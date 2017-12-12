X съезд Союза кинематографистов: «Хроника убывающего плодородия»

11 декабря 2017 года в Центральном доме кинематографистов состоялся X Съезд Союза кинематографистов РФ. На мероприятии присутствовало 278 делегатов из ожидаемых 404, но кворум в 203 человека был обеспечен. После обсуждения итогов минувших четырех лет, прошли выборы руководителей СК РФ. Председателем вновь стал Никита Михалков, хотя неловкую попытку составить ему конкуренцию предпринял актер Виктор Балабанов, за что осужден и освистан делегатами.



В начале Михалков зачитал телеграмму от Владимира Путина, в которой президент подчеркнул, что съезд СК РФ традиционно вызывает «широкий общественный интерес» и пожелал делегатам удачи.





В приветственном выступлении председатель Союза сказал, что поначалу съезды проходили в праздничной атмосфере констатации достижений, но пришли другие времена и стали «возникать проблемы, реальные и надуманные». «Ситуация в кинематографии стала напоминать хронику убывающего плодородия», — отметил Никита Сергеевич.



Тем не менее он говорил о том, что с прошлого съезда индустрия, в целом, изменилась в лучшую сторону. Если четыре года назад обсуждались такие проблемы, как недостаток кинотеатров и кассовых сборов российских фильмов, засилье западного кино, дефицит внимания к патриотическим, военным и спортивным фильмам, то сейчас по многим пунктам ситуация улучшилась. Так, по словам Михалкова, доля российского кино увеличилась на треть (с 15,5% в 2012 году до 23,5% в 2016 году), количество кинотеатров выросло в 1,5 раза (с 3,1 тыс. кинозалов в 2012 году до 4,7 тыс. кинозалов в 2016 году), на 70% выросла посещаемость отечественных кинолент (с 28,7 млн и 16,4% зрителей в 2012 году до 48,7 млн и 24,8% в 2016 году).



Также Никита Сергеевич считает достижением тот факт, что в долларовом соотношении после обвала рубля цена кинотеатрального билета в России стала одной из самых низких в Европе: в 2012 году билет стоил 225 рублей, то есть $7,5, а в 2016 году билет за 250 р оценивается в $4,3.



Михалков отметил успех фильма «Последний богатырь», перезагрузку «Ленфильма», Киностудии им. Горького, развитие «Союзмультфильма» и долгожданное открытие Музея кино на ВДНХ. Он предложил объединить его с Госфильмофондом.





Председатель СК РФ подробно остановился на теме будущего Ялтинской студии, представив ее многообещающий концепт-проект. В плане есть, например, строительство водоемов на ее территории для съёмки морских сцен. «Важно сделать Крым местом, куда тянутся люди. Крым наш!», — добавил Михалков.



Далее Союз кинематографистов поприветствовал в своем составе новых членов, среди которых не только молодые кинематографисты, но и известный писатель и драматург Юрий Поляков. Он впервые подготовил документы для вступления еще в 1987 году, но добрался до комиссии только спустя 30 лет. Также среди «новобранцев» — продюсер Александр Досталь и второй режиссер Евгений Досталь, сербский кинематографист, работавший с Никитой Михалковым, Станислав Попович.



Выступление Сергея Снежкина было самым конфликтным и эмоциональным в спокойном, в целом, собрании (по сравнению со скандальным съездом 2010 года). Председатель петербургского подразделения СК РФ заявил, что прежний руководитель, режиссер Дмитрий Месхиев, привел организацию к банкротству путем коррупционной схемы. Снежкин выразил благодарность Никите Михалкову, Климу Лаврентьеву, Владимиру Тонких, Александру Бабаяну за усилия по сохранению Дома кино и творческой базы «Репино». Также режиссер предложил исключить из членов Союза Дмитрия Месхиева и его «подельников» (бухгалтер Месхиева осуждена на 4 года тюремного заключения). В конце собрания делегаты проголосовали «за» исключение.



Кинопрокатная комиссия и совещание кинодокументалистов





Директор курского областного киновидеофонда Андрей Немиров представил отчет о состоянии кинопроката в субъектах РФ. Доля отечественного кино в региональном показе, по его данным: 70% в среднем по региону, 75% — только по области, 70% — непосредственно в Курске.



«В последнее время в сельском репертуаре остро ощущается нехватка лидеров проката. Почему-то для них не открываются права на публичный видеопоказ, то есть DVD, актуальный для наших киноустановок. Таким образом, жители малых населенных пунктов не видели «Сталинград», «Батальон», «Битву за Севастополь», «Дуэлянта», «Нелюбовь», «Последний богатырь» и другие. Если посещаемость этих фильмов 5-7 млн зрителей, то не могли посмотреть картины — около 30-40 млн зрителей глубинки. Нам говорят, что мы возвращаем кинопоказ в эпоху видеосалонов», — заявил Немиров.



Он отметил, что некоторые дистрибьюторы принципиально не выпускают фильмы в устаревшем формате, чем лишают многих налогоплательщиков возможности просмотра фильмов, которые снимаются на деньги из бюджета. Немиров выдвинул предложение о создании государственной прокатной организации. Продюсер Леонид Верещагин отметил, что публичный видеопоказ действительно чреват для правообладателей распространением пиратства. В рамках съезда прийти к однозначному мнению по столь сложной теме не представлялось возможным. Решением стало создание комиссии по прокату, в которую войдут Александр Адабашьян и Леонид Верещагин.



