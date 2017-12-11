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Экс-глава РАО Сергей Федотов выйдет на свободу досрочно



7 декабря 2017 года стало известно, что бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, приговоренный к полутора годам лишения свободы за особо крупное мошенничество, выйдет на свободу условно-досрочно. Соответствующее постановление Рязанского районного суда вступило в силу после того, как областной суд отказался удовлетворять апелляционную жалобу потерпевшей стороны, не хотевшей освобождения господина Федотова, сообщает Коммерсант .



Рязанский областной суд оставил в силе постановление Рязанского районного суда об условно-досрочном освобождении бывшего главы РАО Сергея Федотова. Первая инстанция вынесла постановление еще 16 октября по ходатайству адвоката Эдуарда Видакаса. Защитник мотивировал прошение тем, что господин Федотов «полностью признал свою вину, глубоко и чистосердечно раскаялся в совершенном преступлении, сожалеет о содеянном, частично возместил причиненный ущерб, взысканий от администрации колонии не имеет».



Рязанский районный суд удовлетворил ходатайство, однако постановление обжаловал представитель РАО. Однако, как отметили в областном суде, «Рязанский областной суд постановление районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения».



Экс-глава общества был приговорен к полутора годам лишения свободы 19 июня 2017 года Мещанским судом Москвы. Его признали виновным в мошенничестве при продаже в 2013 году четырех нежилых помещений дочернего ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» (СЭК, управляет имуществом РАО) за 300 млн руб. третьим лицам. Деньги от сделки так и не поступили на счет РАО. Уголовное дело было возбуждено по заявлению бывшего директора СЭК Максима Буданова в июне 2016 года.



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