    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Кинобизнес
 
ММКФ
 
  
Актуально о кинобизнесе
Статьи о кинобизнесе
Интервью
Кинобизнес: сегодня и завтра.
Индекс ПрофиСинема
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
База данных по киноиндустрии
Фото

ВЦИОМ: Цифры очевидные и невероятные



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу
22.06.2017 10:30:00

На сайте ВЦИОМ появились обобщенные результаты инициативного всероссийского телефонного опроса, проведенного 18-19 июня 2017, в котором было опрошено 1200 респондентов на всей территории России. Согласно полученным данным, в стране растет и частота посещений, и аудитория кинотеатров. Каждый месяц ходят в кино уже 12% всех опрошенных (среди 18-24-летних эта доля достигает 34%, среди москвичей и петербуржцев – 22%). Доля граждан, практически не бывающих в кино, снизилась до 37% (с 54% в 2008 г.), никогда не посещавших – до 5% (с 16% в 2011 г.).

Ходите ли Вы в кинотеатры, и если да, то как часто? (закрытый вопрос, один ответ, %)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2017 г.

Несколько раз в месяц

5

6

5

6

12

Несколько раз в год

18

15

18

20

24

Один раз в год

5

7

7

7

14

Один раз за два три года

4

6

6

7

7

Практически не посещаю

54

51

47

42

37

Никогда не был(а) в кинотеатре

12

13

15

16

5

Затрудняюсь ответить

2

2

2

2

1


Ходите ли Вы в кинотеатры, и если да, то как часто? (закрытый вопрос, один ответ, %)

Все опрошенные

Мужчины

Женщины

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45-59 лет

60 лет и старше

Несколько раз в месяц

12

14

11

34

19

11

5

5

Несколько раз в год

24

23

24

39

41

31

17

7

Один раз в год

14

15

13

9

13

13

16

16

Один раз за два три года

7

8

6

0

5

11

10

3

Практически не посещаю

37

34

39

14

17

27

46

60

Никогда не был(а) в кинотеатре

5

5

5

5

4

5

6

3

Затрудняюсь ответить

1

1

1

2

0

0

1

3

Вторая часть опроса посвящена факторам, на которые зритель обращает внимание при принятии решения на какой фильм стоит пойти, а также жанровым предпочтениям. К полученным результатам, по нашему мнению, нужно относиться очень аккуратно, поскольку они совмещают в себе цифры, для профессионалов, как совершенно очевидные, так и абсолютно невероятные. В условиях дефицита качественных исследований, даже подобное, достаточно поверхностное представляет несомненный интерес.

Когда Вы выбираете фильм, который собираетесь посмотреть, на что Вы обращаете  внимание? (закрытый вопрос, не более 3-х ответов, %)

Все опрошен-
ные

Мужчины

Женщины

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45-59 лет

60 лет и старше

Актерский состав фильма

41

35

47

43

32

44

43

44

Сюжет фильма

29

26

32

32

25

27

33

29

Мнение близких, друзей, коллег по работе

25

24

26

40

42

29

19

10

Жанр фильма

25

26

24

35

30

31

23

13

Реклама фильма, анонсы

21

19

23

22

22

21

20

21

Решение принимаю спонтанно

19

21

18

12

22

19

18

22

Имя режиссера фильма

17

18

15

19

13

12

19

20

Страна производства

13

12

14

18

13

13

13

11

Мнение кинокритиков

4

5

4

8

9

5

1

2

Награды и призы, полученные фильмом

4

3

4

2

6

3

3

4

Другое

7

7

7

4

15

5

5

6

Затрудняюсь ответить

2

2

2

0

0

0

1

6

Фильмы каких из следующих жанров Вы предпочитаете смотреть, а каких – нет? (закрытый вопрос, один ответ по каждому высказыванию, %)

Комедии

2010 г.

2014 г.

2017 г .

Часто смотрю

50

49

33

Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов

36

37

49

Практически не смотрю

13

13

17

Затрудняюсь ответить

1

1

 1

Исторические костюмные фильмы 

2010 г.

2014 г.

2017 г.

Часто смотрю

28

 26

 26

Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов

38

41

52

Практически не смотрю

30

32

20

Затрудняюсь ответить

4

1

2

Фильмы-сказки, мультфильмы

2010 г.

2014 г.

2017 г.

Часто смотрю

20

18

35

Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов

32

34

39

Практически не смотрю

43

46

24

Затрудняюсь ответить

5

2

2

Приключенческие фильмы о путешествиях и авантюристах

 

2010 г.

2014 г.

2017 г.

Часто смотрю

21

27

19

Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов

44

44

52

Практически не смотрю

33

28

29

Затрудняюсь ответить

2

1

0

Драмы, фильмы о проблемах в жизни человека

2010 г. 

2014 г. 

2017 г.

Часто смотрю

24

27

16

Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов

40

43

49

Практически не смотрю

33

29

33

Затрудняюсь ответить

3

1

2

Детективы, фильмы с криминальным сюжетом 

2010 г.

2014 г.

2017 г.

Часто смотрю

24

29

13

Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов

39

44

41

Практически не смотрю

35

27

44

Затрудняюсь ответить

2

0

2

Мелодрамы, фильмы о несчастной и счастливой любви  

2010 г.

2014 г.

2017 г.

Часто смотрю

32

25

14

Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов

30

38

41

Практически не смотрю

34

36

44

Затрудняюсь ответить

4

1

1

Боевики 

2010 г.

2014 г.

2017 г.

Часто смотрю

17

21

5

Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов

27

33

31

Практически не смотрю

52

45

62

Затрудняюсь ответить

4

1

2

Мистические фильмы, триллеры и фильмы ужасов

2010 г.

2014 г.

2017 г.

Часто смотрю

10

14

8

Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов

17

31

21

Практически не смотрю

69

53

69

Затрудняюсь ответить

4

2

2

Эротические фильмы 

2010 г.

2014 г.

2017 г.

Часто смотрю

5

4

2

Смотрю время от времени, видел (а) несколько подобных фильмов

22

23

13

Практически не смотрю

67

71

82

Затрудняюсь ответить

6

2

3



Автор: Матвей Ромодановский




Просмотров: 128   |      


Все статьи по теме кинобизнес

22.06.2017Минкульт поддержит в прокате фильм о Хармсе
21.06.2017Питчинг Минкульта 2017: Молодая кровь, война и спорт
20.06.2017Итоги уикенда с 15 по 18 июня 2017: «Тачки 3» обогнали всех
20.06.2017Глава РАО осужден за мошенничество
20.06.2017ФАС обязала кинотеатры Мамута согласовывать повышение цен на билеты

  Аналитические статьи
 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006