ivi.ru судится с «Парадизом»

В конце ноября 2017 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск онлайн-кинотеатра ivi.ru к дистрибьюторской компании «Парадиз», постановив взыскать с ответчика 12,1 млн рублей, рассказал по итогам заседания заместитель гендиректора по правовым вопросам Ivi.ru Михаил Платов, пишет RNS .



Первоначальная сумма иска составляла 10,5 млн, но в процессе требования были увеличены до 12,118 млн рублей. Иск касался пакета фильмов, однако их количество не сообщается. «Мы авансировали их еще в 2011 году, но «Парадиз» так и не передал их нам до сих пор, так что суд постановил вернуть деньги и выплатить неустойку», - сказал Платонов.



Представитель «Парадиза» считает решение незаконным и уверяет, что компания собирается его обжаловать. По его словам, по действовавшему между компаниями договору «Парадиз» должен был предоставить ivi лицензии на использование нескольких десятков фильмов.



«К апрелю 2016 года мы не предоставили 22 фильма, а к концу прошлого года — только 7. Все фильмы производства США, все они были указаны в договоре даже без года производства, т.е. ни мы, ни ivi.ru не знали, когда реально эти фильмы будут готовы и выйдут ли вообще, поэтому они и не были своевременно переданы», — отметил юрист «Парадиза». Он подчеркнул, что компания предлагала ivi.ru, как предусмотрено договором, замену непредоставленных фильмов, однако ответа не получила, а в мае ivi уведомила партнера, что «выходит из договора в одностороннем порядке» и в начале июня подала иск в Арбитражный суд Москвы.