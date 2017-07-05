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Результаты исследования отечественной анимационной отрасли



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05.07.2017 13:03:00

30 июня 2017 года закончилась работа над совместным проектом Ассоциации анимационного кино и Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»: «Анимационное кино в России: воспроизводство и продвижение традиционных духовных ценностей». В исследовании предпринята попытка выявить сходство и различие в системе транслируемых анимацией ценностей с традиционными духовными ценностями, носителями которых принято считать людей старшего поколения.

Регулярность кинотеатрального просмотра анимации

Был проведен социологический опрос потребителей анимационного контента, а также экспертные интервью с 20 представителями разных анимационных студий. Характеризуя современное состояние российской анимации, эксперты озвучили ее актуальные проблемы. По их мнению, рынок отечественной анимации уступает американскому, французскому, японскому, китайскому и корейскому как по количеству кадров, занятых в производстве, так и по объему производимой продукции. Они считают, что отрасль могла бы развиваться более динамично, если бы государство реализовывало полноценную масштабную программу, направленную на развитие отрасли. 

Предпочтения относительно места производства анимационного фильма

Поддержку, которую государство оказывало в последние годы, участники рынка охарактеризовали как недостаточную. Незначительные суммы поддержки, непредсказуемость отбора, а также введение возвратной системы, – все эти факторы затрудняют производство новых анимационных проектов, особенно некоммерческих анимационных фильмов. Одной из главных проблем анимационной отрасли, согласно экспертному мнению, является нехватка кадров и отсутствие целостной образовательной системы в этой сфере.

Заинтересованность в расширении репертуара российской анимации в кинотеатральном прокате

Отчет опубликован на сайте Ассоциации анимационного кино.

Оформлено и отпечатано 500 экземпляров Аналитического отчета, которые будут распространены среди экспертов отрасли, а также разосланы в администрации субъектов России, учреждения и организации кинематографии, учебные учреждения в сфере культуры и кинематографии, библиотеки, СМИ.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением президента России № 68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России».




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