    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Кинобизнес
 
Кинорынок
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
База данных по киноиндустрии
Фото

телесериал Хождение по мукам

ПрофиСинема.ру
 

Netflix объявил, кто заменит Кевина Спэйси в «Карточном домике»



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу
05.12.2017 10:26:00

4 декабря 2017 года стала известна дальнейшая судьба сериала Netflix «Карточный домик», производство которого было заморожено из-за секс-скандала с исполнителем главной роли Кевином Спэйси. Съемки начнутся в начале 2018 года, объявил директор по контенту сервиса Netflix Тед Сарандос. В последнем сезоне будет восемь эпизодов вместо запланированных ранее 13, сообщает The Hollywood Reporter.

Финальный – шестой – сезон сериала «Карточный домик» выйдет без актера Кевина Спэйси. Он появится только в первых сериях, которые были отсняты до разразившегося скандала. В оставшихся эпизодах главную роль сыграет Робин Райт. Любопытно, что в романе Майкла Доббса, который лег в основу сериала, персонаж Спэйси — президент США Фрэнк Андервуд — умирает.

В конце октября вокруг Спейси разразился секс-скандал. Актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил звезду в домогательствах, которые имели место в 1986 году (Рэппу на тот момент было 14 лет, а Спэйси – 28). Позднее к нему присоединились по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком» (они не стали раскрывать своих имен). За этим последовала реакция киносообщества: Спэйси лишили премии «Эмми», которую он должен был получить в ноябре, Ридли Скотт сообщил о планах вырезать артиста из уже снятого на тот момент фильма «Все деньги мира», а стриминг-гигант Netflix сделал заявление, что не будет продлевать сериал «Карточный домик» на седьмой сезон, ограничившись спин-оффом (тогда же было заморожено производство шестого сезона).



Просмотров: 223   |      


Все статьи по теме кинобизнес

05.12.2017Итоги уикенда с 30 ноября по 3 декабря 2017 года: «Легенда о Коловрате» во главе кассы
05.12.2017За месяц Минкомсвязи заблокировало в четыре раза меньше «зеркал» пиратских сайтов, чем прогнозировалось
04.12.2017Paramount в поисках новых денег
04.12.2017ivi.ru судится с «Парадизом»
04.12.2017Сборы в США и Канаде за уикенд с 1 по 3 декабря 2017 года: «Тайна Коко» удержала лидерство

  Новости кино



 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006