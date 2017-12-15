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ПрофиСинема.ру
 

Киноцентр «Октябрь» ждет масштабная перезагрузка



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15.12.2017 12:28:00

15 декабря 2017 года сеть «Каро» объявила о запуске процесса реновации киноцентра «Октябрь», который будет проходить при текущей штатной работе площадки. В результате «Октябрь» превратится в мультифункциональное пространство, в котором кино, в том числе в формате виртуальной реальности, будет ядром проекта, притягивающим разнообразные созвучные концепты и идеи.

«Киноцентр «Октябрь», в соответствии со своим названием, имеет довольно революционный характер, — говорит президент сети «Каро» Ольга Зинякова. — Мы достаточно давно запланировали обновление концепции киноцентра, но только сейчас, благодаря достигнутым договоренностям по условиям продления срока аренды, мы готовы приступить к перезагрузке площадки. Это будет совершенно новый формат для России. Мы рассчитываем, что жизнь будет бурлить в киноцентре 24 часа в сутки».

В результате проведенного тендера по выбору дизайнерской концепции, победу одержало агентство «Архитектура жизни». Планируемый объем инвестиций в реконструкцию составляет 150 миллионов рублей.

Зрители смогут находиться здесь в течение всего дня, смотря кино, участвуя в творческих мастерских, посещая выставки и рестораны. Таким образом, по замыслу организаторов, киноцентр «Октябрь» станет первым кинокластером в России.

Внешний вид кинотеатра останется неизменным, и, как и прежде, будет соответствовать первоначальной концепции здания из стекла и бетона.

Дизайн внутреннего пространства будет пересмотрен в пользу создания более современного, с нотами легкой ностальгии, пространства. Перед архитектурным бюро была поставлена задача создать актуальную площадку, сохранив при этом символы советской архитектуры: строгую геометрию, огромные стеклянные фойе, мраморную лестницу. Кроме того, предполагается, что пространство будет легко адаптироваться под любые форматы мероприятий: от громких премьер до закрытых частных мероприятий.

«Наша цель — создать современное привлекательное пространство, в которое хочется зайти и остаться, которое могло бы стать центром притяжения для всех любителей кино и искусства в целом, — говорит Елена Лантрат, руководитель и арт-директор студии «Архитектура жизни». — Совместно с командой «Каро» мы создаем образ динамичной площадки нового формата, где можно погрузиться в атмосферу кино, фестиваля, праздника. В нашем видении современный кинотеатр – это место, где можно приятно провести время всей семьей, место встречи друзей и знакомых, пространство, где все должны себя чувствовать легко, свободно, комфортно. Киноцентр «Октябрь», безусловно, главная премьерная площадка страны. Сохранив присущую ему претенциозность в дни фестивалей и премьер, мы хотим сделать кинотеатр максимально приятным и комфортным в обычные дни, местом, где назначаются свидания, встречаются после учебы или работы, чтобы приятно провести не один вечер».



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