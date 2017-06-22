|
ВЦИОМ: Цифры очевидные и невероятные
22.06.2017 10:30:00
На
сайте ВЦИОМ появились обобщенные результаты инициативного всероссийского телефонного опроса, проведенного 18-19 июня 2017, в котором было опрошено 1200 респондентов на всей территории России. Согласно полученным данным, в стране растет и частота посещений, и аудитория кинотеатров. Каждый месяц ходят в кино уже 12% всех опрошенных (среди 18-24-летних эта доля достигает 34%, среди москвичей и петербуржцев – 22%). Доля граждан, практически не бывающих в кино, снизилась до 37% (с 54% в 2008 г.), никогда не посещавших – до 5% (с 16% в 2011 г.).
|
Ходите ли Вы в кинотеатры, и если да, то как часто? (закрытый вопрос, один ответ, %)
|
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2017 г.
|
Несколько раз в месяц
|
5
|
6
|
5
|
6
|
12
|
Несколько раз в год
|
18
|
15
|
18
|
20
|
24
|
Один раз в год
|
5
|
7
|
7
|
7
|
14
|
Один раз за два три года
|
4
|
6
|
6
|
7
|
7
|
Практически не посещаю
|
54
|
51
|
47
|
42
|
37
|
Никогда не был(а) в кинотеатре
|
12
|
13
|
15
|
16
|
5
|
Затрудняюсь ответить
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
Ходите ли Вы в кинотеатры, и если да, то как часто? (закрытый вопрос, один ответ, %)
|
|
Все опрошенные
|
Мужчины
|
Женщины
|
18-24 года
|
25-34 года
|
35-44 года
|
45-59 лет
|
60 лет и старше
|
Несколько раз в месяц
|
12
|
14
|
11
|
34
|
19
|
11
|
5
|
5
|
Несколько раз в год
|
24
|
23
|
24
|
39
|
41
|
31
|
17
|
7
|
Один раз в год
|
14
|
15
|
13
|
9
|
13
|
13
|
16
|
16
|
Один раз за два три года
|
7
|
8
|
6
|
0
|
5
|
11
|
10
|
3
|
Практически не посещаю
|
37
|
34
|
39
|
14
|
17
|
27
|
46
|
60
|
Никогда не был(а) в кинотеатре
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
5
|
6
|
3
|
Затрудняюсь ответить
|
1
|
1
|
1
|
2
|
0
|
0
|
1
|
3
Вторая часть опроса посвящена факторам, на которые зритель обращает внимание при принятии решения на какой фильм стоит пойти, а также жанровым предпочтениям. К полученным результатам, по нашему мнению, нужно относиться очень аккуратно, поскольку они совмещают в себе цифры, для профессионалов, как совершенно очевидные, так и абсолютно невероятные. В условиях дефицита качественных исследований, даже подобное, достаточно поверхностное представляет несомненный интерес.
|
Когда Вы выбираете фильм, который собираетесь посмотреть, на что Вы обращаете внимание? (закрытый вопрос, не более 3-х ответов, %)
|
|
Все опрошен-
ные
|
Мужчины
|
Женщины
|
18-24 года
|
25-34 года
|
35-44 года
|
45-59 лет
|
60 лет и старше
|
Актерский состав фильма
|
41
|
35
|
47
|
43
|
32
|
44
|
43
|
44
|
Сюжет фильма
|
29
|
26
|
32
|
32
|
25
|
27
|
33
|
29
|
Мнение близких, друзей, коллег по работе
|
25
|
24
|
26
|
40
|
42
|
29
|
19
|
10
|
Жанр фильма
|
25
|
26
|
24
|
35
|
30
|
31
|
23
|
13
|
Реклама фильма, анонсы
|
21
|
19
|
23
|
22
|
22
|
21
|
20
|
21
|
Решение принимаю спонтанно
|
19
|
21
|
18
|
12
|
22
|
19
|
18
|
22
|
Имя режиссера фильма
|
17
|
18
|
15
|
19
|
13
|
12
|
19
|
20
|
Страна производства
|
13
|
12
|
14
|
18
|
13
|
13
|
13
|
11
|
Мнение кинокритиков
|
4
|
5
|
4
|
8
|
9
|
5
|
1
|
2
|
Награды и призы, полученные фильмом
|
4
|
3
|
4
|
2
|
6
|
3
|
3
|
4
|
Другое
|
7
|
7
|
7
|
4
|
15
|
5
|
5
|
6
|
Затрудняюсь ответить
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
1
|
6
|
Фильмы каких из следующих жанров Вы предпочитаете смотреть, а каких – нет? (закрытый вопрос, один ответ по каждому высказыванию, %)
|
Комедии
|
|
2010 г.
