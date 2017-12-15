В «День короткометражного кино» в Москве и Санкт-Петербурге научат снимать кино

21 декабря 2017, в самый короткий день в году, в России по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов России в четвертый раз состоится Всероссийская акция «День короткометражного кино». В рамках проекта, как всегда, пройдет широкая образовательная программа в Москве и Санкт-Петербурге. Среди запланированных мероприятий: встречи с продюсерами и представителями кинокомпаний, мастер-классы по кинопроизводству.



17 декабря

Площадка: «Ленфильм»

Адрес: Санкт-Петербург, пр. Каменноостровский, 10.



13-00. На киностудии «Ленфильм» (Санкт-Петербург) состоится открытая встреча с продюсером телеканала «ТВ-3» Владиславом Рубиным, главным редактором компании «СТВ» Александром Архиповым, представителями санкт-петербургских кинокомпаний.

Тема встречи: «Брифы кинокомпаний для молодых сценаристов».



18 декабря.

Площадка: Центральный Дом кинематографистов (конференц-зал).

Адрес: Москва, ул. Васильевская 13, к. 1.



18-00. Московский клуб документального кино им. Микоши:

Презентация просветительского экспериментально-практического курса «Как снять и показать фильм»

В рамках презентации:

Введение в традиции кинопроизводства – Дмитрий Кабаков (режиссёр, кинооператор, доцент ВГИКа);

Киноплёнка: особенности и возможности – Александр Минеев (кинооператор), Илья Косачёв (кинооператор);

Сравнительный анализ цифровых и плёночных фотографий – Илья Косачёв, Дмитрий Пауков;

Знакомство с программой предлагаемого курса – Дмитрий Кабаков (режиссёр, кинооператор, доцент ВГИКа).



19-00. «Как это снято».

Мастер-класс режиссера Ильи Шерстобитова и оператора Андрея Найденова (фильм «Каникулы Президента», который стал полнометражным дебютом для режиссера).

Участники мастер-класса узнают:

как сэкономить на производстве;

какую технику лучше использовать;

какие невероятные происшествия могут случиться на съемках кино.



20 декабря.

Площадка: Коворкинг «Домжур»

Адрес: Москва, Калашный пер., 3



19:00. Брифинг продюсеров кинокомпаний

На площадке коворкинга состоится открытая встреча продюсером телеканала «ТВ-3» Владиславом Рубиным, главным редактором компании «СТВ» Александром Архиповым.

Тема встречи: «Брифы кинокомпаний для молодых сценаристов».