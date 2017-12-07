Ноябрьский Индекс «ПрофиСинема» 2017: То, что мы видели в ноябре, в декабре мы вряд ли увидим

В ноябре 2017 года Индекс предпринимательских настроений в киноиндустрии «ПрофиСинема» чуть выше октябрьского. Нынешнее значение соответствует среднестатистическому за последние шесть лет. Но настроения в индустрии пессимистичные. Несмотря на приближающиеся праздники, ожидания от декабря у экспертов невысокие. Новогодней битвы в российских кинотеатрах который год уже не наблюдается, в силу известных причин. Продюсеров очень тревожат перспективы, нет определенности и уверенности в будущем. «Стабильность» все больше напоминает стагнацию.



Значение индекса в ноябре в дистрибьюции — 8,09 (прогноз на ноябрь — 7,43)

Значение индекса в ноябре в кинопоказе — 8,52 (прогноз на ноябрь — 7,91)





Прогнозы по последнему месяцу осени у кинопоказчиков и дистрибьюторов разнились на полбалла и были достаточно оптимистичны. По факту наши респонденты оценили месяц еще выше. Эксперты отмечают, что ноябрь предсказуемо разделился на два периода. Основная кинотеатральная аудитория, привлеченная мощным стартом «Тора» и удерживаемая «Последним богатырем», с середины месяца заметно убавилась. В последние дни ноября в кинотеатр все больше приходили зрители старшего возраста. Чему способствовал релизный план последних двух уикендов.



Главным фильмом месяца единогласно названа фэнтезийная комедия «Последний богатырь» от WDSSPR, несмотря на то, что формально она вышла в широкий прокат 26 октября. Совместный проект Диснея и YBW без труда преодолел отметку в 1 млрд. рублей на втором уикенде и работал весь месяц выше ожиданий. За шесть недель проката картина собрала 1 млрд. 707 млн. рублей. Фильм является самым кассовым среди всех лент российского производства когда-либо выходивших в прокат в России и странах СНГ.



Самым ожидаемым фильмом месяца (потому что «Последний богатырь» до старта оставался темной лошадкой) кинопоказчики называли фантастический боевик «Тор: Рагнарёк» от Marvel Studios и WDSSPR - семнадцатый фильм кинематографической вселенной Marvel. Общий бокс-офис картины по итогам первой недели и превью показов превысил 1,03 млрд. рублей, таким образом, «Тор: Рагнарёк» стал девятым проектом Marvel Studios, преодолевшим планку сборов в 1 млрд. рублей, и занял четвертое место по сборам среди релизов компании Disney в 2017 году. Первое, второе и третье места, соответственно, занимают блокбастеры Disney и Marvel «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Стражи Галактики. Часть 2», а также «Последний богатырь». Кроме того, текущие сборы фильма «Тор: Рагнарёк» более чем в два раза превышают сборы первого сольного фильма о могучем громовержце Торе (в широком прокате «Тор» в 2011 году собрал более 455 миллионов рублей).



Одновременно с «Тором» вышла криминальная драма по знаменитому детективному роману Агаты Кристи «Убийство в «Восточном экспрессе»» Кеннета Браны (Kenneth Branagh) и с ним же в роли сыщика Эркюля Пуаро, от Фокса. Эксперты отмечают высокий интерес аудитории к проекту. Стартовав с второй позиции, что естественно на этой дате, в 1135 кинотеатрах картина после четырех недель проката остается на 6 месте с результатом 823'681'566 руб/$13'960'705.



Самым большим разочарованием месяца у кинопоказчиков стал фантастический экшн «Лига справедливости» от Каро Премьер. Супергеройская франшиза DC Comics «не пошла». Несмотря на лидирующую позицию на первой неделе, на третьем уикенде опустилась на 8 место с результатом 622'227'123 руб/$10'546'222.



Легкое разочарование испытывают представители кинотеатров и от проката анимационной комедии «Тайна Коко» от WDSSPR. Сборы картины за 2 недели составили 362'057'046 руб/$6'136'590, что, по мнению кинопоказчиков, мало для анимационных проектов Disney. Наверное, она оказалась мелодраматичной и сентиментальной несколько больше, чем комедийной, а этого семейная аудитория не очень любит.



