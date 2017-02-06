Январский Индекс «ПрофиСинема» 2017: Игра без правил

В январе 2017 года Индекс предпринимательских настроений в киноиндустрии «ПрофиСинема» выше показателя декабря и почти соответствует прогнозу. Он также выше результатов прошлого января. Однако у экспертов по всем направлениям очень пессимистичные настроения. Отрасль трясет, нововведения без четко установленных правил игры вносят в кинобизнес напряжение и ощущение нестабильности. Опять хотели как лучше, а получилось как всегда.



Значение индекса в январе в дистрибьюции — 8,52, в кинопоказе — 7,68

Значение индекса в декабре в дистрибьюции — 7,62, в кинопоказе — 6,78





Цифры прогноза на январь у кинопоказчиков и дистрибьюторов были одинаково высоки. По факту дистрибьюторы оценили месяц даже выше, чем прогнозировали, а представители кинотеатров значительно ниже. Мнения разделились. У кого-то к моменту старта «Притяжения» уже было все хорошо с выручкой. Некоторые респонденты отмечали, что есть недобор по отдельным релизам. Но у большинства кинотеатров, в том числе региональных, валовая прибыль выросла по сравнению с прошлым годом в основном за счет подорожавших билетов и увеличения продаж в консешн-барах.



Как таковой Новогодней битвы в этом году не было, да и не могло быть. Имеющая место в настоящее время административная «расчистка дат» для российского кино не оставляет места для конкурентной борьбы и саморегулирования отрасли.

В начале января дорабатывали практически все проекты, вышедшие в конце декабря. В репертуаре преобладали российские фильмы.

«Кредо убийцы», с Майклом Фассбендером (Michael Fassbender) и Марион Котийяр (Marion Cotillard) в главных ролях, от Фокса, больше всех разочаровало кинопоказчиков в январе. Несмотря на резвый старт (633'169'638 рублей/$10'570'445), что позволило ему отодвинуть с первого места ТОП-10 всего на второй неделе главный отечественный блокбастер Нового года, на конец января, после четырех недель проката в его копилке 988 316 256 рублей (3 506 770 зрителей).



Примерно такие же ощущения у представителей кинопоказа и от проката третьей части франшизы «Три икса: Мировое господство», с Вином Дизелем (Vin Diesel) и Сэмюэлем Л. Джексоном (Samuel L. Jackson) в главных ролях, от ЦПШ. У экспертов с самого начала были большие сомнения, что фильм станет миллиардником. В итоге после двух недель проката картина остается на второй строчке российского бокс-офиса с результатом 503'629'948 рублей/$8'365'946.



Напомним, оригинальная картина франшизы «Три Икса» увидела свет в 2002 году, собрав в российском прокате чуть более $3 млн.. Сиквел под названием «Три Икса: Новый уровень» вышел в 2005 году, но уже без главной звезды первой ленты Вина Дизеля, что не могло не сказаться на кассе - около $2 млн. И вот еще спустя 12 лет его герой - Ксандр Кейдж возвращается. Впрочем, в североамериканском прокате картина выступила слабо, заработав всего 20 млн. долларов в свой дебютный уикенд (при бюджете в 85 млн. долларов) и заняв второе место в ТОП 10 на старте.



Мюзикл «Ла-Ла Ленд», с Райаном Гослингом (Ryan Gosling) и Эммой Стоун (Emma Stone) в главных ролях, от ЦПШ, произвел впечатление на критиков и профессионалов, собрав целую коллекцию престижных призов и удостоившись 14 номинаций на премию «Оскар». Но не особенно понравился российскому зрителю: по итогам трех недель проката картина остается на четвертом месте с кассовыми сборами 234'876'497 рублей/$3'900'108.



Приятно удивили кинопоказчиков комедия «Почему он?» с Джеймсом Франко (James Franco) в главной роли, от Фокса, которая собрала за три недели 291'432'877 рублей/$4'841'078. И анимационный фильм «Балерина» от Вольги, показавший рекордный результат посещаемости на старте среди независимой анимации - 82'743'345 рублей/$1'374'474.



