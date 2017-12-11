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ПрофиСинема.ру
 

Роскомнадзор увеличивает скорость блокировки пиратских ресурсов



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11.12.2017 12:12:00

8 декабря 2017 года стало известно, что Роскомнадзор совместно со специалистами операторов связи разработал механизм, значительно ускоряющий процесс получения операторами выгрузки из Единого реестра запрещенной информации. Он позволит операторам еще до обновления всего массива данных в Реестре получать информацию только об IP-адресах, внесенных с момента последней выгрузки, сообщается на официальном сайте ведомства

Применение усовершенствованного алгоритма существенно сокращает время с момента добавления в Единый реестр запрещенного ресурса до его внесения в системы фильтрации операторов связи, считают в Роскомнадзоре. Ускорению процесса, как уточняется, способствует использование упрощенного механизма получения IP-адресов через личный кабинет оператора связи без использования электронно-цифровой подписи, а также кардинальное сокращение объема выгружаемой из реестра информации.

Тестовые мероприятия с участием крупных операторов связи показали, что использование нового механизма сокращает время принятия операторами мер по ограничению доступа к запрещенным ресурсам с 30-40 до 4-6 минут.

Применение нового механизма не является обязательным. Он станет дополнительным инструментом повышения эффективности принимаемых операторами мер по ограничению доступа к противоправным ресурсам. Если по каким-либо причинам оператор связи не может им воспользоваться, будет доступен прежний алгоритм. Однако все риски несвоевременной блокировки и последующего административного воздействия будут оставаться на стороне оператора связи.

Новое техническое решение вместе с тестированием программно-аппаратных решений по фильтрации трафика различных производителей направлены на общее повышение эффективности защиты информационного пространства страны от пиратского контента.

В настоящее время новый механизм внедряется на сетях более 60 операторов связи из всех федеральных округов. Подключение всех остальных операторов связи, желающих воспользоваться новым алгоритмом, запланировано на 2018 год.



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