Ноябрь можно назвать месяцем триумфа российского кино. Помимо «Последнего богатыря», ударно отработали анимационные «Фиксики» от Каропроката. Успешно прошедшие в конце октября, предпремьерные показы дали основания кинопоказчикам надеяться на высокие сборы. И эти надежды оправдались, за 5 недель картина собрала 426 445 010 руб. И более 2 млн. зрителей.



На последнем уикенде месяца вышло фэнтези «Легенда о Коловрате» от ЦПШ. Представители кинотеатров высказывали большие сомнения в потенциале проекта. Но, к счастью, их опасения не оправдались. Заняв на старте первую строчку российского бокс-офиса, картина собрала 280'045'928 руб/$4'746'541.



Чего не скажешь про комедию «Мифы» от WDSSPR, которая по замыслу авторов, должна была привлечь зрителей в кинотеатры целой россыпью самых популярных в настоящее время артистов и медийных лиц, таких как Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Иван Ургант, Виктория Исакова, Ксения Раппопорт, Максим Суханов, Ирина Розанова, Игорь Верник, Андрей Смоляков, Надежда Маркина, Ксения Собчак, Рената Пиотровски, Светлана Устинова, Паулина Андреева.

Но аудитория не поняла юмора, в итоге картина выбыла из десятки лидеров после второго уикенда с плачевным результатом, не оправдавшим даже затраты на маркетинг - 49'420'545 руб/$847'694.



В итоге, треть общей кассы ноября сделал октябрьский российский релиз. Но и остальной репертуар месяца оказался достаточно сильный. За исключением нескольких проектов, фильмы прошли согласно прогнозам или даже лучше. Российские релизы в большинстве своем оказались на высоте и показали достойные результаты. Эксперты отмечают, что ноябрь отработал на уровне января.



Прогнозный индекс ноября на 1-3 месяца в дистрибьюции — 7,87, в кинопоказе — 7,33

Прогнозный индекс октября на 1-3 месяца в дистрибьюции — 7,43, в кинопоказе — 7,91





В прогнозах на декабрь дистрибьюторы и кинопоказчики менее оптимистичны, чем в оценках ноября. Первая половина декабря очень слабая. Основные релизы «рабочего» кино, на которые вся надежда, начинаются со второй половины месяца, что не спасет общую картину, считают эксперты. Это самое время походов за подарками и новогодних корпоративов. Зритель весьма неохотно идет в кино. Но репертуар в целом хороший, много разных фильмов для заинтересованного зрителя.



В декабре первый большой ожидаемый релиз выходит только в середине месяца – фантастический экшен «Звёздные Войны: Последние джедаи» от WDSSPR.

С этого времени кинопоказчики ожидают пик посещаемости кинотеатров подростками.



На третьей неделе кинопоказчики ждут приключенческое комедийное фэнтези «Джуманджи: Зов джунглей» от WDSSPR, с той же игрой, что и в фильме 1995 года, но с другими персонажами. И анимационную семейную комедию «Фердинанд» от Фокса.



Но главным героем декабря, также как и в ноябре, станет российское кино. Из восьми отечественных релизов кинопоказчики выделили три проекта, в качестве потенциальных блокбастеров. Все они тоже выходят во второй половине месяца.



В первую очередь это спортивная драма «Движение вверх» от студии ТриТэ и ЦПШ о победе сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года, когда впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. На Кинорынке картина была показана целиком и вызвала восторженную эмоциональную реакцию зала. Один из продюсеров проекта, Леонид Верещагин, пообещал, что у картины будет беспрецедентная рекламная кампания, которая «наберет пик к середине декабря и продолжится до середины января». В ней будут задействованы каналы «Россия 1» и «Россия 24», все телеканалы холдинга «Газпром Медиа», а также Первый, СТС и Че. Основным интернет-партнером станет группа компаний «Rambler&Co», реклама фильма появится и на многих других крупных интернет-площадках.



И две хорошо знакомые зрителям франшизы.

