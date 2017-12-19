Заседание правительственного совета по развитию отечественной кинематографии: Как укрепить позиции российского кино?

19 декабря 2017 года в Музее кино на ВДНХ прошло Москве заседание правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, в фокусе которого – обсуждение вопросов развития отрасли в 2016-2017 годах, а также деятельности Фонда кино, поддержка дебютов и анимации. В заседании приняли участие вице-премьер правительства Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой и исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, а также известные деятели кинематографа, среди которых Александр Сокуров, Никита Михалков, председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева и другие.





Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что средства на поддержку российского кинематографа, как и в прежние годы, выделяются. «Наверное, не в том объеме, как обычно этого хотят кинематографисты, тем не менее это достаточно значительные для нашего бюджета деньги для того, чтобы снимать хорошие фильмы и в целом развивать отрасль. За 2016 год и неполный 2017 год всего было выделено приблизительно 15 млрд рублей. Это прямое финансирование, но оказывались и иные формы поддержки», - отметил премьер.

Дмитрий Медведев напомнил о целом ряде принятых мер по линии Правительства: освобождение средств, выделяемых кинокомпаниям, от казначейского сопровождения, запуск пилотных проектов, «которые обкатывают механизм возврата части расходов, понесенных при производстве фильмов в регионах, что должно позволить расширить географию съемок».

Кроме того, реализуется программа по возрождению клубной деятельности в небольших сельских пунктах, программа по кинофикации регионов. «Идет переоборудование кинозалов. Программа эта должна быть продолжена, потому что она полезна… Речь идет, конечно, о переоборудовании на базе современной техники. И значительная часть кинопоказов там отведена под российские киноленты», - сказал Дмитрий Медведев.

Министр культуры России Владимир Мединский предложил ввести ряд мер, которые, по его мнению, будут способствовать повышению конкурентоспособности российского кино. Среди них – ограничение числа показов каждого фильма в кинотеатрах, обязательные отчисления с каждого билета на поддержку отечественного кино и ужесточение борьбы с пиратством, сообщает Интерфакс .



По словам Мединского, в настоящее время готовится законопроект, по которому предлагается запретить выделять более 35% сеансов в кинотеатре под один фильм. «Это разумная антимонопольная мера, принятая в разных странах. Иначе западные дистрибьюторы зачастую продавливают по 50-60% под один фильм. Если мы сейчас с вами откроем посмотрим систему ЕАИС, то фильм «Звёздные войны» сейчас в результате здоровой конкуренции имеет 50% сеансов в стране. Это называется монополия, ведущая к загниванию. Соответственно, как с ними конкурировать? Они просто давят нас», - сказал министр.



Кроме того, он предложил отчислять по три процента с каждого билета на поддержку отечественного кино. «Для понимания – во Франции это 12% с каждого билета. Мы предлагаем начинать с 3%, что позволит нам получать не менее 1,5 млрд рублей ежегодно в фонд кино. Кинотеатры в целом эту меру поддерживают», - заметил Мединский.



Также министр считает, что необходимо ужесточить борьбу с кинопиратством. «С Минкомсвязи согласовали более жёсткий вариант законопроекта – пиратский контент будет блокироваться в течение 72 часов», - сказал Мединский.





В свою очередь, председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой считает, что государство должно поддерживать семейное кино, кино для подростков и молодежи, а также отечественную документалистику, пишет РИАН . «При выделении господдержки по линии Фонда кино мы сознательно отдаем предпочтение кино для семейного просмотра. Сегодняшние подростки в гораздо меньшей степени выбирают кинотеатр как место проведения своего досуга, а значит в ближайшие годы мы можем столкнуться с общим снижением количества кинозрителей. Избежать этого можно, увеличивая в общем репертуаре количество фильмов, ориентированных на эту возрастную группу. Отечественное подростковое молодежное кино должно стать приоритетом на ряду с семейным», — сказал Толстой.

По его словам, также необходимо поддерживать отечественные анимационные сериалы, которые вызывают интерес, в частности, на международном рынке, и документальное кино. «Необходима поддержка российских полнометражных документальных фильмов, причем и в производстве, и в прокате. Наша школа документалистики заслуживает и больших экранов, и поддержки государства», - добавил он.

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев рассказал об итогах работы Фонда в 2017 году. Он отметил, что за 2016 год и неполный 2017 год всего на кинопроизводство было выделено приблизительно 15 млрд рублей. В этом году в прокат уже вышло 34 фильма, поддержанных Фондом. Объем поддержки этих картин составил менее 3 млрд рублей, а сборы – почти 9 млрд. «Таким образом, на каждый рубль государственной поддержки мы имеем привлечение в киноиндустрию 3 рублей кассовых сборов. Хочу отметить, что этот показатель является стабильным за последние несколько лет», - подчеркнул Малышев.

Доля российских релизов, достигших окупаемости на национальном рынке, по итогам года составит более 12%. «Это очень важный результат, сопоставимый с самыми развитыми кинематографическим рынками, например, с США. И превышающий, например, Францию», - добавил исполнительный директор Фонда кино.

В текущем году Фондом было поддержано 58 проектов в производстве, 11 – в девелопменте и 20 – в прокате. Общий объём поддержки составил более 4,5 млрд рублей. При этом почти 1,6 млрд – это собственные, оборотные средства. Всего с 2013 года в отрасль таким образом реинвестировано почти 5 млрд рублей.

Малышев рассказал, что в 2018 году бцдет запущен «онлайн-трекер для помощи продюсерам. Эта система позволит иметь практически постоянно действующую онлайн-фокус-группу. У зарубежных коллег такая система есть. У нас её не было, мы очень хотим её сделать».

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