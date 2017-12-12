В Саудовской Аравии после 35-летнего запрета появятся кинотеатры

11 декабря 2017 года было объявлено, что власти Саудовской Аравии приняли решение снять запрет на работу кинотеатров в стране, действовавший 35 лет. Была принята резолюция, позволяющая Генеральной комиссии по аудиовизуальным медиа выдавать лицензии кинотеатрам, в том числе коммерческим операторам, передает Reuters .



По словам министра информации и культуры страны Аввада Алаввада, генеральная комиссия уже начала процесс лицензирования кинотеатров в Саудовской Аравии. Он считает, что это переломный момент в развитии экономики в сфере культуры: «Открытие кинотеатров станет катализатором роста и диверсификации экономики». Ожидается, что первые кинотеатры откроются в королевстве в марте 2018 года. Запланированные к демонстрации фильмы будут подвергнуты цензуре, прежде чем попадут на большие экраны.



Работа кинотеатров была запрещена в Саудовской Аравии с начала 1980 гг. после ужесточения исламских запретов в стране. В заявлении министра информации и культуры говорится, что открытие кинотеатров стало частью социальных и экономических реформ принца Мухаммеда ибн Салмана. Как считает принц Мохаммед, кинотеатры позволят снизить уровень экстремизма: «Если вы хотите бороться с терроризмом, вам нужно давать людям много любви. Любовь приходит от радости, а кино – это радость». Среди других реформ, о которых было объявлено в последние месяцы, – разрешение женщинам водить автомобиль с июня 2018 г.



Власти Саудовской Аравии рассчитывают, что к 2030 г. будет открыто 300 кинотеатров с 2000 кинозалов, что принесет экономике $24 млрд и позволит создать 30 000 рабочих мест.