Комедия «Ёлки новые» – шестая часть (если не считать спин-офф «Ёлки лохматые») одноименной серии, производимой и прокатываемой Базелевсом с декабря 2010 года, когда, оригинальные «Ёлки» собрали 700 941 983 рублей/$22 794 861. «Ёлки 2» в декабре 2011 года - 836 639 379 рублей/$26 350 847. «Ёлки 3» в декабре 2013 года - 1 245 402 126 рублей/$38 027 546. «Ёлки 1914» в декабре 2014 года - 703 910 827 рублей/$13 344 281, «Ёлки 5» в декабре 2016 - 777 939 834 рублей.



Анимационная комедия «Три богатыря и принцесса Египта» от Нашего кино, восьмая часть богатырской франшизы, выпускаемой студией «Мельница» и СТВ с 2004 года. Напомним, что предыдущие части становились рекордсменами: «Три богатыря: Ход конем», вышедший в прокат 1 января 2015 года, остается самым кассовым российским анимационным фильмом, заработав 953 313 705 рублей. Прежний рекорд принадлежал предыдущему фильму богатырской франшизы – «Три богатыря на дальних берегах», который вышел в прокат 27 декабря 2012 года и собрал 943 833 174 рублей. А седьмая часть, в январе 2017 года получила кассу в размере 802 374 282 рублей.



Остальные отечественные релизы декабря выходят средним тиражом: драма Кирилла Плетнева «Жги!» от WDSSPR, комедия «Девушка с косой» от Парадиза, комедия «Новогодний переполох» от ЦПШ. И ограниченным: драмы «Костер на ветру», «Близкие» от Каро.



Очевидно, что в первой половине декабря будет работать ноябрьский релиз – фэнтези «Легенда о Коловрате» от ЦПШ.



Эксперты убеждены, что декабрю не повторить успехов ноября. Предновогодние хлопоты отвлекут на время зрителя от кинотеатров, в которые он вернется в начале января. Проекты, которые стартуют в конце декабря, заработают уже в следующем году.



Значение рейтинга ноября в кинопроизводстве — 4,76

Значение рейтинга октября в кинопроизводстве — 5,42





Продюсеры вновь снизили значение Индекса в ноябре и в один голос высказывают опасения в том, что кажущаяся стабильность все больше напоминает стагнацию. В отрасли не наблюдается никаких конкретных мотиваций для роста оценок, процесс «законсервировался» в своей текущей фазе.

Эксперты также отмечают, что сложно загадывать вперед. Общая ситуация в обществе тревожная, нет определенности и уверенности в будущем.

Выборы, новая власть, неблагоприятные экономические прогнозы - все это не может не влиять на ситуацию в индустрии.

Робкие и редкие отдельные высказывания о необходимости изменений во взаимоотношениях кинобизнеса и государства, к сожалению, не комментируются регуляторами (Фондом кино и Минкультом), поскольку с их стороны звучат оптимистические реляции...

Но то, что год заканчивается в целом с небольшим, но все-таки статистическим плюсом (по версии Фонда кино), само по себе позитивно.



Прогнозный индекс ноября на 1-3 месяца в кинопроизводстве — 4,84

Прогнозный индекс октября на 1-3 месяца в кинопроизводстве — 5,17

Сфера деятельности Индекс

сентября Сентябрь прогноз на

1-3 месяца Индекс

октября Октябрь прогноз на

1-3 месяца Кинопроизводство 5,42

5,17

4,76 4,84 Дистрибьюция 7,76

7,43

8,09 7,87 Кинопоказ 7,61

7,91

8,52 7,33 Индекс ПрофиСинема (предпринимательских настроений в киноиндустрии) 6,88

6,79

7,01 6,61



Индекс ПрофиСинема в ноябре — 7,01

Индекс ПрофиСинема в октябре — 6,88



Индекс ПрофиСинема (Индекс предпринимательских настроений в киноиндустрии), отражающий оценку во всех областях киноиндустрии, в ноябре 2017 года несколько выше октябрьского значения и составляет 7,01 («Хорошо» по десятибалльной шкале). Дистрибьюторы и кинопоказчики оценили месяц выше, чем прогнозировали, а продюсеры ниже.