Из трех отечественных картин, вышедших в январе в широкий прокат, самым ожидаемым стал новый фильм Федора Бондарчука «Притяжение» от WDSSPR. И хотя картина уверенно заняла первое место в ТОП-10 на старте, собрав на 2525 экранах 407'829'316 рублей/$6'774'572, к ней по-прежнему остается много вопросов. Эксперты отмечают довольно ровный старт, без выдающихся результатов. Теперь показательным должен стать второй уикенд, но наши респонденты очень сомневаются, что фильм заработает заветный миллиард. Несмотря на то, что продюсеры, помимо многомиллионных вложений в обширную промо кампанию, креативно подошли к продвижению, создавая вокруг картины атмосферу тайны и скрывая главную интригу (даже после премьеры создатели просили журналистов не раскрывать детали сюжета), их ожидания на полтора миллиарда оказались завышены.



Седьмая часть успешной анимационной франшизы студии Мельница и кинокомпании СТВ «Три богатыря и Морской царь» не показала выдающихся результатов и своих же рекордов не побила, собрав за 4 недели 794'819'278 рублей/$ 13'358'307.

Напомним, что предыдущие части производились с интервалом в 2-3 года и становились блокбастерами. «Три богатыря: Ход конем», вышедший в прокат 1 января 2015 года (дистрибьютор – Наше кино), остается самым кассовым российским анимационным фильмом, заработав 953 313 705 рублей. Прежний рекорд принадлежал предыдущему фильму богатырской франшизы – «Три богатыря на дальних берегах», который вышел в прокат 27 декабря 2012 года и собрал 943 833 174 рублей. «Три богатыря и Шамаханская царица» был выпущен 30 декабря 2010 года и получил 575 070 210 рублей/$19 010 585.



Ужастик «Невеста» от Каро хоть и вызывал сомнения у экспертов по поводу кассового потенциала, тем не менее стартовал со второй позиции и за две недели собрал 160'588'252 рублей/$2'667'579.



Ограниченным прокатом, на 200 экранах, выпустил WDSSPR военную драму Андрея Кончаловского «Рай». И фильм стал киноманским событием, продержавшись 2 недели подряд в ТОП-10 на десятом месте и заработав 34'760'830 рублей/$577'422, что, несомненно, можно считать успехом.



Надо отметить, что фильм-событие декабря, историческая драма «Викинг» от ЦПШ - масштабная историческая драма режиссера Андрея Кравчука, продюсеров Константина Эрнста, Анатолия Максимова и Леонида Верещагина с Данилой Козловским в главной роли, в конце января после пяти недель проката остается в середине десятки лидеров, и его сборы к настоящему моменту составляют 1 млрд. 517 млн. рублей. Таким образом, по общей величине кассовых сборов картина уступает лишь «Сталинграду» (1 млрд. 669 млн. рублей), и уже обошла «Экипаж» (1 млрд. 504 млн. рублей)



Результаты нынешнего января не выдающиеся, хотя и превосходят прошлогодние. Как и предполагали эксперты начало было хорошим – полные залы и соответствующая выручка в барах и ресторанах. Тем не менее, к середине все просело и только к концу января стало легче. Но это ежегодная динамика, повторяющаяся с небольшими нюансами. В этом году наших респондентов особенно расстроил репертуар января.



Прогнозный индекс января на 1-3 месяца в дистрибьюции — 7,33, в кинопоказе — 6,48

Прогнозный индекс декабря на 1-3 месяца в дистрибьюции — 8,33, в кинопоказе — 8,3





Цифры прогноза на февраль у кинопоказчиков и дистрибьюторов разнятся почти на балл и очень низкие.

Февраль, по мнению экспертов, тихий, короткий, малоденежный. Никаких супер-мега- блокбастеров, к сожалению, не предвидится. В прошлом году стартовали сильные проекты, в том числе «Дэдпул», «Кунг фу Панда 3», которые помогли фаворитам сделать кассу февраля. Явных лидеров в этом году нет. С другой стороны нынешний февраль завершается небольшими четырехдневными «каникулами», и есть несколько релизов с пусть не оптимистичным, но более или менее понятным эстимейтом. По всем фильмам развернуты масштабные рекламные компании. Дистрибьюторы, в свою очередь, тоже сделают все, что в их силах, чтобы привлечь зрителей в кинотеатры. Вопрос в том, как распределится зритель, будет ли ждать скидок, и как спланирует выходные 23 февраля и 8 марта. Тенденцию долгого проката и ожидания дисконта подметили некоторые наши региональные респонденты еще в 2016 году.



