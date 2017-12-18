Фонд кино пересмотрит правила поддержки франшиз

15 декабря 2017 года состоялось заседание попечительского совета Фонда кино, в ходе которого прошло обсуждение предложенных изменений по поддержке кинопроизводства. В ближайшее время они будут доработаны Фондом кино и вынесены на утверждение его попечительского совета.



Как сообщил глава департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов, Фонд кино планирует пересмотреть условия поддержки российских кинофраншиз, пишет РБК . Режиссер Алексей Попогребский уточнил, что речь идет о том, чтобы безвозвратное финансирование получали только первые два фильма франшизы.



«Было бы странно Фонду кино финансировать безвозвратными средствами производство франшиз начиная с третьей части. Если выпускается третья серия, она должна быть либо коммерчески успешна, либо ее необходимо закрывать», — объяснил Попогребский.



В настоящее время подобных ограничений на поддержку отечественных франшиз нет. В качестве примера можно привести серию картин «Елки». 21 декабря в прокат выйдет уже шестой фильм франшизы «Елки новые». В июне 2017 года поддержку Фонда кино получили шестая и седьмая части «Елок». Финансирование было выделено по смешанной схеме: часть средств — возвратная, часть — безвозвратная. При этом самым коммерчески успешным фильмом франшизы является третий фильм, вышедший в прокат в декабре 2013 года – при бюджете в 150 млн руб. лента собрала более 1,2 млрд руб.



Вячеслав Тельнов также рассказал, что в ходе заседания попечительского совета Фонда кино обсуждалась и поддержка неигрового кино. «Речь идет о коммерческих проектах, которые должны в итоге выйти в прокат. Вопросы о том, какие именно проекты смогут претендовать на поддержку, размер финансирования и должны ли будут продюсеры вернуть эти деньги Фонду кино, пока находятся в стадии обсуждения», — пояснил глава департамента кинематографии Минкультуры.