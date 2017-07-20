НЕВАФИЛЬМ Research посчитала российских зрителей
20.07.2017 21:04:00
Компания Невафильм Research подвела итоги III Всероссийского опроса киноаудитории, который проходил с 10 октября по 6 декабря 2016 года. Первые два опроса Невафильм Research проводились в 2012 и 2014 годах. В нынешнем опросе приняли участие 6,6 тыс. зрителей из 45 городов. В отчете (есть в распоряжении ПрофиСинема) подробно описаны основные социально-демографические параметры кинозрителя, а также факторы, влияющие на принятие зрителями решений по выбору кинотеатра, фильма и продукции кинобара. Помимо этого, отчет представляет отношение посетителей к рекламе различных типов перед сеансами, описывает все источники новостей о выходящих фильмах.
Аудитория.
Молодежь (18-24 лет) составляет только треть всей аудитории. С 2011 года ее доля сократилась на 8 процентных пунктов – российский зритель определенно взрослеет. Средний возраст посетителя кинотеатра сегодня – 29 лет.
Большинство кинозрителей ходят в кино раз в месяц или чаще. 67% кинозрителей можно назвать активными посетителями кинотеатров. В то же время у повзрослевшей публики меняются привычки – свободного времени у нее остается все меньше: в 2011 году 70% зрителей ходили в кино как минимум раз в месяц.
35% зрителей ходит в кино с друзьями, хотя 34% предпочитают компанию супруга, детей или родителей. При этом в крупных городах более распространен поход в кино с девушкой/молодым человеком, тогда как в городах с населением 250 тыс. чел. и меньше – с супругами или детьми. Зрители крупных городов намного чаще посещают кинотеатры в одиночестве.
Источники информации.
90% зрителей получают информацию о фильмах онлайн, 63% в самом кинотеатре. Интернет является и самым популярным средством получения информации и новостей в целом (им пользуются 84% кинозрителей), затем идут СМИ: телевидение (47%), радио (28%) и стремительно уходящие в прошлое печатные издания (11%). Самый упоминаемый интернет-источник новостей и развлечений это социальная сеть ВКонтакте.
К мнению критиков прислушиваются, но не очень многие – всего 16% кинозрителей.
Потребительские предпочтения.
В последнее время о том, что отечественный зритель все чаще выбирает российское кино много говорят. Исследование показало, что российские премьеры предпочитают всего 18% зрителей – эта цифра совпадает с долей посещений отечественных фильмов в прокате. И, кстати, эта доля не сильно меняется из года в год, варьируясь в пределах 16-19%, так что о позитивной динамике пока говорить не приходится.
Самым популярным жанром в кинотеатральном прокате для любого возраста остаются комедии – их любят более 60% кинозрителей. Блокбастеры привлекают публику 25- 34 лет, анимация – детей (до 17 лет) с родителями (25-44 лет). Чем старше становится зритель, тем меньше он смотрит фантастику, фэнтэзи и триллеры, предпочитая драмы и детективы, как в кинотеатре, так и дома.
Мифы и реальность
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Все думают, что…
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А на самом деле…
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Кинотеатр – один из самых дешевых способов досуга,
ведь билет в среднем стоит меньше 250 руб.
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Несмотря на то, что средняя стоимость билета
в 2016 году составляла 244 руб.,
посещение кинотеатра (включая кинобар) обходится
почти вдвое дороже – в среднем один зритель тратит 477 руб.
Поэтому, увы, вряд ли в восприятии зрителей этот досуг считается дешевым:
62% сетуют на нехватку скидок,
почти 40% не могут ходить чаще в кино из-за высокой цены на билет.
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В кинобаре лучше продавать соленый попкорн –
его легче готовить и он приятнее пахнет.
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Оказывается – нет!
Почти половина зрителей любит сладкий попкорн,
лишь четверть предпочитает соленый.
А вообще популярнее всего в баре холодные напитки.
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Времяпрепровождение в Интернете – главный конкурент кинопоказчиков.
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На самом деле, главный конкурент кинотеатров прогулка на природе.
Отдых дома с семьей не менее популярен. И лишь третье место занимает Интернет.
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Сейчас все смотрят фильмы и сериалы на мобильных устройствах онлайн.
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Далеко не все:
фильмы на компьютере и по телевизору смотрят две трети зрителей.
Лишь пятая часть использует для кинопросмотра мобильные устройства, и, кстати,
большинство скачивают для этого фильмы заранее.
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Российские зрители пользуются только пиратскими сайтами,
чтобы смотреть фильмы вне кинотеатров.
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Уже нет –
легальные сервисы видео по запросу сравнялись по популярности
с пиратскими сайтами. Первое место в топе зрителей занимает ivi.ru.
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Никто не платит за видеоконтент.
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Платят, но пока немногие – лишь 10% кинозрителей смотрят дома видео за деньги.
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