что Кейт Уинслет присоединилась к актерскому ансамблю сиквелов фантастического экшена Джеймса Кэмерона «Аватар», съемки которых начались в конце сентября. Для режиссера и актрисы это будет первая совместная работа за последние 20 лет – они не встречались на съемочной площадке после «Титаника» (1997), сообщает Empire .





«На протяжении 20 лет с момента выхода "Титаника", который является одним из самых успешных фильмов в моей карьере, мы искали что-то, где снова сможем поработать вместе с Кейт. Я не могу дождаться, когда она сможет привести к жизни такого персонажа, как Ронал», - прокомментировал Джеймс Кэмерон. Представителем какой расы будет новая героиня, не сообщается.



«Аватар» - лента Джеймса Кэмерона, которая вышла в 2009 году и при бюджете 237 миллионов долларов собрала 2,7 миллиарда долларов, став самым кассовым фильмом в истории кинопроката. Картина номинировалась на «Оскар» в девяти категориях и победила в трех: «Лучшая операторская работа», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая работа художника-постановщика».



С тех пор режиссер работает над ее продолжениями. Каждый из четырех новых фильмов («Аватар 2», «Аватар 3», «Аватар 4» и «Аватар 5») расскажет самостоятельную историю, но они будут объединены одной сюжетной линией. Суммарный бюджет сиквелов превышает 1 миллиард долларов.



«Аватар 2» выйдет в прокат лента выйдет 18 декабря 2020 года. «Аватар 3» стартует годом позже, «Аватар 4» и «Аватар 5» увидят свет в декабре 2024 и 2025 годов соответственно.