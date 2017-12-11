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ПрофиСинема.ру
 

«Ленфильм» и «Первый канал» займутся производством сериалов



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11.12.2017 10:16:00

8 декабря 2017 года в Москве в доме Российского исторического общества состоялось заседание Попечительского совета АО киностудии «Ленфильм». Одним из центральных событий этого дня стало одобрение Попечительским советом проекта Соглашения о сотрудничестве между «Ленфильмом» и Первым каналом. Соглашение предусматривает совместное производство полнометражных игровых, документальных, короткометражных фильмов, телевизионных сериалов и иной аудиовизуальной продукции. 

заседание Попечительского совета киностудии Ленфильм

Кроме того, на сегодняшний день Первый канал уже приобрел телевизионные права на демонстрацию новой ленфильмовской картины «Три дня до весны». На технической базе «Ленфильма» в этом году снимались сериалы Первого канала, получившие высокую оценку зрителей: «Окрыленные», «Троцкий» и многие другие. 

«Уверен, что соглашение и совместная работа позволит киностудии громче заявить о себе на рынке ТВ. В свою очередь Первый канал получает надежного интересного партнера и сможет обогатить свою библиотеку», — сказал председатель Попечительского совета «Ленфильма» Сергей Нарышкин журналистам в пятницу. 

Генеральный директор АО киностудия «Ленфильм» Эдуард Пичугин представил отчет о деятельности киностудии «Ленфильм» за 2017 год.

заседание Попечительского совета киностудии Ленфильм, гендиректор студии Эдуард Пичугин

Киностудия «Ленфильм» сохранена и активно развивается: «Обновлена техническая база до полного цикла кинопроизводства. Завершен основной этап модернизации комплекса постпродакшн. Выручка от оказания кинопроизводственных услуг АО «Ленфильм» и ООО «Продюсерский Центр «Ленфильм» по предварительным итогам 2017 года увеличится по сравнению с 2016 годом на 8% и составит 167 млн рублей. Завершение модернизации киностудии уже привело к росту выручки в 3 раза по сравнению с показателями 2012 года»

Также, по словам Пичугина, произошло  обновление всех ключевых производственных цехов, положительная динамика наблюдается по всем направлениям. 

Бережно сохраняются и возрождаются традиции отечественной школы кино. Возникают новые инициативы, которые получили поддержку петербуржцев и обещают, стать приметами нового обновленного «Ленфильма».  Главное для студии – это собственное кинопроизводство и формирование новой киноколлекции. В этом году на экраны вышли картины «Птица», «Три дня до весны», «Теснота», «Софичка» и сразу стали событиями не только в российском, но и мировом кинематографе, завоевав престижные награды на международных кинофестивалях во Франции, Индии, Италии, США, Китае, Ираке, Иране, Кипре и других странах. 

заседание Попечительского совета киностудии Ленфильм

За период модернизации киностудия создала новые направления деятельности, приносящие студии дополнительные доходы. Так, «Ленфильм» развивает платные образовательные программы для специалистов кинопроизводства второго состава — по словам Пичугина, все выпускники курса уже успели получить работу. Также «Ленфильм» намерен открыть филиал Учебного центра в Калининградской области. Кроме того, в регионе открыт полноценный филиал студии и планируется производство фильмов, с применением ребейтов (Калининградская область возвращает до 30% расходов, произведенных на ее территории). 

Также студия развивает международное сотрудничество. В 2017 году был реализован фильм с американской компанией SGF «See You soon» — со стороны иностранных коллег был  обеспечен актерский состав и постановщик, а «Ленфильм» отвечал за производство. Студия получила хорошие отклики и предложения о новых проектах на будущий год. Также Пичугин отметил, что в результате сотрудничества с китайской компанией при производстве фильма «Композитор» студия пришла к договоренности о совместной работе с China Film Group Corporation, крупнейшей китайской кинокомпании. В будущем году «Ленфильм» договорился о производстве на базе студии двух китайских проектов. Также достигнуты договоренности о производстве с итальянской компанией RAI. 

«Ленфильм» продолжает работу по возвращению прав на советскую коллекцию. В основном, как отметил генеральный директор студии, процесс затягивается из-за «казуистики» и юридических проблем. 

заседание Попечительского совета киностудии Ленфильм, режиссер Алексей Герман-младший

Режиссер Алексей Герман-младший отметил: «Ленфильм, это институциональная основа кинопроизводства в Санкт-Петербурге. Киностудия Ленфильм не должна оставаться компанией, предоставляющей только услуги. Сохранение традиций и обеспечение преемственности поколений может быть обеспечено, только если Ленфильм будет производить собственные фильмы». Он считает, что студии с ее богатыми коллекциями костюмов и реквизита стоит больше уделить внимание большим историческим проектам. 

Анастасия Мельникова, актриса и государственный деятель, подчеркнула, что равное внимание стоит уделять как производству полнометражных фильмов, так и сериалов. Также она отметила, что раньше большую работу для студии делала Светлана Кармалита, читавшая и отбиравшая множество сценариев. Мельникова призвала Эдуарда Пичугина брать на себя эти важные функции. 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов позитивно оценил планы Ленфильма по созданию Фонда развития киностудии «Ленфильм». Фонд ставит своей главной задачей объединение творческого, интеллектуального, политического и бизнес сообщества Санкт-Петербурга для совершенствования и развития кинематографа региона. Администрация г. Санкт-Петербурга поддерживает такую инициативу.


Автор: Кристина Манжула




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