Минкульт может увеличить финансирование Недель российского кино

18 декабря 2017 года глава департамента кинематографии Министерства культуры России Вячеслав Тельнов выразил мнение, что финансирование Недель российского кино, которые проходят в течение года в разных странах и представляют лучшие отечественные современные фильмы, должно быть увеличено, пишет ТАСС .



«Министерство культуры постоянно поддерживает, в том числе и финансово, проведение кинорынков, Недель российского кино за рубежом, в год мы поддерживаем порядка 30 Недель - и за рубежом, и, зеркально, в России», - отметил Тельнов. Он добавил, что и Минкультуры, и Фонд кино «должны увеличить экономическую составляющую по продвижению российских фильмов за рубежом».



Тельнов убежден, что проведение Недель российского кино - «это абсолютно гуманитарная составляющая» деятельности Минкультуры, которая оказывает существенную помощь в продвижении российского кино за рубежом.



«Где бы ни проходили Недели российского кино, всюду полные залы, хорошие отзывы зрителей», - сказал Тельнов, особо выделив показы во французском Онфлере, Берлине, Париже, Вене, а также Недели, которые организуют в странах Востока.



За последние несколько месяцев за рубежом было организовано сразу несколько Недель российского кино. В частности, в ноябре состоялись четыре Недели российского кино - во Франции (8-14 ноября), Англии (19-26 ноября) и Германии (с 27 ноября по 2 декабря). Кроме того, в Индии 10-28 ноября прошел третий кинофорум «Дни российского кино».

