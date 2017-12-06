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ПрофиСинема.ру
 

На ТВ-3 выйдут сериалы Ильи Найшуллера и Бориса Хлебникова



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06.12.2017 14:17:00

5 декабря 2017 года в кинотеатре «Москва» прошла презентация новых российских драматических сериалов, которые появятся в эфире телеканала ТВ-3 в 2018 году. Среди них много проектов именитых режиссеров: «Карамора» Ильи Найшуллера с Данилой Козловским в главной роли, «Перевал Дятлова» Вадима Перельмана, «Мертвое озеро» Романа Прыгунова и «Обычная женщина» Бориса Хлебникова, в котором Анна Михалкова играет сутенершу.

В начале презентации генеральный директор канала Валерий Федорович и генеральный продюсер Евгений Никишов сказали несколько слов об успехах уходящего года. Первая серия проекта «Гоголь» — единственного в мире сериала, выпущенного в широкий кинотеатральный прокат — собрала 455 млн рублей, сумму, на которую продюсеры даже не рассчитывали. В апреле и августе 2018 года, соответственно, выйдут еще две части. Второй сезон «Чернобыль. Зона отчуждения» стал самый рейтинговым на канале ТВ-3, при том что первый сезон тоже бил рекорды, когда выходил на ТНТ.

Быть или не быть 2

Продюсеры также напомнили о специальных программах, которые проводили для поддержки и обсуждения сериалов. Это «Быть или не быть», в которой создатели, звезды отечественного кино и кинокритики обсуждали 5 пилотов новых многосерийных проектов и выбрали победителя — сериал «Детки» Нигины Сайфуллаевой. А также интерактивное афтер-шоу «Чернобыль. Зона обсуждения» — зрители могли задать вопросы создателям и актерам и получить ответ в прямом эфире. Евгений Никишов рассказал о новом проекте канала — «Ночная студия ТВ-3» — дискуссионной площадке, посвященной кино и сериалам. В ночном эфире будет выходить программа с лекциями Жоры Крыжовникова, совместная передача с «Искусством кино» и Антоном Долиным. ТВ-3 открыт к любым предложениям сотрудничества с площадками и журналистами. 

Затем продюсеры вместе с создателями представили букет разножанровых сериалов, которые выйдут в эфир ТВ-3 в грядущем году. Самый «зубодробительный», по словам Федоровича, проект — сериал «Карамора» Ильи Найшуллера, известного по «Хардкору» и клипам Ленинграда. Съёмки стартуют в декабре. Действие происходит в начале 20 века, когда Россия стоит на пороге революции. Главный герой в исполнении Данилы Козловского — Карамора, молодой анархист — узнает страшную тайну: на протяжении столетий династию Романовых охраняет тайный орден, состоящий из вампиров. В схватке с ними Карамора теряет свою возлюбленную – Алину. Молодой человек клянется отомстить и собирает боевую группу, которая объявляет ордену вампиров войну… «Поклонская в помощь!» — выкрикнули из зала во время презентации этого проекта.

Победитель программы «Быть или не быть» — проект Нигины Сайфуллаевой «Детки», его пилот доступен в Сети. В главной роли — Евгений Цыганов в образе уставшего от легкомысленной жизни мужчины. Сын-подросток Петя уже год с ним не разговаривает. Игорь пытается восстановить отношения, но получает жесткий отказ. Чтобы узнать, что происходит в жизни у сына, и в чем причина такой глубокой обиды, Игорь отправляет к нему 18-летнюю шпионку Леру. Лера работает у Игоря в кабаре официанткой и тайно влюблена в шефа, поэтому она не может ему отказать. По воле случая вовлеченными в шпионскую операцию оказываются и лучший Лерин друг, Даня, и юная танцовщица Маша. Игорь ещё не знает, что эти чужие детки станут для него настоящей школой жизни и отцовства. 

кадр из сериала Детки

Еще один сериал с Цыгановым в главной роли – «Мертвое озеро» – снял постановщик «Духless» и «Духless 2», Роман Прыгунов по сценарию Романа КантораХороший мальчик»). По сюжету следователь из Москвы приезжает в маленький северный город, чтобы расследовать загадочное убийство дочери местного магната и постепенно погружается в тайную, скрытую от посторонних глаз жизнь города, затерянного в сибирской тайге.

Многие сериалы канала создавались при участии Ильи Куликова в качестве сценариста и/или режиссера. Один из них — «Перевал Дятлова» — снял Вадим Перельман, с которым Никишов и Федорович уже делали проект «Измены». Куликов рассказал, что ему, благодаря связям в Следственном комитете, довелось заглянуть в архив дела Перевала Дятлова, узнать реальные причины и написать по материалам историю, разделенную на две хронологические части: восхождение группы Дятлова и расследование таинственной массовой гибели следователем КГБ.

