На 10-м съезде Союза кинематографистов России обсудят программу импортозамещения

11 декабря 2017 года в московском Доме кино состоится юбилейный X съезд Союза кинематографистов России, в рамках которого пройдут выборы председателя, правления и ревизионной комиссии. Также делегатам съезда будут представлены отчеты о деятельности гильдий, региональных отделений и Молодежного центра. Одним из вопросов съезда станет внесение поправок в Устав Союза кинематографистов, также делегаты обсудят дальнейшие перспективы развития Союза.





В работе съезда примут участие известные российские кинематографисты и государственные деятели. В числе приглашенных – министр культуры Владимир Мединский и заместитель председателя Правительства Ольга Голодец.





В рамках съезда участники обсудят проект «Национальной кинематографической Программы импортозамещения с целью создания полноценной экономической и законодательной базы для успешного развития кинематографии, как отрасли культуры». Эта инициатива Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, разработанная совместно с рабочей группой в соответствии с решением IX Пленума Правления Союза кинематографистов России от 22 декабря 2016.





В документе нашли отражение наиболее актуальные для отрасли положения, которые в последние годы активно обсуждаются в российском профессиональном кинематографическом сообществе.



О необходимости разработки и внедрения Программы импортозамещения говорится в справке к Проекту:



Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, одной из главных угроз национальной безопасности в сфере культуры является «засилие продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев, пропаганда образа жизни, в основе которого – вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная нетерпимость». В Стратегии подчеркивается, что «укреплению национальной безопасности в сфере культуры будут способствовать сохранение и развитие самобытных культур многонационального народа Российской Федерации, духовных ценностей граждан».



Современное государство, желающее быть суверенным и независимым, в принципе не может не осуществлять собственной политики в сфере кинематографа. Кино определенно влияет на образ жизни и поведенческие стереотипы больших масс людей. В этом оно успешно конкурирует с институтами традиционного образования и воспитания. Сегодня кино является мощным и эффективным средством формирования идеологии и образа жизни общества.



За последнюю четверть века в нашей стране выросло целое поколение, воспитанное на зарубежном, в основном американском кино, впитавшее его ценности, мораль, образ жизни, его культуру и его идеологию. Практически полностью отсутствует на отечественном и мировом экране российское детское и подростковое кино. К нему нельзя подходить исключительно с экономическими категориями, измерять его популярность кассовыми сборами. Кино для детей и юношества — это уникальная возможность формирования культурных и духовных ценностей будущего поколения граждан России.

Модели поведения и нравственные примеры современных киногероев прививаются нашей молодежи на образцах чужой культуры, чужой морали и чужого патриотизма. Наши дети воспитаны на героических поступках исключительно западных супергероев.



Национального российского киногероя, способного достойно конкурировать с голливудскими, российский кинематограф пока не создал. И по ряду причин в ближайшее время создать не сможет. Для этого необходимо иметь эффективную, современно развитую и экономически состоятельную национальную киноиндустрию.



В государственной политике по отношению к кинематографу надо исходить из того, что сегодня в России такой экономически состоятельной отрасли индустрии, как кино, у нас на самом деле нет. Существующие структуры управления неэффективны, а механизм господдержки отрасли слаб и не совершенен. Вся государственная поддержка кинематографической отрасли в России сегодня по сумме средств равна бюджету одного среднего американского блокбастера. Доля частных инвестиций практически такая же.



Одна из серьезных проблем несистемного и не сбалансированного развития отечественной киноиндустрии — дефицит высокопрофессиональных научных кадров, творческих и технических специалистов, организаторов кинопроцесса среднего звена соответствующих современному уровню развития мирового кинематографа. В отрасли работает много непрофессионалов, что нередко негативно сказывается на качестве фильмов, эффективности кинопроизводства, кинопроката и повышает риск производственного травматизма.



Практически отсутствует нормативно-правовая база отечественной киноотрасли, соответствующая современной мировой практике и передовым тенденциям в области производства, хранения и демонстрации фильмов, проектировании, строительстве и сертификации кинозалов.