Прогнозный индекс ноября на 1-3 месяца — 6,61

Прогнозный индекс октября на 1-3 месяца — 6,79





Прогнозное значение на декабрь у продюсеров и дистрибьюторов практически равно текущему, а у кинопоказчиков значительно ниже.



Интересно, значение Индекса «ПрофиСинема» в ноябре 2016 года было чуть ниже текущего, составляло 6,78 балла и соответствовало среднемесячному показателю за последние пять лет. В 2016 году проекты ноября не разочаровали наших респондентов. Месяц получился хорошим за счет школьных каникул, длинного уикенда и нескольких блокбастерных проектов, стартовавших на уровне ожиданий. Кроме того на ноябрь перешли сборы анимационных «Троллей» от Фокса и фантастического экшена «Доктор Стрэндж», которому не зря прочили миллиард.

Самым успешным ноябрьским релизом стало фэнтези «Фантастические твари и где они обитают» от Каро. Картина уверенно продержалась на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката две недели подряд. Порадовал кинопоказчиков фантастический триллер Дени Вильнёва (Denis Villeneuve) «Прибытие» от WDSSPR. Картина участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля 2016 года. Но, несмотря на это, заинтересовала и кинотеатрального зрителя. А также экранизация одноименного романа-бестселлера Полы Хокинс - детективный триллер «Девушка в поезде» от UPI. Хорошо стартовал на последнем уикенде ноября фантастический экшн/триллер с Кейт Бекинсейл «Другой мир: Войны крови» от WDSSPR.

В ноябре из 13 отечественных релизов только 6 попало в десятку лидеров.

Самый ожидаемый отечественный блокбастер месяца – военно-историческая драма «28 панфиловцев» от UPI. У кинопоказчиков и дистрибьютора были определенные сомнения по поводу этого проекта. На старте фильм сопровождала неоднозначная ситуация, поднявшая проблему в отношениях дистрибьюторов и небольших кинотеатров. Однако, несмотря на то, что на первой неделе проката ленте не удалось сместить с первой строчки картину «Фантастические твари и где они обитают», фильм показал хорошие результаты.

Как отмечают наши респонденты, ноябрь прошел в рамках ожиданий. Сверхприбылей, конечно, не принес, но позволил сделать сезонный задел. Все фильмы, за исключением нескольких отечественных, принесли прогнозируемые сборы. Поэтому в целом эксперты сошлись на том, что ноябрь 2016 года для российской киноиндустрии оказался успешным.



Значение Индекса «ПрофиСинема» в ноябре 2015 года было ниже текущего и составляло 6,24 балла. После довольно позднего оживления проката, ноябрь разочаровал экспертов. Экономический кризис особенно болезненно начинал ощущаться в кинобизнесе перед новогодними праздниками. Для продюсеров, выпускающих фильмы в прокат, наступило время самой острой конкурентной борьбы. Представители кинопоказа остались сильнее разочарованы результатами ноября, чем дистрибьюторы. Прогнозируемый подъем не случился, потому что не дотянули блокбастеры месяца. Кроме того, долгожданные каникулы были омрачены терактами, и, как следствие, снизилась посещаемость кинотеатров.

Два наиболее ожидаемых фильма ноября 2015 года оказались главными разочарованиями кинопоказчиков.

В первую очередь это продолжение самой длинной и популярной франшизы в мире «007: СПЕКТР» от WDSSPR. Широчайшая роспись (2112 экранов на первых двух неделях) и мощнейшая маркетинговая компания не смогли привести в кинотеатры достаточного количества зрителей, чтобы перешагнуть миллиардную черту. Эксперты отмечали, что фильм, в котором Джеймса Бонда уже в четвертый раз воплотил на экране Дэниэл Крейг, не понравился аудитории, его называют худшим.

И вторым огорчением ноября 2015 стала последняя часть молодежной приключенческой франшизы «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II», также от WDSSPR. Стартовав на большем количестве экранов (2460), чем Бонд, тем не менее, не намного обогнала его. Эксперты предположили, что на результат повлиял слабый интерес аудитории к предыдущей части, или просто людям уже поднадоели все эти франшизы.

Ряд проектов, которые эксперты назвали в числе имеющих в ноябре определенный кассовый потенциал тоже прошли не слишком хорошо.

