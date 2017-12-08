Централ Партнершип может не отдать киносети Александра Мамута «Движение вверх»

7 декабря 2017 года стало известно, что вслед за Universal Pictures «Централ Партнершип» (ЦПШ) настаивает на получении половины от десятипроцентной онлайн-наценки, которую установил сервис «Рамблер.Касса» Александра Мамута для принадлежащей ему объединенной киносети. Иначе ЦПШ может не отдать «Синема Парку» и «Формуле кино» потенциальный новогодний прокатный хит — отечественную спортивную драму «Движение вверх», пишет Коммерсант .



Как сообщает издание, ЦПШ рассылает кинотеатрам новые договоры, из которых следует, что прокатчик хочет получать долю в наценке за онлайн-продажу билетов. В договоре появилась формулировка «полная стоимость билета» — это розничная стоимость билета, продаваемого в кассе кинотеатра или на его сайте, которая взимается в качестве платы за вход в кинотеатр.



О пересмотре схемы работы с кинотеатрами дистрибьюторы задумались после того, как билеты на сеансы «Синема Парка» и «Формулы кино» в интернете подорожали на 10% - такую наценку с сентября ввел оператор «Рамблер.Касса», который контролируется Александром Мамутом. Пока сервис договорился о такой комиссии только с одной крупной сетью – кинотеатрами, которые принадлежат Мамуту. После введения комиссии компания UPI предложила внести изменения в договор и разделить деньги, получаемые дополнительно благодаря комиссии, но сеть отказалась это сделать. Тогда прокатчик не стал отдавать сети фильм с «Сделано в Америке» с Томом Крузом. Позднее история повторилась с триллером «Снеговик» с Майклом Фассбендером . Новые условия не устроили и 20th Century Fox. Правда, компания повела себя менее радикально, лишь заморозив онлайн-продажи через «Рамблер.Кассы» на свой фильм «Убийство в «Восточном экспрессе»», при этом сам фильм можно было посмотреть в киносетях Мамута.



Если объединенная киносеть не подпишет новый договор, ЦПШ может отказать ей в показе «Движения вверх». Это крупный релиз студии «Тритэ» Никиты Михалкова, выходящий при поддержке канала «Россия 1» 28 декабря.



Во втором по величине операторе онлайн-бронирования «Киноход», не вводившем наценку, отмечают, что число его трансакций и посетителей сайта в последнее время выросло, но сложно сказать, какой процент притока обеспечила комиссия конкурента. «Для кого-то это принципиальный вопрос. От кинотеатров к нам поступают просьбы не продавать их фильмы через партнерские сайты, которые берут наценку», - отметила исполнительный директор «Кинохода» Кристина Мруць.