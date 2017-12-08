«КиноАтис» и ЦТР презентовали дорожный стенд «Белка и Стрелка»

6 декабря 2017 года в Москве в Гостином дворе открылась отраслевая выставка «Транспортная неделя-2017», в рамках которой анимационная студия «КиноАтис» и Центр технических разработок впервые представили информационный дорожный стенд «Белка и Стрелка» в виде персонажа популярных анимационных фильмов и сериалов о звездных собаках.









На огромной территории Гостиного двора расположились масштабные стенды транспортных корпораций — среди них, несмотря на сравнительно небольшой размер, выделяется представительство компании ЦТР с яркими дорожными знаками, в частности, стендом «Белка и стрелка». Героиня мультфильма по имени Белка «предупреждает»: «Внимание! Дети идут в школу!».



Чтобы поздравить с долгожданной презентацией проекта, «КиноАтис» подарил коллегам из ЦТР «Богородские пряники» от лицензионного партнера, сделанные специально для «Территории безопасности».





В день открытия на выставке было много посетителей, среди которых высокопоставленные лица. Так, стенд ЦТР в этот день посетили Игорь Астахов, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор), Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики, Алексей Горбачев, министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Анатолий Костылевский, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Михаил Черников, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.



Автор проекта Ольга Серебрякова, генеральный директор Центра технических разработок, и участник проекта Наталья Бабич, коммерческий директор студии «КиноАтис», рассчитывают, что выставка вызовет у государственных деятелей интерес к проекту и ускорит его внедрение. Они убеждены, что установка стендов на дорогах города имеет не только практическую пользу, но и высокую социальную значимость.





Наталья Бабич, коммерческий директор «КиноАтис»:

«Я надеюсь, что проект «Территория безопасности» будет активно развиваться, и в скором времени мы увидим наши стенды на всех особых территориях города. Герои всеми известных анимационных фильмов на дороге — это совершенно новый подход к оформлению городского пространства. Яркие стенды привлекут внимание водителей и призовут их к осторожности, порадуют детей, а также украсят повседневную среду. Компания «КиноАтис» считает своим долгом воспитывать, развлекать и, конечно, заботиться о безопасности детей».



Ольга Серебрякова, генеральный директор Центра технических разработок:

«Мы очень высоко оцениваем перспективы проекта «Территория безопасности», так как проблема безопасного обустройства дорожной и пешеходной сети вблизи школ, независимо от принимаемых мер городскими и государственными властями, к большому сожалению, все еще широко распространена. Я сама мама, и именно пример школы, в которую ходит мой ребенок, побудил меня к созданию такого проекта. Мы рады, что кинокомпания «КиноАтис» присоединилась к «Территории безопасности». Белка и Стрелка – один из самых успешных современных анимационных фильмов в отечественном мультипликационном мире. Они объединяют в себе великое прошлое нашего отечества (освоение космоса) и современную жизнь. Этот мультфильм смотрят не только дети, но и взрослые. Именно чистое и искреннее стремление уберечь детей от всего плохого, что может с ними произойти на дороге — это то, что объединяет всех нас в этой работе».



Созданный специально для проекта «Территория безопасности» информационный стенд «Белка и Стрелка» призван предупреждать водителей о том, что они въезжают на особую территорию, где нужно быть особенно бдительными. Яркие фигуры анимационных персонажей сложно обойти вниманием. Для повышения видимости в ночное время он снабжен световозвращающими элементами.





По словам Ольги Серебряковой, помимо непосредственного предупреждения водителей, «Территория безопасности» преследует еще одну главную и понятную всем цель: территории близ школ или детских садов должны быть полностью проработаны специалистами на предмет опасных участков совместно с дорожными службами.



Информация должна быть собрана от родителей и директоров школ, ведь никто лучше родителей не знает, с какими проблемами сталкивается их ребенок. Авторы проекта хотят, чтобы установленный стенд был знаком того, что на территории была проведена работа по улучшению дорожной ситуации. Таким образом, «Территория безопасности» станет комплексным проектом, который не только важен с точки зрения развитости инфраструктуры, но также привлекает внимание к проблеме детской безопасности.



Согласно статистике ГИБДД, в России в 2017 году увеличилось количество аварий (16 486 происшествий), в которых пострадали дети в возрасте до 16 лет. Тогда как в 2016 году эта цифра была равна 16 433. Растёт и смертность: если в январе-октябре 2016 года в автомобильных катастрофах погибло 597 детей, то за первые десять месяцев 2017 — уже 616. В 2017 году уже случилось 7042 аварии с детьми-пешеходами, которые унесли жизни 173 мальчиков и девочек. На пешеходных переходах произошла 2071 авария, в которых погибло 44 ребёнка.



Проверка 2016 года показала, что треть пешеходных переходов у школ не соответствует требованиям ГОСТ: из 46 тысяч переходов «правильных» набралось всего 15 тысяч. На многих нет правильной желто-белой разметки, знаков и заграждений.