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ПрофиСинема.ру
 

Фонд кино пересмотрит правила поддержки франшиз



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18.12.2017 14:01:00

15 декабря 2017 года состоялось заседание попечительского совета Фонда кино, в ходе которого прошло обсуждение предложенных изменений по поддержке кинопроизводства. В ближайшее время они будут доработаны Фондом кино и вынесены на утверждение его попечительского совета.

Как сообщил глава департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов, Фонд кино планирует пересмотреть условия поддержки российских кинофраншиз, пишет РБК. Режиссер Алексей Попогребский уточнил, что речь идет о том, чтобы безвозвратное финансирование получали только первые два фильма франшизы.

«Было бы странно Фонду кино финансировать безвозвратными средствами производство франшиз начиная с третьей части. Если выпускается третья серия, она должна быть либо коммерчески успешна, либо ее необходимо закрывать», — объяснил Попогребский.

В настоящее время подобных ограничений на поддержку отечественных франшиз нет. В качестве примера можно привести серию картин «Елки». 21 декабря в прокат выйдет уже шестой фильм франшизы «Елки новые». В июне 2017 года поддержку Фонда кино получили шестая и седьмая части «Елок». Финансирование было выделено по смешанной схеме: часть средств — возвратная, часть — безвозвратная. При этом самым коммерчески успешным фильмом франшизы является третий фильм, вышедший в прокат в декабре 2013 года – при бюджете в 150 млн руб. лента собрала более 1,2 млрд руб.

Вячеслав Тельнов также рассказал, что в ходе заседания попечительского совета Фонда кино обсуждалась и поддержка неигрового кино. «Речь идет о коммерческих проектах, которые должны в итоге выйти в прокат. Вопросы о том, какие именно проекты смогут претендовать на поддержку, размер финансирования и должны ли будут продюсеры вернуть эти деньги Фонду кино, пока находятся в стадии обсуждения», — пояснил глава департамента кинематографии Минкультуры.



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