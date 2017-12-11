«Ленфильм» и «Первый канал» займутся производством сериалов

8 декабря 2017 года в Москве в доме Российского исторического общества состоялось заседание Попечительского совета АО киностудии «Ленфильм». Одним из центральных событий этого дня стало одобрение Попечительским советом проекта Соглашения о сотрудничестве между «Ленфильмом» и Первым каналом. Соглашение предусматривает совместное производство полнометражных игровых, документальных, короткометражных фильмов, телевизионных сериалов и иной аудиовизуальной продукции.





Кроме того, на сегодняшний день Первый канал уже приобрел телевизионные права на демонстрацию новой ленфильмовской картины «Три дня до весны». На технической базе «Ленфильма» в этом году снимались сериалы Первого канала, получившие высокую оценку зрителей: «Окрыленные», «Троцкий» и многие другие.



«Уверен, что соглашение и совместная работа позволит киностудии громче заявить о себе на рынке ТВ. В свою очередь Первый канал получает надежного интересного партнера и сможет обогатить свою библиотеку», — сказал председатель Попечительского совета «Ленфильма» Сергей Нарышкин журналистам в пятницу.



Генеральный директор АО киностудия «Ленфильм» Эдуард Пичугин представил отчет о деятельности киностудии «Ленфильм» за 2017 год.





Киностудия «Ленфильм» сохранена и активно развивается: «Обновлена техническая база до полного цикла кинопроизводства. Завершен основной этап модернизации комплекса постпродакшн. Выручка от оказания кинопроизводственных услуг АО «Ленфильм» и ООО «Продюсерский Центр «Ленфильм» по предварительным итогам 2017 года увеличится по сравнению с 2016 годом на 8% и составит 167 млн рублей. Завершение модернизации киностудии уже привело к росту выручки в 3 раза по сравнению с показателями 2012 года».



Также, по словам Пичугина, произошло обновление всех ключевых производственных цехов, положительная динамика наблюдается по всем направлениям.



Бережно сохраняются и возрождаются традиции отечественной школы кино. Возникают новые инициативы, которые получили поддержку петербуржцев и обещают, стать приметами нового обновленного «Ленфильма». Главное для студии – это собственное кинопроизводство и формирование новой киноколлекции. В этом году на экраны вышли картины «Птица», «Три дня до весны», «Теснота», «Софичка» и сразу стали событиями не только в российском, но и мировом кинематографе, завоевав престижные награды на международных кинофестивалях во Франции, Индии, Италии, США, Китае, Ираке, Иране, Кипре и других странах.





За период модернизации киностудия создала новые направления деятельности, приносящие студии дополнительные доходы. Так, «Ленфильм» развивает платные образовательные программы для специалистов кинопроизводства второго состава — по словам Пичугина, все выпускники курса уже успели получить работу. Также «Ленфильм» намерен открыть филиал Учебного центра в Калининградской области. Кроме того, в регионе открыт полноценный филиал студии и планируется производство фильмов, с применением ребейтов (Калининградская область возвращает до 30% расходов, произведенных на ее территории).



Также студия развивает международное сотрудничество. В 2017 году был реализован фильм с американской компанией SGF «See You soon» — со стороны иностранных коллег был обеспечен актерский состав и постановщик, а «Ленфильм» отвечал за производство. Студия получила хорошие отклики и предложения о новых проектах на будущий год. Также Пичугин отметил, что в результате сотрудничества с китайской компанией при производстве фильма «Композитор» студия пришла к договоренности о совместной работе с China Film Group Corporation, крупнейшей китайской кинокомпании. В будущем году «Ленфильм» договорился о производстве на базе студии двух китайских проектов. Также достигнуты договоренности о производстве с итальянской компанией RAI.



«Ленфильм» продолжает работу по возвращению прав на советскую коллекцию. В основном, как отметил генеральный директор студии, процесс затягивается из-за «казуистики» и юридических проблем.





Режиссер Алексей Герман-младший отметил: «Ленфильм, это институциональная основа кинопроизводства в Санкт-Петербурге. Киностудия Ленфильм не должна оставаться компанией, предоставляющей только услуги. Сохранение традиций и обеспечение преемственности поколений может быть обеспечено, только если Ленфильм будет производить собственные фильмы». Он считает, что студии с ее богатыми коллекциями костюмов и реквизита стоит больше уделить внимание большим историческим проектам.



Анастасия Мельникова, актриса и государственный деятель, подчеркнула, что равное внимание стоит уделять как производству полнометражных фильмов, так и сериалов. Также она отметила, что раньше большую работу для студии делала Светлана Кармалита, читавшая и отбиравшая множество сценариев. Мельникова призвала Эдуарда Пичугина брать на себя эти важные функции.



Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов позитивно оценил планы Ленфильма по созданию Фонда развития киностудии «Ленфильм». Фонд ставит своей главной задачей объединение творческого, интеллектуального, политического и бизнес сообщества Санкт-Петербурга для совершенствования и развития кинематографа региона. Администрация г. Санкт-Петербурга поддерживает такую инициативу.