Российский рынок кинопоказа в цифрах: Количество однозальных кинотеатров резко возросло

В феврале 2017 года Невафильм Research, исследовательское подразделение компании «Невафильм», подготовило свежую статистику по рынку кинопоказа. Отчёт содержит информацию на 1 февраля 2017 года о количестве и типологии новых кинотеатров, динамике открытия и закрытия площадок, распределении по количеству кинозалов (однозальники, миниплексы, мультиплексы и мегаплексы), а также о крупнейших операторах сетей кинотеатров.

За первый месяц 2017 года в России открылось 10 новых кинотеатров, при этом один из действующих был закрыт, поэтому общее количество увеличилось с 1388 до 1397 (4407 кинозалов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года динамика не изменилась — в январе 2016 года было также открыто 10 кинотеатров и один закрылся.

Количество кинозалов, где показывают контент в 3D, IMAX, PLF, 4DX, D-BOX, Dolby Atmos и Auro 3D, не сократилось, а в случае формата D-BOX увеличилось, что говорит о востребованности премиальных форматов.

48,6% от общего числа кинотеатров в стране приходится на миниплексы (от 8 до 15 залов) — всего 679 площадок. На втором месте однозальники — 580 (41,5%), при этом их доля существенно выросла с 12,2% до 41,5% (с декабря открылись 10 новых коммерческих кинотеатров, что на 68 больше, чем в декабре 2016). Кинотеатров, которые насчитывают больше 23 залов, то есть мегаплексов, в стране всего 4 с общим числом залов 79, но их количество уменьшилось на 1,6% с декабря 2016 г.

Лидером в двадцатке операторов сетей кинотеатров России, которая включает франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании, является «Синема Парк». Компания управляет 39 кинотеатрами с 348 залами, что составляет 7,9% от общего количества залов в России. В пятерку лидеров также входят «Формула кино» (35 кинотеатров, 264 зала), екаринбургский «Премьер-зал» (164 кинотеатра, 236 залов), «КАРО» (27 кинотеатров, 214 зал) и «Киномакс» (30 кинотеатров, 211 залов).