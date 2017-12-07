«Национальная медиагруппа» и «СТС Медиа» стали крупнейшим покупателем голливудского контента на российском ТВ

6 декабря 2017 года было объявлено, что компания Art Pictures Distribution «Национальной медиагруппы» (НМГ) и «СТС Медиа» собрала самую большую на российском ТВ библиотеку кино голливудских мейджоров: Warner Bros., MGM, Paramount и Sony Pictures, сообщает Коммерсант .



Холдинги НМГ и «СТС Медиа», которых объединяют общие владельцы, в июне 2017 года основали Art Pictures Distribution (APD; на 51% принадлежит НМГ и на 49% — «СТС Медиа»), чтобы сообща стать крупнейшим покупателем голливудского контента на российском ТВ. Суммарный объем закупленного к настоящему моменту контента, по словам источников, можно считать крупнейшим на рынке. Стоимость библиотек в НМГ не раскрывают, но, как предполагают инсайдеры, она может превышать $100 млн (около 6 млрд руб.). APD планирует еще несколько сделок с крупными зарубежными производителями.



В библиотеку вошло около 200 кинофильмов, включая «Человека-паука» и «Людей в черном» (Sony Pictures), «Трансформеров» и «Миссия невыполнима» (Paramount), «Гарри Поттера» и «Властелина колец» (Warner), «Пиратов Карибского моря» и «Звездные войны» (Disney). Кино будут преимущественно показывать на каналах «СТС Медиа» (СТС, «Домашний», «Че», «CTC Love») и НМГ (РЕН ТВ и «Пятый»). При этом, как полагают эксперты, СТС и РЕН ТВ не в состоянии будут показать у себя такое «громадное количество» фильмов в прайм-тайме, так что отдельные из них придется амортизировать в ночное время. Кроме того, APD собирается продавать контент другим каналам, операторам и ОТТ-платформам.

Раньше крупнейшим объемом прав на показ иностранных фильмов обладала Solaris Promo Production Александра Карманова. Она продавала их главным образом на ТНТ и другие развлекательные каналы «Газпром-медиа», а также на СТС и РЕН ТВ. В 2015 году Solaris инвестировала в покупку прав на контент у Warner, Fox, Sony и других мейджоров более 10 млрд руб. (около $61 млн по средневзвешенному курсу того года). У Solaris остается еще несколько контрактов с мейджорами.



В ноябре телеканал ТНТ объявил, что перестанет показывать иностранные фильмы, которые выходили на нем почти ежедневно больше десяти лет. Их заменили телепроектами собственного производства. Собеседники, близкие к APD, связывают это решение с перезаключением мейджорских контрактов, но собеседники в «Газпром-медиа» с этим не соглашаются. Как объясняет руководитель «Газпром-медиа Развлекательное ТВ» (ГПМ РТВ) Артур Джанибекян, российский контент пользуется на ТНТ огромным спросом у аудитории и предоставляет больше возможностей рекламодателям, и отказ от иностранного кино не связан с переходом библиотеки мейджоров к APD. Некоторое время назад в качестве эксперимента ТНТ заменил комедию в четверг на свое шоу — рейтинги существенно возросли, после чего было принято решение отказаться от всех слотов с западным кино. Канал уже озвучил первые результаты импортозамещения – доля развлекательных проектов собственного производства превзошла в будничном эфирном прайме показатели закупаемого контента. ТНТ еще продолжает показывать западные комедии по выходным, но со временем собирается заменить их на отечественный контент.