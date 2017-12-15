Disney покупает 21st Century Fox

14 декабря 2017 года было объявлено, что The Walt Disney Co. покупает активы 21st Century Fox за $52.4 млрд. – одна акция Fox обошлась в $40, хотя еще днем ранее стоили $32.75 (а месяцем ранее - $25). В то же самое время Боб Айгер сделал заявление, что он останется на посту главы Disney до 2021 года, хотя ранее говорил о том, что не станет продлять свой контракт, истекающий в 2019, сообщает THR .





Руководство Disney считает, что первые финансовые результаты сделки можно будет ощутить уже к 2021. По оценкам финансового директора Disney Кристин МакКарти, сделка будет закрыта примерно через 12-18 месяцев. Примерно такие же сроки называет аналитик BTIG Ричард Гринфилд – он считает, что Disney и Fox потратят на бюрократические процедуры по одобрению сделки со стороны регулирующих органов больше года.



Руперт Мердок, исполнительный сопредседатель Fox, а также его сыновья Джеймс (CEO) and Lachlan (соисполнительный председатель) станут держателями акций Disney – по оценкам Bloomberg, суммарно они получат 5%.



Для Айгера, под руководством которого были приобретены Pixar, Lucasfilm и Marvel, это крупнейшая сделка за всю его карьеру, и она сделает Disney крупнейшей компанией по производству контента. Согласно договору, она приобретает кино- и телестудию Fox; National Geographic и кабельные бизнес-каналы FX, региональные спортивные сети, международные сети, в том числе Star India, 30% акций Hulu и 39% акций европейской сети платного телевидения Sky, а также права Fox на некоторые фильмы Marvel, сиквелы «Аватара», а также готовящийся к запуску потоковый видео-сервис, способный конкурировать с Netflix и Amazon. По сути, это первый случай в истории медиабизнеса, когда один мейджор покупает другого мейджора.



При этом Fox сохранит за собой вещательные телесети, канал Fox News, Fox Business Network, FS1, FS2 и Big Ten Network – их объединят под зонтиком новой компании. Контроль за ней будут осуществлять Мердоки.



Когда появилась информация о возможном заключении сделки между двумя отраслевыми гигантами , эксперты индустрии удивились, так как семья Мердоков известна тем, что активно осуществляет закупки, а не распродает активы. Как уверены аналитики, продажа является признаком того, что Мердоки увидели угрозу со стороны сервисов потокового видео, и поняли, что для того, чтобы сохранять конкурентоспособность в новых условиях, необходимо принимать сложные решения.