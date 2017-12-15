В «День короткометражного кино» в Москве и Санкт-Петербурге научат снимать кино

21 декабря 2017, в самый короткий день в году, в России по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов России в четвертый раз состоится Всероссийская акция «День короткометражного кино». В рамках проекта, как всегда, пройдет широкая образовательная программа в Москве и Санкт-Петербурге. Среди запланированных мероприятий: встречи с продюсерами и представителями кинокомпаний, мастер-классы по кинопроизводству.
17 декабря
Площадка: «Ленфильм»
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Каменноостровский, 10.
13-00. На киностудии «Ленфильм» (Санкт-Петербург) состоится открытая встреча с продюсером телеканала «ТВ-3» Владиславом Рубиным, главным редактором компании «СТВ» Александром Архиповым, представителями санкт-петербургских кинокомпаний.
Тема встречи: «Брифы кинокомпаний для молодых сценаристов».
18 декабря.
Площадка: Центральный Дом кинематографистов (конференц-зал).
Адрес: Москва, ул. Васильевская 13, к. 1.
18-00. Московский клуб документального кино им. Микоши:
Презентация просветительского экспериментально-практического курса «Как снять и показать фильм»
В рамках презентации:
Введение в традиции кинопроизводства – Дмитрий Кабаков (режиссёр, кинооператор, доцент ВГИКа);
Киноплёнка: особенности и возможности – Александр Минеев (кинооператор), Илья Косачёв (кинооператор);
Сравнительный анализ цифровых и плёночных фотографий – Илья Косачёв, Дмитрий Пауков;
Знакомство с программой предлагаемого курса – Дмитрий Кабаков (режиссёр, кинооператор, доцент ВГИКа).
19-00. «Как это снято».
Мастер-класс режиссера Ильи Шерстобитова и оператора Андрея Найденова (фильм «Каникулы Президента», который стал полнометражным дебютом для режиссера).
Участники мастер-класса узнают:
как сэкономить на производстве;
какую технику лучше использовать;
какие невероятные происшествия могут случиться на съемках кино.
20 декабря.
Площадка: Коворкинг «Домжур»
Адрес: Москва, Калашный пер., 3
19:00. Брифинг продюсеров кинокомпаний
На площадке коворкинга состоится открытая встреча продюсером телеканала «ТВ-3» Владиславом Рубиным, главным редактором компании «СТВ» Александром Архиповым.
Тема встречи: «Брифы кинокомпаний для молодых сценаристов».