Еще несколько проектов февраля эксперты назвали в качестве потенциально коммерчески успешных.

В первую очередь это мелодрама «На пятьдесят оттенков темнее» от UPI. Но по результатам проката первого фильма эти надежды не слишком большие. Напомним, «Пятьдесят оттенков серого» вышел в феврале 2015 года и собрал 1 101 114 755 рублей за шесть недель.



Также есть определенные сомнения у кинопоказчиков по поводу еще одного фильма от UPI – китайского фантастического боевика «Великая стена». Эксперты считают, что он не побьет рекордов, потому что несмотря на довольно большой объем рекламы, создающий впечатление ожидаемого проекта, у нас не очень популярны китайские ленты.



Шестой заключительный фильм франшизы «Обитель Зла» - «Обитель зла: Последняя глава» с Миллой Йовович в главной роли, от WDSSPR отработает, по мнению экспертов, на уровне «Другого мира», собравшего за 5 недель 240 725 518 рублей, т.е. плохо. Хоть это и очередная часть франшизы, как показывает практика с каждым новым фильмом они все меньше пользуются популярностью. Но фанатов зомби проект несомненно привлечет.

Напомним, что предыдущие фильмы серии - киноадаптации видеоигры компании Capcom «Resident Evil», снятой по сценарию Пола Андерсона, собрали:

«Обитель зла: Возмездие» (2012) – 520 млн. рублей/$16,6 млн.

«Обитель зла 4: Жизнь после смерти 3D» (2010) – 430 млн. рублей/$20 млн.

«Обитель зла 3» (2007) – 160 млн рублей/$8 млн.

«Обитель зла 2: Апокалипсис» (2004) - $2 млн.

«Обитель зла» (2002) - $800 тыс.



Триллер/боевик «Джон Уик 2» с Киану Ривзом в главной роли, от ЦПШ.

Оригинальный «Джон Уик», вышедший в январе 2015 года, собрал 157123649 рублей/$2793309.



Хоррор «Звонки» от ЦПШ, также продолжение известной франшизы. Эксперты отмечают хороший старт картины – 90 млн. рублей за первый уикенд.

Предыдущая часть киносериала «Звонок 2» была выпущена в России UIP в 2005 году и собрала $3,5 млн.



И разбавит репертуарный план февраля об извращенцах, маньяках и мазохистах анимационный «Лего Фильм: Бэтмен» от Каро, также продолжение ленты «Лего. Фильм» 2014 года, собравшей 221 019 771 рублей.



В январе, помимо Мульта в кино, выходит пять отечественных релизов.

Ограниченным прокатом - комедия режиссера Ильи Учителя «Огни большой деревни» от Каро.

И четыре расписаны широко: черная комедия «Гуляй, Вася» Романа Каримова от ЦПШ, комедия «Одноклассницы #Новый поворот» от Нашего кино, фэнтези «Вурдалаки» от ЦПШ.

И фантастический экшн «Защитники» от компании Большое кино и Каро – потенциальный блокбастер февраля. Кинопоказчики отметили, что ждут результатов только от «Защитников». Удачная тематическая дата релиза, впереди 4 выходных, грамотная маркетинговая стратегия, неустанная работа продюсеров над системным продвижением проекта должны сыграть свою роль в бокс-офисе картины. Продюсер картины Гевонд Андреасян эксклюзивно рассказал порталу «ПрофиСинема» об особенностях создания российского супергеройского кино, лояльности аудитории, реакции создателей фильма на критику, подробностях маркетинга и нестандартных промо-активностях.



Эксперты считают, что февраль будет спокойный. Репертуар рабочий, есть надежда, что российское кино опять окажется на высоте и вытянет месяц.

Тем не менее напряженность в отрасли нарастает, все чаще в комментариях наших уважаемых экспертов звучит озабоченность по поводу будущего. Регулирование релизов (на первый взгляд, правильная протекционистская мера) обернулось большой проблемой для кинематографистов. Подвижка дат выхода отдельных фильмов волевым административным решением, как выяснилось, не только не решает проблему системно, но и создает опасные прецеденты. Хрупкое равновесие релизной сетки, достигавшееся переговорами между дистрибьюторами, взаимными уступками и договоренностями, разрушено. Теперь правила игры непонятны никому: ни дистрибьюторам, ни продюсерам, ни самим чиновникам - административный ресурс становится основным рычагом достижения цели.