Российский кинорынок жестко оккупирован транснациональным голливудским контентом. В нашем прокате кинотеатральные сети и дистрибьюторы представляют, в основном, голливудских мейджоров, почти не оставляющих места в кинотеатрах российскому кино. В существующей кинотеатральной сети страны отечественное кино занимает менее 20%, в то время как продукция голливудских и зарубежных компаний собирает свыше 80% выручки с российского рынка кинопроката. И эти средства направляются на развитие не российского, а иностранного кинопроизводства.



Происходит это потому, что в отличие от российского, например, американский кинематограф спроектирован, в том числе как культурная отрасль, как важнейший фактор существования американского «сверхобщества», а не просто одна из сфер бизнеса. Он поддерживается в таком состоянии, потому что к этому прилагает огромные усилия американское государство.



У нас же превалирует ничем не обоснованное либеральное мнение, что «кинематограф — это рынок». Но это не так, потому что во всём мире кинематограф сам по себе убыточен. Отдельные проекты, в основном киноаттракционы, в силу стечения ряда обстоятельств, становятся окупаемыми или прибыльными. Всё остальное работает как система, производящая продукт национальной культуры. В американском же кинопроизводстве существует серьезная развитая система дотаций: не прямых — таких, как освобождение от налогов, и прямых — финансовые вливания из бюджетов штатов, федерального бюджета и бюджетов федеральных ведомств.



В экономическом основании любого голливудского проекта лежат так называемые public money — средства, которые не нужно возвращать. Имея не менее 30% таких публичных — то есть государственных денег, американский продюсер занимается привлечением возвратных (рыночных) инвестиций. Без рublic money голливудский кинематограф так же финансово несостоятелен, как и наш отечественный.



И наконец, без широчайшего присутствия в прокате других стран, голливудское кино так же, как и наше, не окупаемо. Только объем международного рынка у российского кино по сравнению с голливудским, в силу ряда причин, ничтожно мал.



Для того, чтобы серьезно говорить о развитии отечественного кинематографа, а уж тем более о его конкурентоспособности на международном рынке, нужно создать четкую и полноценную законодательную основу для развития отрасли, создать современную промышленность кинопроизводства, широкую прокатную базу кинотеатров, нужны адекватные поставленным задачам бюджеты. Необходимо национально ориентированное лобби и политическая воля власти. Вопрос возрождения российского кино – это вопрос сохранения культурного государственного национального суверенитета. И это – не преувеличение. Очевидно, что само по себе киносообщество продюсеров-режиссёров не может решить задачи создания социально ориентированной и при этом экономически эффективной киноиндустрии. Это можно сделать только с помощью государства.



В отношении защиты национального культурного пространства может и должна идти речь о полноценном «культурном импортозамещении», о значительном сокращении доли массового зарубежного, в основном — голливудского кино, как условии создания собственной развитой отрасли кинематографии. Страны, реально отстаивающие свой суверенитет в культуре — такие, как Франция, Китай, Индия — имеют свою развитую и самодостаточную национальную кинематографию. Французы и китайцы жёстко отстаивают культурный, а не только экономический статус своего кино. И дело не только в квотах показа, а в развитом управленческом подходе к регулированию производства и проката. Национальное французское кино финансируется, в том числе, из отчислений от телевидения и американского кинопоказа. То есть от того, что экономически угнетает национальный кинематограф. Китайский закон о кино вообще регулирует самое главное — соотношение количества сеансов в кинотеатрах и даты релизов национальных и зарубежных фильмов. И бескомпромиссно освобождает прокатное время для своих блокбастеров от параллельного присутствия американских. Американский блокбастер может идти только тогда, когда в прокате нет китайского.



Мы же, из-за разных сомнительных надуманных причин, уходим от обсуждения реальных протекционистских мер, повышающих наш культурный суверенитет и создающих для него эффективную экономическую базу. Реальный доход в российском кинематографе, как правило, имеют все звенья отрасли кроме основного – производственного. Это дистрибьюторские и рекламные компании, кинотеатры, кабельные и спутниковые ТВ каналы, владельцы легальных и нелегальных сайтов Интернет, видеопираты и др. При этом выручка от кинопроката распределяется в следующей пропорции: 50% оставляют у себя кинотеатральные сети, 10-20% получает компания-кинопрокатчик и лишь 30–40% — компания — производитель фильма. Таковы устоявшиеся деловые обычаи. И это без учета расходов продюсера на рекламу и продвижение картины. Для того, чтобы производитель окупил фильм (уравнял расходы и доходы), в прокате необходима выручка в 2,5 – 3 раза превышающая затраты на производство. В убытках – кинопроизводящие компании, продюсеры и частные инвесторы, рискнувшие вложить средства в заведомо убыточный механизм отечественного кинопроизводства, и не имеющие от этого никаких преференций.



