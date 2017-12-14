Компания «Хорошо продакшн» начала съемки о «русском европейце»

В середине декабря 2017 года продюсерский центр «Хорошо продакшн» приступил к съемкам российской части документально-постановочного фильма «Каподистрия. Русский европеец». Главный герой ленты – первый президент Греции и министр иностранных дел России времен правления Александра I Иоаннис Каподистрия. Продюсерами проекта выступают Наталья Иванова и Мария Ксинопуло. Режиссерское кресло занимает Светлана Музыченко. Планируется завершить работу над фильмом к осени 2018 года.





По мнению создателей ленты, византийский грек, граф Иоаннис Каподистрия (его роль исполняет Казбек Кибизов) - уникальная фигура в истории России и Греции. Верой и правдой, с 1809 года он служил интересам российской империи, защищая и отстаивая ее интересы. И. Каподистрия сыграл важную роль и на европейской политической арене: Швейцария обязана ему своей первой Конституцией и нейтралитету, а его идеи и проекты заложили основу мирного развития Европы вплоть до Первой мировой войны.



Свои дипломатические таланты он блестяще продемонстрировал в ходе известного Венского конгресса, который вершил судьбы и во многом определил границы многих сегодняшних европейских государств, после сокрушительной победы России над Наполеоном. Заслуженные успехи Ивана Антоновича, так его называли на службе в Санкт-Петербурге, открыли путь на вершину его карьеры.



В 1815 году он становится министром иностранных дел России. Это был исключительный случай, когда на службе у императора Александра I (Максим Виноградов) было два министра иностранных дел, два графа: Нессельроде и Каподистрия.





В фильме есть и история любви главного героя к Роксандре Стурдза (Елена Полякова), которая была музой и любовью на протяжении всей его жизни, а также – идейным соратником в реализации их общей мечты о независимости Греции.



Это был аристократ, блестяще образованный человек, который дружил со многими просвещенными людьми своего времени и придерживался демократических ценностей и свобод. Именно ему А.С.Пушкин обязан тем, что его вольнодумные стихи ссылку ему заменили на служебный перевод в Екатеринослав.



Уже прошли сьемки в Греции, в местах, связанных с жизнью и последними днями героя: на острове Корфу в доме его отца, в Нафплионе, где он был убит и на горе Залонго – символе независимости Греции.



В России почти все игровые сцены будут сниматься в замечательных интерьерах подмосковных музеев: Горки Ленинские, усадьбы «Архангельское», литературного музея-усадьбы Большие Вяземы, для того, чтобы достоверно донести зрителю подлинный стиль и роскошь той эпохи.



В ролях заняты актеры: Елена Полякова, Казбек Кибизов, Максим Дахненко, Максим Виноградов, Жорж Давдриани и другие.





«Несмотря на то, что мы рассказываем о событиях определенной исторической давности, очень хочется сделать этот фильм динамично и современно, поэтому в фильме будут использованы разные приемы: игровые сцены, документальный материал в виде картин, карикатур того времени и анимация. Часть материала будет показана через всевозможные технические средства того времени, какие как волшебный фонарь. Драматургический конфликт фильма закручивается вокруг вечных ценностей: любовь и предательство, долг и честь, жестокость и милосердие. В жизни нашего героя есть все составляющие греческой трагедии, когда фортуна приносит жизнь в жертву, ради служения высокой цели», - говорит режиссер фильма, известный документалист Светлана Музыченко.



Оператор фильма – Руслан Герасименков, обладатель многих кинематографических наград, среди которых - «Белый квадрат» Гильдии операторов России за фильм «Одна война» режиссера Веры Глаголевой.



Производство фильма осуществляется при поддержке Минкультуры России, Федеральной национально-культурной автономии греков России, Посольства Греции в России.