Когда речь идет о противостоянии голливудского кино и отечественных блокбастеров, хотя бы есть аргументы формально логично объясняющие действия Минкульта. В то же время профессионалы в один голос говорят, что этот вопрос невозможно решать формально и, например, нельзя смещать мировые даты релизов.

Но сейчас мы столкнулись с тем, что рано или поздно должно было произойти – за одну тематическую дату начали бороться два отечественных крупнобюджетных проекта. И вдруг стало ясно, что никто не знает, как при нынешнем положении вещей выходить из данной ситуации. Потому что правил игры нет!

И это не единственный пример «протекционистской политики». В последнее время все чаще приходят тревожные новости о слиянии нескольких кинотеатральных сетей в одну (конечно, так ими легче «управлять»). К чему приводит олигополия и отсутствие конкуренции, хорошо известно.

Разговоры о повышении платы за прокатное удостоверение уже дали сигнал независимым дистрибьюторам, которые, скорее всего, ничего не привезут с ближайшего Берлинского кинорынка.

А ведь это все может и должно регулироваться рыночными механизмами и совсем не требует административного регулирования, которым в какой-то момент подменили меры по защите отечественного продукта.

Нынешняя ситуация заставляет задуматься, какими станут кинопрокат и кинопоказ в России уже к концу этого года.



Значение рейтинга января в кинопроизводстве — 4,91

Значение рейтинга декабря в кинопроизводстве — 4,88





Продюсеры в январе отмечали, что началась активная работа в препродакшене над проектами, уже получившими финансирование. На весну запланировано много съемок. Но, в отличие от прошлых лет, это не добавляет оптимизма. Оценки снижаются. Почему?

Необходимость работы с казначейскими счетами оказывается не самой большой продюсерской неприятностью в данный момент. Хотя, если казначейство на несколько недель в съемочном периоде приостанавливает движение по счету, то для продюсера, вынужденного выполнять свои обязательства перед группой это становится критично. Такие примеры есть.

Все вышеперечисленные отраслевые проблемы напрямую касаются продюсеров. И те, кто в настоящий момент готовится к съемкам, и те, кто планирует подавать новые проекты на госфинансирование в Минкульт и Фонд кино, неизбежно с ними столкнутся рано или поздно.

Для продюсеров очень важно знать твердый график релизов крупных проектов за три месяца, чтобы вовремя сориентироваться. Любые подвижки дат релизов должны происходить НЕ ПОЗДНЕЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ, когда еще не запущены промо кампании и не началось расходование средств на продвижение. Иначе у нас никогда не появится коммерческого кинематографа.



Прогнозный индекс января на 1-3 месяца в кинопроизводстве — 4,61

Прогнозный индекс декабря на 1-3 месяца в кинопроизводстве — 4,96



Сфера деятельности Индекс декабря Декабрь прогноз на

1-3 месяца Индекс

января Январь прогноз на

1-3 месяца Кинопроизводство 4,88

4,96

4,91 4,61 Дистрибьюция 7,62

8,33

8,52 7,33 Кинопоказ 6,78

8,3

7,68 6,48 Индекс ПрофиСинема (предпринимательских настроений в киноиндустрии) 6,35

7,1

7,01 6,12



Индекс ПрофиСинема в январе — 7,01

Индекс ПрофиСинема в декабре — 6,35





Индекс ПрофиСинема (Индекс предпринимательских настроений в киноиндустрии), отражающий оценку во всех областях киноиндустрии, в январе 2017 выше декабрьского показателя и составляет 7,01 («Хорошо» по десятибалльной шкале). Кинопоказчики оценили месяц ниже, чем прогнозировали, дистрибьюторы чуть выше, а оценка продюсеров соответствует прогнозу.



Прогнозный индекс января на 1-3 месяца — 6,12

Прогнозный индекс декабря на 1-3 месяца — 7,1



Прогнозное значение на январь у продюсеров, дистрибьюторов и кинопоказчиков ниже текущего.



Интересно, значение Индекса «ПрофиСинема» в январе 2016 года было ниже текущего и составляло 6,64 балла. За последние пять лет это был самый низкий показатель января. Результаты января 2016 года были в среднем на 20-30 процентов ниже ожиданий кинопоказчиков. У продюсеров в начале года тоже появилось несколько новых проблем, что не добавляло оптимизма. Январь – традиционно время подведения итогов Новогодней битвы. Но проблема 2016 года в том, что подводить было особенно нечего. Посещаемость кинотеатров упала. Касса десятки лидеров за первый уикенд почти в два раза ниже, чем в прошлые годы.