Что касается отечественных релизов, то из 14 вышедших в ноябре, большая часть не попала в ТОП-10 российского бокс-офиса. Только одна картина называлась кинопоказчиками как потенциально перспективная в плане кассовых сборов - «Савва. Сердце воина» от Арт Пикчерс и Нашего кино.

Оптимистичные прогнозы экспертов на ноябрь 2015 года не оправдались. И экономическая и политическая ситуация внесли свои корректировки.



Значение Индекса «ПрофиСинема» в ноябре 2014 года было ниже текущего и составляло 6,8. Дистрибьюторы и кинопоказчики осенью 2014 года месяц от месяца повышали оценки в прогнозе, и эта тенденция продержалась до середины зимы. Для высокого прогноза на ноябрь были основания: в начале месяца четыре выходных, каникулярный период и каждую неделю стартовало большое количество ожидаемых кассовых релизов. Ноябрь, традиционно хороший для проката месяц. И в 2014 году он в целом оправдал свою репутацию, но все же некоторые релизы не показали желаемых результатов, в том числе несколько российских фильмов с большими рекламными кампаниями.

В первую очередь, высокие прогнозы наших респондентов были связаны с тремя проектами. Больше всех в ноябре кинопоказчиков порадовало продолжение молодежной франшизы «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» от Вольги. Вторым фильмом ноября эксперты назвали фантастический проект Кристофера Нолана «Интерстеллар» от Каро. Ожидания от большого студийного проекта о глобальных проблемах, но с человеческой историей в жанре Sci-Fi, вновь весьма популярном в Голливуде, сделанного мастером своего дела, в целом оправдались, хотя некоторые эксперты в области кинопоказа отмечали, что ожидали большего. Стартовав на 1800 экранах, фильм занял первое место в таблице кассовых сборов российского бок-офиса.

Также не обманул ожиданий кинопоказчиков, вышедший широчайшим прокатом (2608 копий), анимационный семейный фильм от Фокса - «Пингвины Мадагаскара» производства DreamWorks Animation.

Что касается российских релизов, то в ноябре 2014 года из шести фильмов ограниченного проката только один попал в десятку лидеров - альманах «Sex, кофе, сигареты» от Люксора. Широким прокатом вышла антикоррупционная комедия «День дурака» от Bazelevs.

В целом оптимистичные ожидания от ноября у экспертов оправдались.



Значение Индекса «ПрофиСинема» в ноябре 2013 года было почти равно текущему – 7,05. Ноябрь 2013, в целом, оказался адекватным высоким прогнозам экспертов и выстрелил не только хитами, но и фильмами, на которые ставка была занижена.

Главные ожидания показчиков в ноябре были связаны с двумя блокбастерами (эпическое фэнтези MARVEL «Тор 2: Царство тьмы» от WDSSPR и сиквел «Голодные игры: И вспыхнет пламя» от Вольги), которые оправдались.

Что касается российских релизов, в ноябре 2013 года в прокат вышло 6 отечественных фильмов. Среди них триумфатор Кинотавра и многих других российских и зарубежных фестивалей, фильм Александра Велединского «Географ глобус пропил» от Нашего кино и комедия «Курьер из рая» от Дирекции кино и WDSSPR.

Ноябрь 2013 года, как и предполагали наши респонденты, оказался сильным. Судя по отзывам представителей кинотеатров на Кинорынке, ноябрьскими сборами они остались очень довольны.



Значение Индекса «ПрофиСинема» ноября 2012 года было тоже выше текущего и составляло 7,1 балла. Тогда эксперты оценили месяц, так как прогнозировали. Ноябрь 2012 года оказался хорошим, но не блестящим.

Наибольшие ожидания экспертов в области кинопроката и кинопоказа в ноябре 2012 года были связаны с продолжением вампирской франшизы «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» от Веста. Излишне говорить, что их ожидания более чем оправдались. Две недели подряд фильм занимал первую строчку российского бокс-офиса.

Самое интересное, что «Аватар» от Фокса на 155 неделе проката на 24 копиях вошел в ноябре 2012 года в ТОП 10 российского проката.

