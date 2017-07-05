Результаты исследования отечественной анимационной отрасли

30 июня 2017 года закончилась работа над совместным проектом Ассоциации анимационного кино и Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»: «Анимационное кино в России: воспроизводство и продвижение традиционных духовных ценностей». В исследовании предпринята попытка выявить сходство и различие в системе транслируемых анимацией ценностей с традиционными духовными ценностями, носителями которых принято считать людей старшего поколения.







Был проведен социологический опрос потребителей анимационного контента, а также экспертные интервью с 20 представителями разных анимационных студий. Характеризуя современное состояние российской анимации, эксперты озвучили ее актуальные проблемы. По их мнению, рынок отечественной анимации уступает американскому, французскому, японскому, китайскому и корейскому как по количеству кадров, занятых в производстве, так и по объему производимой продукции. Они считают, что отрасль могла бы развиваться более динамично, если бы государство реализовывало полноценную масштабную программу, направленную на развитие отрасли.





Поддержку, которую государство оказывало в последние годы, участники рынка охарактеризовали как недостаточную. Незначительные суммы поддержки, непредсказуемость отбора, а также введение возвратной системы, – все эти факторы затрудняют производство новых анимационных проектов, особенно некоммерческих анимационных фильмов. Одной из главных проблем анимационной отрасли, согласно экспертному мнению, является нехватка кадров и отсутствие целостной образовательной системы в этой сфере.





Отчет опубликован на сайте Ассоциации анимационного кино.

Оформлено и отпечатано 500 экземпляров Аналитического отчета, которые будут распространены среди экспертов отрасли, а также разосланы в администрации субъектов России, учреждения и организации кинематографии, учебные учреждения в сфере культуры и кинематографии, библиотеки, СМИ.



При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением президента России № 68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России».