Надежды на то, что турпоток в новогодние каникулы уменьшится из-за кризиса, и большая часть активного населения останется дома, не оправдались. Вместе с заграничными поездками из праздничной потребительской корзины выбыли и походы в кино, как разновидность досуга. Люди предпочли потратить свои ограниченные семейные бюджеты на вкусный стол и посмотреть кино, скачанное в интернете, на диване. Российское кино, преобладавшее в релизной сетке начала января, не оправдало надежд кинопоказчиков, несмотря на большие рекламные бюджеты.

По итогам месяца в тройке самых успешных фильмов января лидировал анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» от Мельницы и Нашего кино. Его кассовые сборы самые большие среди российских фильмов, вышедших на Новый год.

Ноздря в ноздрю шли фильмы, от которых продюсеры ждали большего. Фантастический экшен «Мафия. Игра на выживание», от компании Enjoy Movies и Каро и альманах «Страна чудес» от WDSSPR.

Мюзикл «Голоса большой страны» от компании Enjoy Movies и Каро показал в очередной раз, что теле- и кино- аудитории мало пересекаются, и высокие рейтинги телешоу не гарантируют, что все их зрители придут смотреть любимое зрелище на большом экране.

Что касается иностранных фильмов, то январь преподнес несколько сюрпризов.

Хотя профессионалы кинобизнеса и называли в первую очередь в числе самых ожидаемых фильмов января приключенческую драму Алехандро Гонсалеса Иньярриту (Alejandro Gonzalez Inarritu) «Выживший» от Фокса, но такого результата не прогнозировал никто. Практически все наши респонденты признаются, что высокий интерес к картине у зрителей для них стал неожиданностью.

Порадовал кинопоказчиков и комедийный вестерн Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» от ЦПШ.

Продюсеры в январе 2016 года отмечали заметное снижение количества вновь запускаемых проектов в связи с уменьшением и так недостаточных инвестиций в отрасль. Господдержка подверглась секвестру, государство начало усиливать контроль за тратой бюджетных средств. С 1 января 2016 года вступил в силу закон, по которому все кинопроизводители - получатели госденег - должны проводить свои платежи через Федеральное казначейство.

Так что Год кино начинался очень невесело.



Значение Индекса «ПрофиСинема» в январе 2015 года было выше текущего значения и составляло 7,23 балла. По факту оценки января 2015 года оказались несколько ниже прогнозов, но в целом результаты, с точки зрения наших экспертов, были хорошие. Особенно остались довольны месяцем дистрибьюторы. У кинопоказчиков мнения разделились, некоторые респонденты отмечали рост валовой выручки относительно прошлого года на 10-20%. Другие говорили, что ожидали большего от Новогодней битвы. Обилие релизов 1 января все-таки сказалось на их сборах, особенно в 1-2 зальных кинотеатрах. Не все фильмы смогли реализовать свой прокатный потенциал на 100%. Кроме того, в первой половине месяца, по мнению большинства экспертов, и посещаемость и сборы были отличными, а вот во второй половине зритель приходил только на выходные.

Все ожидания наших экспертов от января в первую очередь были связаны с новогодней семеркой, стартовавшей 1 января. По итогам двух недель проката три картины: «Седьмой сын», «Три богатыря: Ход конем» и «Исход: Цари и боги» оказались на первых позициях в ТОП-10 российского бокс-офиса и показали сходные результаты, которые порадовали кинопоказчиков.

Но, надо отметить, что ни одна из лент за этот период не преодолела отметку в миллиард рублей (напомним, что фильму «Хоббит: Битва пяти воинств» миллиард покорился еще в предыдущем году), в отличие от 2014 года, когда в первый уикенд черту в миллиард рублей пересекли сразу три картины: «Ёлки 3», «Хоббит: Пустошь Смауга» и «Холодное сердце».

Из трех оставшихся отечественных релизов, стартовавших 1 января, лучше всех показала себя комедия «8 новых свиданий» от ЦПШ. Анимационная «Снежная королева 2: Перезаморозка» от Базелевса, в очередной раз вступившая в неравную схватку с «Богатырями», опять проиграла.

