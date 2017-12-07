Укрупнение киносетей – тренд последних лет

5 декабря 2017 года стало известно, что британский кинопоказчик Cineworld заключил соглашение, согласно которому он становится владельцем Regal Entertainment – второй по величине сети кинотеатров США. Сумма покупки составляет $3.6 млрд. Если Министерство юстиции США одобрит сделку, то Cineworld станет вторым самым крупным кинопоказчиком в мире после AMC, принадлежащего китайской корпорации Wanda Group. Совместное предприятие Cineworld и Regal будет контролировать 9,500 экранов в десяти странах. Договор, скорее всего, получит одобрение с минимальными изменениями, сообщает FilmTake .



Базирующаяся в Лондоне компания Cineworld была основана в 1995 и в настоящий момент является вторым по величине европейским оператором кинотеатров с 2,227 экранами. В 2016 доход компании составил £800 млн. Regal Entertainment – вторая по величине сеть кинотеатров США, в ее активе 7,315 экранов в 561 кинотеатре. В 2016 доход Regal составил $3.2 млрд.



За последние пять лет количество операторов киносетей значительно сократилось. Wanda Group начала консолидацию в 2012 году – компания приобрела сеть кинотеатров AMC за $2,6 млрд. AMC официально стала крупнейшей в мире киносетью в ноябре 2016 года после покупки Odeon. В то же время акционеры Carmike, имевшие 2 954 экрана, приняли предложение о выкупе компании от AMC за $1,2 млрд. Чуть позже AMC поглотила киносети Starplex Cinemas и Nordic Cinema Group. Согласно нормативным документам, по состоянию на 30 сентября AMC контролировала более 11,000 экранов в 1,006 кинотеатрах. В целом Wanda контролирует около 15,000 экранов, включая 3,200 – в Китае, 8,200 – в США и 2,000 – в Европе.



Но как долго Wanda сможет удерживать позицию мирового лидера, с учетом огромных долгов на внутреннем рынке, которые могут уничтожить империю Ван Цзяньлиня? В 2011 году AMC Entertainment и Regal Entertainment основали совместное предприятие – прокатную компанию Open Road, чтобы заполнить пробел между студийными и независимыми фильмами. Open Road занимала уникальную позицию – дистрибьютор принадлежал двум крупнейшим киносетям в США, обладающими огромным капиталом, и при этом не смог добиться рентабельности. В августе 2017 года компания Open Road сменила владельца – им стала китайская корпорация Tang Media Partners, сумма сделки - $28 млн.