При этом стоит отметить возросшее к концу года количество российских фильмов широкого проката. Тем не менее, «1812: Уланская баллада» от ЦПШ и «Стальная бабочка», режиссерский дебют продюсера Рената Давлетьярова от Каро, уже по итогам первого уикенда, очевидно, не оправдали ожиданий показчиков.



Следите за Индексом ПрофиСинема (предпринимательских настроений в киноиндустрии) и всегда будете в курсе ситуации. Это поможет вам вовремя ориентироваться и принимать верные взвешенные решения в непростой экономической обстановке нашего времени.

Наши эксперты:

Игорь Толстунов (Профит), Юрий Грымов (Студия ЮГ), Юрий Сапронов (RWS), Роман Борисевич (Коктебель), Виталий Сидоренко (Ракурс), Владимир Алеников (РЦСДФ), Анна Качко (Тандем продакшен), Станислав Ершов (Фонд Кино и театр), Александр Котелевский (Ленфильм), Арсен Готлиб (Метрономфильм), Федор Попов (Стелла), Наталья Мокрицкая (Новые люди), Наталья Иванова (Хорошо продакшен), Екатерина Филиппова (Атлантик), Александр Литвинов (продюсерская компания Александра Литвинова), Ульяна Ковалева (Зори Фильм), Юрий Бобров (Парамир), Михаил Зильберман (Студия 217), Юлия Мишкинене (Vita Activa), Дмитрий Воробьев (29 февраля), Рубен Дишдишян (Марс Медиа), Гевонд Андреасян (Большое кино), Лиза Антонова (Пассажир), Елена Гликман (Телесто), Евгений Гиндилис (Твинди).

Дарья Антонова (Ракета Релизинг), Марина Бодягина (20 Век ФОКС), Сергей Сорочкин (Люксор), Антон Сиренко (WDSSPR), Алексей Рязанцев (КАРО), Инна Слаповская (DCP24), Павел Бартяев (независимый эксперт), Андрей Иванов (Панорама кино), Светлана Данилова (Парадиз), Наталья Шпилькина (Наше кино), Вера Кутергина (Bazelevs), Ксения Елкина (RWV), Сергей Некрасов (Vольgа), Сергей Рыбиков (Москино), Павел Верещагин (ЦПШ), Армен Дишдишян (ЦПШ), Павел Потапов (UPI), Валерий Мелешков (Синема Престиж), Элеонора Комина (Синема Престиж), Андрей Селькин (Люксор), Дмитрий Можаев (АКМ), Ия Лебедева (КАРО), Надежда Мотина (Capella Film).

Петр Беседин (сеть кинотеатров Матрица), Елена Полянская (Кинотеатр «Олимп», Буденновск), Андрей Карасев (независимый эксперт), Диана Блохина (Аннико Филмс), Юлия Cолдатова (сеть кинотеатров Киноплекс), Юлия Шевченко (сеть кинотеатров Люксор), Владимир Жуков (Волгоградская кинокомпания дистрибьюции и менеджмента, Волгоград), Нинель Усова (кинотеатр «Победа», Новосибирск), Владимир Петелин (сеть кинотеатров Премьер-зал, Екатеринбург), Валерий Яготин (Геолекс, Краснодар), Борис Собко (киноцентр «Вавилон», Омск), Денис Джинджолиа (сеть кинотеатров Стар Синема), Ольга Фитенко (кинотеатр «Победа», Москва), Ирина Прокофьева (Синема Стар), Сергей Федяков (кинотеатр «Салют», г. Екатеринбург), Сергей Малютин (Курский Филиал Госфильмофонда России), Елена Хажинская (Оптима кино), Светлана Ястребова (Синема Парк), Екатерина Бордачева (кинотеатр «Киногалактика»), Геннадий Ходос (сеть кинотеатров Киномакс), Константин Терехов (Магия кино), Владимир Федоров (сеть кинотеатров Киноформат), Татьяна Тарасенкова (кинотеатр «Пирамида», П-Камчатский), Надежда Быстрова (кинотеатр «Невский Синема», Санкт-Петербург), Леонова Дарья (сеть кинотеатров Матрица), Ольга Зинякова (КАРО).

Автор: Нина Ромодановская