Хуже всех в Новогодней битве, по мнению экспертов, выступила комедия «Что творят мужчины! 2» от Каро, которая совершенно не реализовала свой потенциал на этой дате.

Оптимистичные настроения продюсеров конца года сменились устойчивой тенденцией снижения индекса. Неблагоприятная общая экономическая ситуация в стране, повлекшая за собой сокращение бюджета Минкульта, давала основания экспертам прогнозировать ухудшение ситуации в кинопризводстве, связанное в первую очередь с уменьшением господдержки.



Значение Индекса «ПрофиСинема» в январе 2014 года было выше текущего значения и составляло 7,58 балла. Дистрибьюторы оценили месяц практически так, как и прогнозировали, а кинопоказчики снизили значение относительно прогноза. В целом январь удовлетворил экспертов. Новый год мощно заявил о себе и еще раз показал, что это самый важный праздник в России. По результатам Новогодней битвы, большая часть экспертов отмечает значительный прирост общей кассы первого уикенда (с 2 по 5 января 2014 года – 2 017 917 726 рублей) относительно прошлого года (с 3 по 6 января 2013 года – 1 400 430 582 рублей). Но, с другой стороны, наблюдался недобор практически по каждому проекту, участвовавшему в Новогодней битве, что вызвало некоторое разочарование, которое усилилось во второй половине января.

Что касается российских фильмов, то стартовавшие в конце декабря традиционные новогодние российские франшизы «Ёлки 3» от Базелевса и «Иван Царевич и Серый волк 2» от Нашего кино, получили разные оценки у показчиков. Если «Ёлками 3» остались довольны все, то сборы «Ивана Царевича и Серого волка 2» показались представителям кинотеатров не удовлетворительными.

Также остались недовольны показчики стартом на 1016 экранах спортивной драмы «Чемпионы» и сборами комедий «Друзья друзей» от Enjoy Movies и КАРО, и «Быстрее, чем кролики» от Dream Team. Если в потенциале двух последних картин эксперты еще в прошлом месяце сомневались, то «Чемпионы» определенно их разочаровали.

Комедия «Любовь в большом городе 3», напротив, по мнению кинопоказчиков, себя оправдала.

Фентези «Вий 3D» от UPI поставило новый рекорд среди российских фильмов по сборам в стартовый день проката и обогнало предыдущего лидера – фильм «Сталинград».

В середине января наблюдалась типичная ситуация - легкий спад после Нового года. В результате январь при приличном бокс-офисе оставил осадок под названиями «недополученная прибыль» и «нереализованный потенциал».



Значение Индекса «ПрофиСинема» января 2012 года было выше текущего значения и составляло 7,2 балла. Тогда эксперты оценили месяц ниже, чем прогнозировали. От первого месяца года как всегда ждали рекордных сборов потому, что новогодние выходные, особенно период каникул – самое посещаемое и прибыльное время. В январе 2013 года было много сильных релизов не только в период праздников, но и после них.

Что касается российских фильмов в январе, то не все картины, выходящие широким прокатом в конце декабря и претендовавшие на Новогоднюю битву, оправдали ожидания. В первую очередь стоит отметить безусловную победу Нашего кино, традиционно под праздник выпускающего продолжение анимационной франшизы «Три богатыря на дальних берегах». В их успехе кинопоказчики справедливо не сомневались.



Значение Индекса «ПрофиСинема» января 2012 года выше значения этого года и составляло 7,4 балла. Эксперты в один голос говорили о том, что высокие показатели бокс-офиса в январе получились только за счет первой декады. Во второй половине произошел закономерный спад. Прогноз не до конца оправдался. Падение кассовых сборов второй половины месяца оказалось сильнее, чем можно было ожидать. Но, зато, фильмы, которые формально вышли в декабре, но продолжали зарабатывать в январе, порадовали экспертов: «Иван Царевич и Серый Волк» от Нашего кино, «О чем еще говорят мужчины» от «Квартета И», как и «Шерлок Холмс: Игра теней» с Робертом Дауни-мл. и Джудом Лоу. Хотя явных фаворитов в январе не было, достаточное количество хороших и разнообразных релизов сделало свое дело. В первый уикенд с аншлагами шел «Камень». Ожидания представителей кинопоказа оправдались на фильмах «Другой мир 4: Пробуждение» и «Девушка с татуировкой дракона».



