Реставрация «Художественного» может затянуться на несколько лет

11 декабря 2017 года стало известно, что АО «Художественный» не сможет завершить реставрацию кинотеатра в срок, установленный договором аренды. Об этом говорится в письме гендиректора АО Людмилы Гориной, направленном руководителю столичного департамента культуры Александру Кибовскому, пишет Forbes .



АО «Пионер» Александра Мамута (позже переименовано в АО «Художественный») взялось за реставрацию старейшего московского кинотеатра в конце 2016 года. По договору с мэрией, завершить работы нужно до конца 2018 года. Срок можно пролонгировать до конца 2019-го, но со штрафом. По заявлению Гориной, реальный срок завершения работ – декабрь 2020 года. При этом она просит предусмотреть возможность пролонгации еще на год – до декабря 2021 года.



В качестве причины задержки называется, что здание кинотеатра было передано «полностью в неудовлетворительном состоянии», из-за чего проект реставрации пришлось корректировать, а противоаварийные работы и вывоз мусора заняли 5 месяцев (из-за того, что автопогрузку мусора запретили из-за программы «Моя улица», его пришлось вывозить вручную).



По действующему договору штраф за каждый месяц просрочки — 0,5 арендного платежа, который на время работ составляет около 3 млн рублей в месяц. Получается, пролонгация до конца 2019 года обойдется Мамуту в 18 млн рублей, а до конца 2021 – в 54 млн рублей. Представители Мамута просят оставить штраф только за пролонгацию с 2020-го по 2021 год, рассказывает источник в московской мэрии и подтверждает подчиненный бизнесмена. Источники в структурах Мамута и московской мэрии не сомневаются, что договор будет продлен. Вопрос в том, как будут сформулированы штрафные санкции, отмечает работник московской мэрии. Пресс-секретарь Собянина сообщила, что вопрос находится в ведении департамента культуры.



Кинотеатр был закрыт на реконструкцию в 2014 году. Но работы затянулись и контракт с прежним подрядчиком был расторгнут. В итоге кинотеатр достался Мамуту в аренду без конкурса до 2036 года. Дальше начались проблемы. В конце июля 2017 года миллиардер написал Собянину письмо, в котором предупредил, что для подготовки к проекту потребовались длительные консультации с экспертами. Из-за этого завершить работы до конца 2018 года не получится. В связи с этим бизнесмен просил мэра продлить срок до конца 2019 года без штрафа. Просьбу не согласовали. Затем у соинвестора проекта «Открытие холдинга» возникли финансовые трудности. Принадлежащий инвесткомпании банк «Открытие» перешел под контроль ЦБ. После этого стало известно, что партнером Мамута по проекту стал его друг Роман Абрамович. А в конце ноября Горина попросила продлить срок реконструкции до декабря 2021 года. Когда реставрационные работы завершатся, арендная ставка снизится до символического 1 рубля за квадратный метр. Сам Мамут рассчитывает, что инвестиции в проект окупятся за 10 лет.