|
2014 г.
|
2017 г .
|
Часто смотрю
|
50
|
49
|
33
|
Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов
|
36
|
37
|
49
|
Практически не смотрю
|
13
|
13
|
17
|
Затрудняюсь ответить
|
1
|
1
|
1
|
Исторические костюмные фильмы
|
|
2010 г.
|
2014 г.
|
2017 г.
|
Часто смотрю
|
28
|
26
|
26
|
Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов
|
38
|
41
|
52
|
Практически не смотрю
|
30
|
32
|
20
|
Затрудняюсь ответить
|
4
|
1
|
2
|
Фильмы-сказки, мультфильмы
|
|
2010 г.
|
2014 г.
|
2017 г.
|
Часто смотрю
|
20
|
18
|
35
|
Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов
|
32
|
34
|
39
|
Практически не смотрю
|
43
|
46
|
24
|
Затрудняюсь ответить
|
5
|
2
|
2
|
Приключенческие фильмы о путешествиях и авантюристах
|
|
2010 г.
|
2014 г.
|
2017 г.
|
Часто смотрю
|
21
|
27
|
19
|
Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов
|
44
|
44
|
52
|
Практически не смотрю
|
33
|
28
|
29
|
Затрудняюсь ответить
|
2
|
1
|
0
|
Драмы, фильмы о проблемах в жизни человека
|
|
2010 г.
|
2014 г.
|
2017 г.
|
Часто смотрю
|
24
|
27
|
16
|
Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов
|
40
|
43
|
49
|
Практически не смотрю
|
33
|
29
|
33
|
Затрудняюсь ответить
|
3
|
1
|
2
|
Детективы, фильмы с криминальным сюжетом
|
|
2010 г.
|
2014 г.
|
2017 г.
|
Часто смотрю
|
24
|
29
|
13
|
Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов
|
39
|
44
|
41
|
Практически не смотрю
|
35
|
27
|
44
|
Затрудняюсь ответить
|
2
|
0
|
2
|
Мелодрамы, фильмы о несчастной и счастливой любви
|
|
2010 г.
|
2014 г.
|
2017 г.
|
Часто смотрю
|
32
|
25
|
14
|
Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов
|
30
|
38
|
41
|
Практически не смотрю
|
34
|
36
|
44
|
Затрудняюсь ответить
|
4
|
1
|
1
|
Боевики
|
|
2010 г.
|
2014 г.
|
2017 г.
|
Часто смотрю
|
17
|
21
|
5
|
Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов
|
27
|
33
|
31
|
Практически не смотрю
|
52
|
45
|
62
|
Затрудняюсь ответить
|
4
|
1
|
2
|
Мистические фильмы, триллеры и фильмы ужасов
|
|
2010 г.
|
2014 г.
|
2017 г.
|
Часто смотрю
|
10
|
14
|
8
|
Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов
|
17
|
31
|
21
|
Практически не смотрю
|
69
|
53
|
69
|
Затрудняюсь ответить
|
4
|
2
|
2
|
Эротические фильмы
|
|
2010 г.
|
2014 г.
|
2017 г.
|
Часто смотрю
|
5
|
4
|
2
|
Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов
|
22
|
23
|
13
|
Практически не смотрю
|
67
|
71
|
82
|
Затрудняюсь ответить
|
6
|
2
|
3
Автор: Матвей Ромодановский
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