Отчет о деятельности молодежного центра СК РФ, которому исполнилось 5 лет, представил Филипп Абрютин, сопредседатель правления. Среди предложенных инициатив центра – Форум регионального кино в Доме кино и онлайн-биржа кинопроектов для представления продюсерам.



Директор по связям с общественностью Российского государственного архива кинофотодокументов Римма Моисеева рассказала о проблеме исчезновения с экранов и производства кинолетописи — последняя летопись в архиве датируется 2012 годом. Клим Лаврентьев попросил съезд поддержать проект создания памятника фронтовым кинооператорам рядом со зданием архива, который находится в Красногорске. Делегаты единогласно проголосовали «за».



Доклад документалиста Сергея Мирошниченко, затронувший проблемы документального кино и дальнейшая дискуссия о нехватке финансирования, отсутствия площадок для показа неигровых фильмов вылились в предложение о проведении Всероссийского совещания кинодокументалистов в январе-феврале 2018 года.



Клим Лаврентьев рассказал о работе Фонда поддержки ветеранов кинематографии «Урга — территория любви». СК РФ на материальную поддержку своих членов за 4 года потратил 2,1 млн рублей, непосредственно Фонд — почти 107 млн рублей. 255 ветеранов и 106 вдов ветеранов получают ежемесячную помощь, ежегодно поддержку получают 60 человек, оказавшихся в сложном материальном положении, на операции и лечение Фонд тратит 3-4 млн рублей в год. По словам Лаврентьева, Никита Сергеевич предоставил более 30 млн рублей из личных сбережений на материальную и медицинскую поддержку помимо средств Союза и «Урги». Член Правления СК РФ также рассказал, что согласно исследованию, причинами смерти кинематографистов чаще всего становятся онкологические заболевания. Он озвучил просьбу внести в смету еще 1,5 млн рублей на обследование 20 молодых членов Союза в год.



Зампредседателя Союза кинематографистов Валерий Тонких, который также остался в своей должности, рассказал о финансово-хозяйственной деятельности организации и новых инвестиционных проектах. Он представил проект строительства Дома ветеранов кино с комфортными условиями гостинично-реабилитационного центра. Также в планах Союза — реконструкция Дома творчества кинематографистов «Репино» и центрального Дома кино на Васильевской улице.



Право кошки на «мяу!»





Перед выборами в руководящие органы СК РФ на повестке дня было внесение поправок в Устав организации. Голосование проходило в вялом механическом режиме, при этом голоса «против» и «воздержался» сначала даже не озвучивались, пока слово не взял Николай Досталь. Он отреагировал на поправку в пункт о том, что председатель Союза сможет избираться на срок 4 года неограниченное количество раз. Режиссер заявил, что он «против» и потребовал считать отрицательные голоса, после чего предложение было переголосовано, но большинством «за».



Досталь также предложил ввести тайное голосование, прописав это в Уставе, однако поправка было отвергнута — по словам Михалкова, делегаты непосредственно перед голосованием должны иметь право выбирать, в каком режиме будут проходить выборы. «Конечно, все будут голосовать за открытое — все хотят побыстрее закончить и расстаться! Предлагаю в следующий раз проводить съезд два дня», — справедливо отметил Досталь на пятом часу беспрерывного заседания.



Когда, наконец, пришло время выборов Председателя, кроме Никиты Михалкова, предложенного Адабашьяном, внезапно появилась неожиданная кандидатура — самовыдвиженец актер Виктор Балабанов. В зале пронеслись смешки и возгласы возмущения: «Перестаньте!», «Кто это вообще такой?», «Унижение только!», «Имеет право? Право кошки на «мяу»!». Дальше стали решать, сколько времени выделить для речи самовыдвиженца — делегаты предлагали всего 2 минуты, но Никита Сергеевич призвал уделить кандидату 5 минут внимания.



Самовыдвиженец начал свое выступление с упоминания о том, что он отец четверых детей, дед шести внуков, а также актер, которому ничего не платят с проката его 126 фильмов, поэтому из личных средств Союзу он ничего выделять не сможет. Зал не дал продолжить ему мысль, спросив, где актер, собственно, играл. Балабанов ответил, что за его плечами «десять Молотовых, два Хрущева, полтора Ленина». Свое «нищенское положение» он проецировал на всех россиян и завел разговор о кулуарности российской власти и Владимире Путине, «который окружил себя друзьями». «Перестаньте глупости говорить!», — послышалось из зала. Один из делегатов опять перебил кандидата, обвинив его в абстракции и отсутствии программы. Балабанов заявил, что на посту председателя Союза кинематографистов он бы предложил Владимиру Путину уйти в отставку. Зал предложил проголосовать за прекращение речи самовыдвиженца — сам Балабанов проголосовал «за».





В результате из 278 делегатов 270 проголосовали за Никиту Михалкова, 5 были против, 3 воздержались. За Балабанова был один голос.



«Это важная для меня веха, хотя дело не в том, чтобы усидеть на этом месте. Мы не зря работали, боролись, удерживали Союз, не давали разрушительным силам его развалить. Мы не зря доверяли друг другу. Для меня то, что произошло — знак стабильности Союза. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится. Ситуация в Союзе повторяет ситуацию в государстве. Надеюсь, что стабильность у нас будет предтечей стабильности в стране!», — сказал Никита Сергеевич в речи после переизбрания.



Выборы в правление, секретариат, приемную и контрольно-ревизионную комиссию прошли в штатном режиме. К концу заседания начались прения с выступлениями представителей гильдий актеров, каскадеров и других, но зал уже почти опустел — большая часть делегатов переместилась в фойе, где начался банкет.