В проекте «Документалист» Илья Куликов сам выступил режиссером. Сериал расскажет о документалисте Евгении Морозове (Аристарх Венес), который решает исследовать сверхъестественные силы, опробовав на себе ритуалы. Однако молодой человек и подумать не мог, какой опасности подвергает себя и свою команду. Судя по представленному ролику, проект идеально попадает в стилистику ТВ-3, в отличие от многосерийной драмы «Учителя», которую также написал и поставил вместе с Николаем Грамматиковым Илья Куликов. Это простая человеческая история про отца и двух дочерей, которые имеют отношение к системе образования. В ролях — Владимир Вдовиченков, Ирина Старшенбаум и Анна Котова

Еще один сериал из-под пера Ильи Куликова — фантастический боевик «Аванпост», режиссером которого выступил Егор Баранов, снявший «Гоголь. Начало». История недалекого будущего, практически все население Земли погибло. Жизнь теплится только в «круге жизни». Большая часть его пришлась на Россию и соседние страны. Никаких катаклизмов, убийств, взрывов, боев — все живые существа за периметром просто погибли. Происходит несколько столкновений с неизвестным противником и становится понятно, что это не просто глобальная катастрофа, а нападение извне. Армия мобилизована, военные базы приближаются к периметру, а за его пределами строят ударно-разведывательные аванпосты. В центре внимания – истории героев, судьбы которых пересекаются на таком аванпосте.

кадр из сериала Аванпост

Сценарий фантастического боевика «Вонгозеро» написал Роман Кантор, а режиссером выступил Павел Костомаров, снимавший «Чернобыль. Зона отчуждения». По сюжету семья из Подмосковья и примкнувшие к ним друзья и родственники спасаются от внезапно вспыхнувшей эпидемии смертельного вируса. Вся страна охвачена паникой. Средства связи, интернет перестают работать, пропадает электричество. Государство фактически растворяется, как будто его никогда и не было. Привычный мир рушится на глазах героев. Ситуация осложняется тем, что в своей бывшей жизни, герои никогда не оказались бы под одной крышей.

Нашлось в сериальном портфеле Никишова и Федоровича место и для дебюта. Владлена Санду и Никита Иконников представили детективный триллер «Идентификация». Главная героиня — Валерия — работает продавщицей на вещевом рынке. Девушка спит со своим работодателем Бакиром, но втайне встречается с его братом Аманом, который хочет на ней жениться. Во время свадьбы Леры и Амана юная невеста случайно становится свидетелем жестокой расправы над Бакиром. Вызванный на место преступления следователь, которого играет Роман Мадянов, считает её главной подозреваемой в убийстве. 

Игорь Хомский («Закон каменных джунглей») снял сериал «Шаман» в Бурятии. Главный герой — простой бурятский полицейский Александр (Артур Смольянинов) — пытается управлять невероятными способностями, которые достались ему поневоле. Путешествия в открывшийся ему мир духов дают возможность распутывать дела, ранее считавшиеся безнадежными. Однако, чем тоньше становится грань между Александром и бездной, тем больше опасностей поджидает его на пути становления шаманом. Когда же угроза гибели повисает над его близкими, приходится выбирать – продолжить начатое или попытаться сойти с избранного пути. «Важно создавать сериалы, которые показывают страну не только в пределах Садового кольца, поэтому мы очень ценим этот проект», — отметил Валерий Федорович. 

Авторы сценария фильмов «Гоголь. Начало» и «Салют-7» Наташа Меркулова и Алексей Чупов написали и сняли сериал «Колл-центр». Это история о том, как работники колл-центра «Интернет-магазина для взрослых» однажды оказались в заложниках у двух таинственных и невидимых террористов, которые присутствуют лишь голосами и представляются Папой и Мамой. Они знают все о жизни каждого из сотрудников и угрожают взорвать здание, если те не будут выполнять их садистские задания. В главных ролях — Никита Ефремов, Юлия Хлынина. Авторы сериала, которые, вероятно, отчасти вдохновлялись недавним фильмом «Эксперимент «Белко»», отметили, что это история про «абсолютную власть и бессилие людей в противостоянии ей». Наташа Меркулова призналась, что не ожидала интереса телевидения к проекту со «столь жестким содержанием». 

В завершении гостям презентации показали увлекательную пилотную серию «Обычной женщины» Бориса Хлебникова. Многосерийная детективная драма автора «Аритмии» рассказывает о 39-летней женщине по имени Марина (Анна Михалкова), у которой цветочный бизнес и крепкая дружная семья – муж-хирург (Евгений Гришковец), дочери учатся в частной школе и крутом институте. Она беременна еще одним ребенком. Окружающим кажется ее жизнь идеальной. Однако за красочным фасадом скрываются тайны: у мужа есть любовница, старшая дочь (Елизавета Кононова) – прогульщица и наркодилер, младшая – социопатка. Сама же Марина — не цветочница, а сутенёрша, которая скрывает от родных теневой бизнес. 
В первой серии мы застаем героиню на УЗИ, где она узнает, что есть угроза рождения ребенка-инвалида. Одна из «подопечных» Марины приводит подружку-девственницу (Александра Бортич), желающую продать невинность, и этим же днем случается убийство, из-за которого тайны Марины могут открыться. Продолжение истории очень интригует. 

Все сериалы выйдут в эфир в 2018 году. Валерий Федорович и Евгений Никишов собрали очень сильных молодых авторов и направили их энергию в русло жанра, не перестающего набирать популярность. Пакет многосерийных проектов ТВ-3, действительно, выглядит очень впечатляюще. Хочется верить, что за успехами «Гоголя» и «Чернобыля» рост интереса молодой аудитории к телеканалу, и, в целом, к российским сериалам будет расти. 


Автор: Кристина Манжула




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Фильм: «Гоголь»  

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Комментарии:

06.12.2017 ludmila
Эй.. кто крикнул про Поклонскую.. хочу подружиться.. у человека потрясающее чувство юмора...




 
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