НЕВАФИЛЬМ Research посчитала российских зрителей

Компания Невафильм Research подвела итоги III Всероссийского опроса киноаудитории, который проходил с 10 октября по 6 декабря 2016 года. Первые два опроса Невафильм Research проводились в 2012 и 2014 годах. В нынешнем опросе приняли участие 6,6 тыс. зрителей из 45 городов. В отчете (есть в распоряжении ПрофиСинема) подробно описаны основные социально-демографические параметры кинозрителя, а также факторы, влияющие на принятие зрителями решений по выбору кинотеатра, фильма и продукции кинобара. Помимо этого, отчет представляет отношение посетителей к рекламе различных типов перед сеансами, описывает все источники новостей о выходящих фильмах.





Аудитория.

Молодежь (18-24 лет) составляет только треть всей аудитории. С 2011 года ее доля сократилась на 8 процентных пунктов – российский зритель определенно взрослеет. Средний возраст посетителя кинотеатра сегодня – 29 лет.

Большинство кинозрителей ходят в кино раз в месяц или чаще. 67% кинозрителей можно назвать активными посетителями кинотеатров. В то же время у повзрослевшей публики меняются привычки – свободного времени у нее остается все меньше: в 2011 году 70% зрителей ходили в кино как минимум раз в месяц.

35% зрителей ходит в кино с друзьями, хотя 34% предпочитают компанию супруга, детей или родителей. При этом в крупных городах более распространен поход в кино с девушкой/молодым человеком, тогда как в городах с населением 250 тыс. чел. и меньше – с супругами или детьми. Зрители крупных городов намного чаще посещают кинотеатры в одиночестве.





Источники информации.

90% зрителей получают информацию о фильмах онлайн, 63% в самом кинотеатре. Интернет является и самым популярным средством получения информации и новостей в целом (им пользуются 84% кинозрителей), затем идут СМИ: телевидение (47%), радио (28%) и стремительно уходящие в прошлое печатные издания (11%). Самый упоминаемый интернет-источник новостей и развлечений это социальная сеть ВКонтакте.

К мнению критиков прислушиваются, но не очень многие – всего 16% кинозрителей.





Потребительские предпочтения.

В последнее время о том, что отечественный зритель все чаще выбирает российское кино много говорят. Исследование показало, что российские премьеры предпочитают всего 18% зрителей – эта цифра совпадает с долей посещений отечественных фильмов в прокате. И, кстати, эта доля не сильно меняется из года в год, варьируясь в пределах 16-19%, так что о позитивной динамике пока говорить не приходится.

Самым популярным жанром в кинотеатральном прокате для любого возраста остаются комедии – их любят более 60% кинозрителей. Блокбастеры привлекают публику 25- 34 лет, анимация – детей (до 17 лет) с родителями (25-44 лет). Чем старше становится зритель, тем меньше он смотрит фантастику, фэнтэзи и триллеры, предпочитая драмы и детективы, как в кинотеатре, так и дома.





Мифы и реальность

Все думают, что… А на самом деле… Кинотеатр – один из самых дешевых способов досуга,

ведь билет в среднем стоит меньше 250 руб. Несмотря на то, что средняя стоимость билета

в 2016 году составляла 244 руб.,

посещение кинотеатра (включая кинобар) обходится

почти вдвое дороже – в среднем один зритель тратит 477 руб.

Поэтому, увы, вряд ли в восприятии зрителей этот досуг считается дешевым:

62% сетуют на нехватку скидок,

почти 40% не могут ходить чаще в кино из-за высокой цены на билет. В кинобаре лучше продавать соленый попкорн –

его легче готовить и он приятнее пахнет. Оказывается – нет!

Почти половина зрителей любит сладкий попкорн,

лишь четверть предпочитает соленый.

А вообще популярнее всего в баре холодные напитки. Времяпрепровождение в Интернете – главный конкурент кинопоказчиков. На самом деле, главный конкурент кинотеатров прогулка на природе.

Отдых дома с семьей не менее популярен. И лишь третье место занимает Интернет. Сейчас все смотрят фильмы и сериалы на мобильных устройствах онлайн. Далеко не все:

фильмы на компьютере и по телевизору смотрят две трети зрителей.

Лишь пятая часть использует для кинопросмотра мобильные устройства, и, кстати,

большинство скачивают для этого фильмы заранее. Российские зрители пользуются только пиратскими сайтами,

чтобы смотреть фильмы вне кинотеатров. Уже нет –

легальные сервисы видео по запросу сравнялись по популярности

с пиратскими сайтами. Первое место в топе зрителей занимает ivi.ru. Никто не платит за видеоконтент. Платят, но пока немногие – лишь 10% кинозрителей смотрят дома видео за деньги.