    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Кинобизнес
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
База данных по киноиндустрии
Фото




ПрофиСинема.ру
 

Реставрация «Художественного» может затянуться на несколько лет



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу
12.12.2017 10:27:00

11 декабря 2017 года стало известно, что АО «Художественный» не сможет завершить реставрацию кинотеатра в срок, установленный договором аренды. Об этом говорится в письме гендиректора АО Людмилы Гориной, направленном руководителю столичного департамента культуры Александру Кибовскому, пишет Forbes.

АО «Пионер» Александра Мамута (позже переименовано в АО «Художественный») взялось за реставрацию старейшего московского кинотеатра в конце 2016 года. По договору с мэрией, завершить работы нужно до конца 2018 года. Срок можно пролонгировать до конца 2019-го, но со штрафом. По заявлению Гориной, реальный срок завершения работ – декабрь 2020 года. При этом она просит предусмотреть возможность пролонгации еще на год – до декабря 2021 года.

В качестве причины задержки называется, что здание кинотеатра было передано «полностью в неудовлетворительном состоянии», из-за чего проект реставрации пришлось корректировать, а противоаварийные работы и вывоз мусора заняли 5 месяцев (из-за того, что автопогрузку мусора запретили из-за программы «Моя улица», его пришлось вывозить вручную).

По действующему договору штраф за каждый месяц просрочки — 0,5 арендного платежа, который на время работ составляет около 3 млн рублей в месяц. Получается, пролонгация до конца 2019 года обойдется Мамуту в 18 млн рублей, а до конца 2021 – в 54 млн рублей. Представители Мамута просят оставить штраф только за пролонгацию с 2020-го по 2021 год, рассказывает источник в московской мэрии и подтверждает подчиненный бизнесмена. Источники  в структурах Мамута и московской мэрии не сомневаются, что договор будет продлен. Вопрос в том, как будут сформулированы штрафные санкции, отмечает работник московской мэрии. Пресс-секретарь Собянина сообщила, что вопрос находится в ведении департамента культуры.

Кинотеатр был закрыт на реконструкцию в 2014 году. Но работы затянулись и контракт с прежним подрядчиком был расторгнут. В итоге кинотеатр достался Мамуту в аренду без конкурса до 2036 года. Дальше начались проблемы. В конце июля 2017 года миллиардер написал Собянину письмо, в котором предупредил, что для подготовки к проекту потребовались длительные консультации с экспертами. Из-за этого завершить работы до конца 2018 года не получится. В связи с этим бизнесмен просил мэра продлить срок до конца 2019 года без штрафа. Просьбу не согласовали. Затем у соинвестора проекта «Открытие холдинга» возникли финансовые трудности. Принадлежащий инвесткомпании банк «Открытие» перешел под контроль ЦБ. После этого стало известно, что партнером Мамута по проекту стал его друг Роман Абрамович. А в конце ноября Горина попросила продлить срок реконструкции до декабря 2021 года. Когда реставрационные работы завершатся, арендная ставка снизится до символического 1 рубля за квадратный метр. Сам Мамут рассчитывает, что инвестиции в проект окупятся за 10 лет.



Просмотров: 117   |      


Все статьи по теме кинобизнес

12.12.2017В Саудовской Аравии после 35-летнего запрета появятся кинотеатры
11.12.2017«Ленфильм» и «Первый канал» займутся производством сериалов
11.12.2017Роскомнадзор увеличивает скорость блокировки пиратских ресурсов
11.12.2017Сборы в США и Канаде за уикенд с 8 по 10 декабря 2017 года: «Тайна Коко» лидирует уже третью неделю
08.12.2017Централ Партнершип может не отдать киносети Александра Мамута «Движение вверх»

Все статьи по теме кинотеатр Художественный

31.05.2017У кинотеатра «Художественный» появился совладелец
15.12.2016Кинотеатр «Художественный» перешел под управление «Пионера»
25.12.2015Реставрация кинотеатра «Художественный» затягивается
13.01.2014«Художественный» закрывается на реставрацию
09.02.2012Новое финское кино в "Художественном"

  Новости кино



 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006