Одна из серьезных проблем привлечения частных инвестиций в отечественное кинопроизводство — отсутствие у инвестора четких гарантий своевременного и безусловного завершения производства фильма. В мире уже давно и успешно применяется система страхования кинопроектов «Completion Bond», гарантирующая завершение производства фильма при наступлении форс-мажорных или иных обстоятельств. Такие агентства существуют на страховые взносы кинопроизводственных компаний и осуществляют выплаты в случае срыва сроков производства или завершения фильма по различным причинам, предусмотренным регламентом страховой компании. То есть риски инвестора изначально застрахованы. У нас такой системы нет. В таких условиях ожидать прихода в отрасль значимых частных инвестиций и ее самоорганизации в преуспевающий рыночный механизм — не представляется возможным.



На сегодняшний день в России около 4800 киноэкранов на 147 млн. чел. В США свыше 40 тыс. на 315 млн. Во Франции около 6 тыс. экранов при населении 65 млн. человек, в Испании — около 4,5 тыс. на 47 млн. человек. В Китае почти 42,0 тыс. коммерческих кинозалов. По данным China Film News, в стране открывается в среднем 25 новых экранов в день. Исходя из приведенных примеров, понятно, что для нормального функционирования кинопрокатной отрасли нам нужно иметь в стране минимум 15 тыс. экранов. Но проблема не только в количестве. Вся наша сеть кинотеатров (немногим более 1400) сконцентрирована в крупных городах и областных центрах. Примерно 30-40 % населения, проживающих в средних и малых городах — не охвачены кинопрокатом вовсе.



Согласно недавно принятому в Китае новому закону, китайское правительство значительно увеличивает инвестиции в киноиндустрию и снижает налоги для частных инвесторов, финансирующих национальное кинопроизводство. Оно призывает финансовые учреждения оказывать финансовые услуги и предоставлять льготные кредиты для развития отрасли. А местные органы власти обязываются помочь отрасли в строительстве и реконструкции кинотеатров. Кинотеатры же должны гарантировать, что время показа национальных фильмов составит не меньше, чем две трети годового времени показа всех фильмов.



Китай берет на свой огромный кинопрокатный рынок менее 50-ти иностранных картин в год. И никакая ВТО не мешает Китаю так поступать. Более того, Китай выплачивает иностранному производителю только 25% от кассовых сборов (а не 50% – как в России) — и ни Голливуд, ни ВТО не протестуют. В Китае снимается в год более 700 кинокартин для кинопроката, в США свыше 800. Во Франции более 200. В России — чуть более сотни. При этом на российский киноэкран в широкий прокат ежегодно выходит не более 30-40 российских фильмов и свыше 300 (!) зарубежных. В десять раз больше! Во Франции же доля отечественного кино в прокате составляет от 40% до 50% — и это единственная европейская страна, сохранившая собственный кинематограф как отрасль и как индустрию. Бюджеты на организацию проката, промотирования и продвижения фильмов у российского и иностранного производителя также не сопоставимы.



В целях превращения отечественного кинематографа в успешно развивающуюся отрасль, отражающую богатство многонациональной отечественной культуры, необходимо на государственном уровне принять серьезную полномасштабную программу эффективных организационных, законодательных и протекционистских мер для его поддержки.



Основой этой программы может стать разработанный рабочей группой СК РФ по инициативе Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов проект «Национальной кинематографической программы импортозамещения с целью создания полноценной экономической и законодательной базы для успешного развития кинематографии, как отрасли культуры.



В случае одобрения Программы Пленумом Правления Союза кинематографистов России в марте 2018 года она будет направлена в Правительство России с предложением создания правительственной рабочей группы (с представителями Союза кинематографистов России) для практической реализации положений Программы.



Ознакомиться с проектом Программы и передать в рабочую группу свои предложения и дополнения можно до 20 декабря 2017 года по электронному адресу: orgcinema@bk.ru.