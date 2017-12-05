Минкульт поддержит фильмы в прокате

С 4 декабря 2017 года Минкульт начинает прием заявок от кинокомпаний, претендующих на получение субсидий на финансовое обеспечение расходов, связанных с прокатом полнометражных игровых и анимационных национальных фильмов в 2017 году. Подать заявку можно до 18 декабря, сообщается на сайте ведомства . Каждый отдельный проект может рассчитывать на поддержку в размере не более 1 млн. рублей.



Минкульт проводит конкурс на субсидирование фильмов в прокате в четвертый раз в этом году. Сколько картин получат поддержку, станет известно после рассмотрения проектов экспертным советом.