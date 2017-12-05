Netflix объявил, кто заменит Кевина Спэйси в «Карточном домике»

4 декабря 2017 года стала известна дальнейшая судьба сериала Netflix «Карточный домик», производство которого было заморожено из-за секс-скандала с исполнителем главной роли Кевином Спэйси. Съемки начнутся в начале 2018 года, объявил директор по контенту сервиса Netflix Тед Сарандос. В последнем сезоне будет восемь эпизодов вместо запланированных ранее 13, сообщает The Hollywood Reporter .



Финальный – шестой – сезон сериала «Карточный домик» выйдет без актера Кевина Спэйси. Он появится только в первых сериях, которые были отсняты до разразившегося скандала. В оставшихся эпизодах главную роль сыграет Робин Райт. Любопытно, что в романе Майкла Доббса, который лег в основу сериала, персонаж Спэйси — президент США Фрэнк Андервуд — умирает.



В конце октября вокруг Спейси разразился секс-скандал. Актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил звезду в домогательствах, которые имели место в 1986 году (Рэппу на тот момент было 14 лет, а Спэйси – 28). Позднее к нему присоединились по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком» (они не стали раскрывать своих имен). За этим последовала реакция киносообщества: Спэйси лишили премии «Эмми», которую он должен был получить в ноябре, Ридли Скотт сообщил о планах вырезать артиста из уже снятого на тот момент фильма «Все деньги мира», а стриминг-гигант Netflix сделал заявление, что не будет продлевать сериал «Карточный домик» на седьмой сезон, ограничившись спин-оффом (тогда же было заморожено производство шестого сезона).