Следите за Индексом ПрофиСинема (предпринимательских настроений в киноиндустрии) и всегда будете в курсе ситуации. Это поможет вам вовремя ориентироваться и принимать верные взвешенные решения в непростой экономической обстановке нашего времени.



Наши эксперты:

Игорь Толстунов (Профит), Юрий Грымов (Студия ЮГ), Юрий Сапронов (RWS), Роман Борисевич (Коктебель), Виталий Сидоренко (Ракурс), Владимир Алеников (РЦСДФ), Анна Качко (Тандем продакшен), Станислав Ершов (Фонд Кино и театр), Александр Котелевский (Ленфильм), Арсен Готлиб (Метрономфильм), Федор Попов (Стелла), Наталья Мокрицкая (Новые люди), Наталья Иванова (Хорошо продакшен), Екатерина Филиппова (Атлантик), Александр Литвинов (продюсерская компания Александра Литвинова), Ульяна Ковалева (Зори Фильм), Юрий Бобров (Парамир), Михаил Зильберман (Студия 217), Юлия Мишкинене (Vita Activa), Дмитрий Воробьев (29 февраля), Рубен Дишдишян (Марс Медиа), Георгий Малков (Enjoy Movies), Гевонд Андреасян (Enjoy Movies и Большое кино), Лиза Антонова (Пассажир), Владимир Бузов (Продюсерский центр АРТ-Лидер), Елена Гликман(Телесто), Петр Ануров (Кинослово), Евгений Гиндилис (Твинди).

Дарья Антонова (Ракета Релизинг), Марина Бодягина (20 Век ФОКС), Сергей Сорочкин (Люксор), Антон Сиренко (WDSSPR), Алексей Рязанцев (КАРО), Инна Слаповская (DCP24), Павел Бартяев (независимый эксперт), Андрей Иванов (Панорама кино), Светлана Данилова (Парадиз), Екатерина Морозова (Наше кино), Наталья Шпилькина (Наше кино), (Bazelevs), Ксения Елкина (RWV), Сергей Некрасов (Vольgа), Сергей Рыбиков (Москино), Павел Верещагин (ЦПШ), Армен Дишдишян (ЦПШ), Павел Потапов (UPI), Валерий Мелешков (Синема Престиж), Элеонора Комина (Синема Престиж), Андрей Селькин (Люксор).

Петр Беседин (сеть кинотеатров Матрица), Александр Прохоров (кинотеатр «Дом кино», Екатеринбург; кинотеатр «Ретро», Лесной), Елена Полянская (Кинотеатр «Олимп», Будденовск), Андрей Карасев (независимый эксперт), Диана Блохина (Аннико Филмс), Юлия Cолдатова (сеть кинотеатров Киноплекс), Юлия Шевченко (сеть кинотеатров Люксор), Владимир Жуков (Волгоградская кинокомпания дистрибьюции и менеджмента, Волгоград), Нинель Усова (кинотеатр «Победа», Новосибирск), Владимир Петелин (сеть кинотеатров Премьер-зал, Екатеринбург), Валерий Яготин (Геолекс, Краснодар), Борис Собко (киноцентр «Вавилон», Омск), Денис Джинджолиа (сеть кинотеатров Стар Синема), Ольга Фитенко (кинотеатр «Победа», Москва), Ирина Прокофьева (Синема Стар), Сергей Федяков (кинотеатр «Салют», г. Екатеринбург), Сергей Малютин (Курский Филиал Госфильмофонда России), Елена Хажинская (Оптима кино), Светлана Ястребова (Синема Парк), Екатерина Бордачева (кинотеатр «Киногалактика»), Геннадий Ходос (сеть кинотеатров Киномакс), Константин Терехов (Магия кино), Владимир Федоров (сеть кинотеатров Киноформат), Кристина Варламова (кинотеатр «Мираж синема», Санкт-Петербург), Наталья Болдина (кинотеатр «Космос», Оренбург), Павел Максимов (кинотеатр «Пирамида», Волгоград), Татьяна Тарасенкова (кинотеатр «Пирамида», П-Камчатский), Надежда Быстрова (кинотеатр «Невский Синема», Санкт-Петербург), Леонова Дарья (сеть кинотеатров Матрица).

Автор: Нина Ромодановская