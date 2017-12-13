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ПрофиСинема.ру
 

На заседании комитета Госдумы по культуре рассказали о новом рекорде кассовых сборах российского кино



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13.12.2017 11:32:00

12 декабря 2017 года в Москве прошло заседание комитета Госдумы по культуре, посвященное Государственному докладу о состоянии культуры в Российской Федерации в 2016 году. На нем, в частности, были озвучены основные показатели программы кинофикации малых городов, достигнутые к настоящему моменту, а также цифры кассовых сборов, которых удалось добиться отечественным фильмам в 2017 году. 

заседание Комитета Госдумы по культуре

Министр культуры России Владимир Мединский в своем докладе отметил, что российское кино завершает 2017 год с рекордными показателями.

«Результатом системной работы по популяризации отечественного кинематографа стало проведение в прошлом году Года российского кино. Данные показывают, что наши зрители с интересом ждут российских премьер, отечественное кино как никогда укрепляет свои позиции. Если мы начинали нашу работу пять лет назад с показателя доли российского кино примерно в 16,5%, то на сегодняшний день это 24% — рост почти в 1,5 раза», — сказал Владимир Мединский. По его словам, это достигается благодаря целенаправленной госполитике, опирающейся на талант отечественных кинопроизводителей и режиссеров. 

«Общее количество зрителей российского кино на сегодняшний день составило 50,5 млн человек; по сравнению с 2011 годом прирост — 20,5 млн. Соответственно, кассовые сборы российского кино выросли с 5,8 млрд рублей до 12 млрд рублей», — отметил глава Минкультуры России.

Также Мединский подчеркнул, что одним из основных направлений работы Минкульта является открытие кинотеатров в малых городах и возвращение кино в районные центры.

«Продолжается реализация программы кинофикации регионов путем открытия кинотеатров в райцентрах и малых городах. На сегодняшний момент при очень небольших инвестициях государства открыто 372 кинотеатра в 68 регионах. До конца текущего года их будет открыто 434», — сказал Владимир Мединский, добавив, что по плану, который утвержден совместно с Фондом кино, планируется до конца 2018 года открыть в общей сложности 800 кинотеатров.

Мединский добавил, что на Союзмультфильме возрождается производственно-образовательный комплекс-технопарк, вносятся изменения в законодательство, которые позволяют приравнять деятельность мультипликаторов к деятельности программистов и IT-специалистов.

«Мы надеемся, что этот законопроект к вам поступит на рассмотрение. Правительство его наконец-то поддержало. Три года очень жесткой дискуссии с экономическим ведомством, которое считало, что таким образом якобы Минфин что-то потеряет, нам удалось убедить, что не потеряет, а приобретет», - пояснил министр.



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