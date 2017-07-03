Семейство арахнидов: В прокат выходит «Человек-паук: Возвращение домой»

6 июля 2017 года в прокат выходит «Человек-паук: Возвращение домой», третья реинкарнация этого супергероя в большом кино, фильм знаменательный в разных смыслах (дистрибьютор – компания WDSSPR). Даже не считая того, что выбранный в итоге в режиссеры Джон Уоттс загодя сделал татуировку с заглавным персонажем на груди, дабы выделиться среди претендентов. Это перезапуск истории с новым «Пауком» Томом Холландом, который произвел впечатление, появившись в этом образе в «Первом Мстителе: Противостоянии». Ну и раз уж речь зашла о Мстителях, новый фильм – еще и первый сольный выход знаменитого супергероя в кинематографической вселенной Marvel. Если это и не революция, то как минимум новая эпоха.



Грустный аутсайдер и «секси»



Первым Человеком-пауком (не считая неофициальных проектов и телефильмов) стал Паук от Сэма Рэйми. Его трилогия 2002-2007, в общем, уже классика. Не говоря уж о том, что эта трилогия открыла путь в звезды Джеймсу Франко, который сыграл у Рэйми Гарри Осборна. Главная же роль досталась Тоби Магуайру. Его Питер Паркер – грустный аутсайдер, даже слишком грустный для своих лет. Интересно, что актеру на момент выхода фильма почти уже стукнуло 27, и хотя на старшеклассника он вполне еще тянул, в глазах его все равно виднелась какая-то пенсионерская печаль.





Первый фильм трилогии, посмотри его сегодня, по уровню воздействия приближается к «Красотке» с Джулией Робертс, так тут все правильно и гармонично. Правда, еще и стерильно. Вот, например, знаменитый «перевернутый» поцелуй висящего вниз головой Паука и героини Кирстен Данст. Он регулярно попадает в разнообразные списки лучших кинопоцелуев, но в эротическом смысле совершенно безобиден. Как и все три фильма Рэйми в целом.



Спустя несколько лет после завершения трилогии Рэйми история про Паука была перезапущена. Новая серия стала дилогией (2012-2014), ее режиссером – Марк Уэбб, а новым Пауком – Эндрю Гарфилд. В этом проекте девушкой героя была не Мэри Джейн Уотсон, как у Рэйми (по комиксам – будущая жена Питера Паркера), а Гвен Стейси, его первая любовь, трагически погибшая во время столкновения Паука с Зеленым Гоблином.





Сколько угодно можно критиковать продукт Уэбба. Но паук из Гарфилда получился более дерзкий, энергичный, не такой угрюмый. Кроме того, история, рассказанная в этих фильмах, была историей не только Паука, но самого Паркера, историей того, что предшествовало его превращению в супергероя. Ну и еще этот Паук вышел очень сексуальный. Вообще эротическая составляющая дилогии была более чем заметна. Тем более, что у Гарфилда и сыгравшей Гвен Эммы Стоун в итоге случился реальный роман. «Почему не все фильмы по комиксам такие «секси», как «Новый Человек-паук, - писала известный американский кинокритик Стефани Захарик. – Уэбб, похоже, не заботится о том, чтобы оставаться в границах безопасного».



Экзистенция и гормоны



Когда в прошлом году на мировые экраны вышел «Первый Мститель: Противостояние», англоязычная критика почти единодушно пропела ему дифирамбы. Комиксы, и в особенности комиксы о супергероях довольно часто называют отражением американской истории, ее мифологией. И в этом смысле супергерои из «Первого Мстителя: Противостояния» пришлись вполне по душе профессиональному сообществу. Столкновение Капитана Америки и Железного Человека, простого и благородного американского парня из консерваторов и богатого индивидуалиста-либерала, переворачивание с ног на голову их жизненных принципов – все это еще сильней, чем в комиксе, напоминало ситуацию в реальном мире в целом и в Америке в частности (насколько вообще можно говорить о реалистичности в отношении тех, кто летает при помощи паутины, получил укол экспериментальной сыворотки Суперсолдата или вообще мутант).





Столкновение супергероев в культуре комикса – явление довольно традиционное. Но этот фильм вышел совсем уж фейерверком персонажей и звезд, их игравших. Правда, в оригинальной литературной серии плотность знаменитостей со сверхспособностями была еще больше. Но режиссеры братья Руссо разумно урезали число фигурантов, чтобы то, что творится на экране, было понятно широкой публике.



Но даже в столь впечатляющем звездном коллективе новый Человек-паук в исполнении Тома Холланда обратил на себя внимание. «Крайне многообещающий» и «сенсационный» - едва ли не самые скромные эпитеты, которыми наградили его после «Противостояния». Оставалось дождаться его сольного выхода в «Возвращении домой».



В целом все это очень сильно напоминало начало новой эпохи еще и по причинам индустриального характера. Компании Sony Pictures и Marvel договорились о сотрудничестве, это и означало, что Паук (который вообще-то и родился в свое время в недрах Marvel, но права на экранизацию потом достались Sony) именно что возвращался домой. То есть решительно входил в киновселенную Marvel, где его уже дожидались Железный Человек и другие люди интересной судьбы.





Новый фильм уже показали в Лос-Анджелесе, и критика пока обнадеживающая. Очень хвалят кастинг, в частности, главного злодея в исполнении Майкла Китона, безусловно Роберта Дауни мл. в его традиционном пижонском образе Железного Человека, а также Марису Томей, которая играет тетю Мэй. Это, конечно, отдельная гениальная затея авторов, пригласить на роль грустной и очень хорошей тетушки Человека-паука такую горячую итальянскую штучку, да еще и выдающегося комика, как Томей. А учитывая, что актриса когда-то состояла в романтических отношениях с Дауни мл., сцены с их участием приобретают особую пикантность.



Но прежде всего хвалят самого Холланда – за то, что сделал своего персонажа таким пышным, живым, веселым и сверхсерьезным одновременно, за то, что справляется с фильмом даже тогда, когда сценарий ему мешает, за его возраст, наконец. Человек-паук – едва ли не самый молодой супергероей, по крайней мере, среди знаменитых супергероев. Ему всего 15 лет, он почти ребенок. Это всегда было очень привлекательным в книгах о нем – до появления Питера Паркера подростки этого возраста обычно были в комиксах лишь на подхвате у главных героев. И в этом всегда была сложность, когда речь шла о кино. Менять Паука на экране по определению пришлось бы чаще других. Теоретически Роберт Дауни мл. еще сравнительно долго сможет оставаться Железным Человеком. Но Питер Паркер всегда должен оставаться юным. Судя по прессе, третья реинкарнация определенно удалась именно в этом смысле. Супегеройское кино смело вышло за границы собственного жанра и превратилось еще и в историю о школьниках. Кстати, в очень современную в социальном смысле историю, то есть довольно цветную: Питеру нравится черная девочка, его противника играет гватемалец, а лучшего друга Неда – филиппинец. Теперь это еще и фильм о подростках с их глобальными проблемами и со свойственной именно этому волшебному и отвратительному возрасту уязвимостью. Как справедливо написал кто-то из американских рецензентов, экзистенциальная тоска подождет, справиться бы с гормонами.





«Человек-паук: Возвращение домой» в российском прокате с 6 июля 2017 года в форматах IMAX, 2D и 3D.

Автор: Марина Латышева