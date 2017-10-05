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ПрофиСинема.ру
 

Минкульт не станет отзывать прокатное удостоверение «Матильды»



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05.10.2017 13:15:00

4 октября 2017 года была озвучена официальная позиция Минкульта относительно отзыва прокатного удостоверения фильма Алексея Учителя «Матильда», которое потребовал глава общественного совета при Министерстве культуры Павел Пожигайло. Чиновник обвинил ведомство в обмане и призвал запретить показ ленты в российских кинотеатрах, пишет РБК.

«К сожалению, министерство просто обмануло нас, и прокатное удостоверение было выдано, когда все были на каникулах в августе. На мой вопрос, почему было сделано так, господин Аристархов [первый замминистра культуры] заявил, что министерство не считает важным советоваться с нами», - сказал Пожигайло. По его мнению, прокат фильма «Матильда» «стоило бы перенести на год, за пределы столетия революции, чтобы снизить градус напряжения». 

Министр культуры России Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что ведомство не будет отзывать прокатное удостоверение у картины Учителя, сообщает МК.

«К нам действительно поступил депутатский запрос о необходимости создать общественный совет и рассмотреть на нем отзыв прокатного удостоверения. Это процедура незаконна, и мы очень рады, что после прошедшего обсуждения общественный совет стал играть ту роль, которую он и должен играть. Роль консультативную, роль консолидирующую, роль органа, который не занимает жесткую позицию, а радеет за развитие культуры», - отметил Мединский после заседания совета, на котором состоялся просмотр фильма.



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Фильм: «Матильда»  

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