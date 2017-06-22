

ВЦИОМ: Цифры очевидные и невероятные



На сайте ВЦИОМ появились обобщенные результаты инициативного всероссийского телефонного опроса, проведенного 18-19 июня 2017, в котором было опрошено 1200 респондентов на всей территории России. Согласно полученным данным, в стране растет и частота посещений, и аудитория кинотеатров. Каждый месяц ходят в кино уже 12% всех опрошенных (среди 18-24-летних эта доля достигает 34%, среди москвичей и петербуржцев – 22%). Доля граждан, практически не бывающих в кино, снизилась до 37% (с 54% в 2008 г.), никогда не посещавших – до 5% (с 16% в 2011 г.). Ходите ли Вы в кинотеатры, и если да, то как часто? (закрытый вопрос, один ответ, %) 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2017 г. Несколько раз в месяц 5 6 5 6 12 Несколько раз в год 18 15 18 20 24 Один раз в год 5 7 7 7 14 Один раз за два три года 4 6 6 7 7 Практически не посещаю 54 51 47 42 37 Никогда не был(а) в кинотеатре 12 13 15 16 5 Затрудняюсь ответить 2 2 2 2 1

Ходите ли Вы в кинотеатры, и если да, то как часто? (закрытый вопрос, один ответ, %) Все опрошенные Мужчины Женщины 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 лет и старше Несколько раз в месяц 12 14 11 34 19 11 5 5 Несколько раз в год 24 23 24 39 41 31 17 7 Один раз в год 14 15 13 9 13 13 16 16 Один раз за два три года 7 8 6 0 5 11 10 3 Практически не посещаю 37 34 39 14 17 27 46 60 Никогда не был(а) в кинотеатре 5 5 5 5 4 5 6 3 Затрудняюсь ответить 1 1 1 2 0 0 1 3 Вторая часть опроса посвящена факторам, на которые зритель обращает внимание при принятии решения на какой фильм стоит пойти, а также жанровым предпочтениям. К полученным результатам, по нашему мнению, нужно относиться очень аккуратно, поскольку они совмещают в себе цифры, для профессионалов, как совершенно очевидные, так и абсолютно невероятные. В условиях дефицита качественных исследований, даже подобное, достаточно поверхностное представляет несомненный интерес.

Когда Вы выбираете фильм, который собираетесь посмотреть, на что Вы обращаете внимание? (закрытый вопрос, не более 3-х ответов, %) Все опрошен-

ные Мужчины Женщины 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 лет и старше Актерский состав фильма 41 35 47 43 32 44 43 44 Сюжет фильма 29 26 32 32 25 27 33 29 Мнение близких, друзей, коллег по работе 25 24 26 40 42 29 19 10 Жанр фильма 25 26 24 35 30 31 23 13 Реклама фильма, анонсы 21 19 23 22 22 21 20 21 Решение принимаю спонтанно 19 21 18 12 22 19 18 22 Имя режиссера фильма 17 18 15 19 13 12 19 20 Страна производства 13 12 14 18 13 13 13 11 Мнение кинокритиков 4 5 4 8 9 5 1 2 Награды и призы, полученные фильмом 4 3 4 2 6 3 3 4 Другое 7 7 7 4 15 5 5 6 Затрудняюсь ответить 2 2 2 0 0 0 1 6 Фильмы каких из следующих жанров Вы предпочитаете смотреть, а каких – нет? (закрытый вопрос, один ответ по каждому высказыванию, %) Комедии 2010 г. 2014 г. 2017 г . Часто смотрю 50 49 33 Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов 36 37 49 Практически не смотрю 13 13 17 Затрудняюсь ответить 1 1 1 Исторические костюмные фильмы 2010 г. 2014 г. 2017 г. Часто смотрю 28 26 26 Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов 38 41 52 Практически не смотрю 30 32 20 Затрудняюсь ответить 4 1 2 Фильмы-сказки, мультфильмы 2010 г. 2014 г. 2017 г. Часто смотрю 20 18 35 Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов 32 34 39 Практически не смотрю 43 46 24 Затрудняюсь ответить 5 2 2 Приключенческие фильмы о путешествиях и авантюристах 2010 г. 2014 г. 2017 г. Часто смотрю 21 27 19 Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов 44 44 52 Практически не смотрю 33 28 29 Затрудняюсь ответить 2 1 0 Драмы, фильмы о проблемах в жизни человека 2010 г. 2014 г. 2017 г. Часто смотрю 24 27 16 Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов 40 43 49 Практически не смотрю 33 29 33 Затрудняюсь ответить 3 1 2 Детективы, фильмы с криминальным сюжетом 2010 г. 2014 г. 2017 г. Часто смотрю 24 29 13 Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов 39 44 41 Практически не смотрю 35 27 44 Затрудняюсь ответить 2 0 2 Мелодрамы, фильмы о несчастной и счастливой любви 2010 г. 2014 г. 2017 г. Часто смотрю 32 25 14 Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов 30 38 41 Практически не смотрю 34 36 44 Затрудняюсь ответить 4 1 1 Боевики 2010 г. 2014 г. 2017 г. Часто смотрю 17 21 5 Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов 27 33 31 Практически не смотрю 52 45 62 Затрудняюсь ответить 4 1 2 Мистические фильмы, триллеры и фильмы ужасов 2010 г. 2014 г. 2017 г. Часто смотрю 10 14 8 Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов 17 31 21 Практически не смотрю 69 53 69 Затрудняюсь ответить 4 2 2 Эротические фильмы 2010 г. 2014 г. 2017 г. Часто смотрю 5 4 2 Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов 22 23 13 Практически не смотрю 67 71 82 Затрудняюсь ответить 6 2 3



Автор: Матвей Ромодановский





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