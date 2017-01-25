Гевонд Андресян: «Мы вместе со зрителем выстраиваем нашу киновселенную»

23 февраля 2017 года в российский прокат выходит фантастический боевик Сарика Андреасяна «Защитники» (дистрибьютор – компания Каропрокат). Главный редактор ПрофиСинема Нина Ромодановская поговорила с продюсером картины Гевондом Андреасяном об особенностях создания российского супергеройского кино, лояльности аудитории, реакции создателей фильма на критику, подробностях маркетинга и нестандартных промо-активностях, прокате за картины рубежом, возможных сиквелах и многом другом.



Нина Ромодановская:

Если родина супергероев, США, давно привыкла к подобным историям, графические новеллы и фильмы насчитывают армии поклонников, то России комиксовая культура чужда, вам пришлось создавать и рассказывать историю вселенной с нуля. Сейчас, когда вы уже развернули масштабную маркетинговую кампанию, взаимодействуете с потенциальным зрителем, можете основательно судить: действительно ли наш зритель готов принять российских супергероев?



Гевонд Андреасян:

Помню, когда в России выходил «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана в 2005 году, многие сомневались, что зрители пойдут в кинотеатры. Действительно, у первой части были довольно скромные сборы ($1 350 000 – прим. ред.), но со временем телевизионные и онлайн-показы сделали своё дело. Жанр постепенно развивался в России, молодёжь «подсаживалась» на супергеройское кино, и сейчас существует армия поклонников, поэтому нельзя сказать, что нам это совершенно чуждо.

О востребованности жанра можно судить по динамике сборов западных картин, да и некоторых российских, близких по тематике. Например, многие говорят, что «Защитники» не первый русский супергеройский фильм и вспоминают достаточно успешную «Чёрную молнию».

Есть мнение, что российские продюсеры не способны сделать достойное супергергеройское кино. Да, очень и очень трудно конкурировать с голливудскими блокбастерами с бюджетами в $250 млн. Но если ничего не делать, то наша индустрия не будет развиваться. Пусть, благодаря американским картинам, но в России есть лояльная аудитория, которая хочет видеть российских супергероев. И тому есть реальное подтверждение: мы постоянно следим за мнениями в интернете, хэйтерство, на самом деле, заканчивается на определенном количестве людей.



Нина Ромодановская:

Лояльных гиков в оффлайне оказалось больше, чем виртуальных хэйтеров?



Гевонд Андреасян:

Да, в оффлайне лояльных потенциальных зрителей намного больше. Мы проводили фокус-группы, и большинство опрошенных, в разной степени знакомых с проектом, были настроены позитивно, говорили, что это интересный опыт. В интернете люди делятся на два лагеря и спорят. На самом деле, очень важно, когда есть обсуждение. Страшнее, если бы о фильме не говорили. Тишина хуже всего.





Нина Ромодановская:

Как известно, критики всегда больше, потому что те, у кого негативное мнение, охотнее его высказывают…



Гевонд Андреасян:

По-разному. В Instagram мы, например, заметили такую тенденцию: люди о кино в 90% случаев пишут хорошо. Это специфика этой сети: там принято высказываться позитивно. В Instagram я читаю мнения расслабленных, спокойных людей. Редко увидишь: «Не ходите на этот фильм!». Аудитория сети Facebook – это в основном люди околоиндустриальные, соответственно, и обсуждение фильма скорее профессиональное.

В любой же другой группе соцсетей, посвященной кино, люди просто высказывают свое мнение, которое считают истинной в последней инстанции. Они приходят высказаться, хотят, чтобы их услышали. Таким образом, формируются группы по интересам и за этой тенденцией будущее.



Нина Ромодановская:

То есть вы считаете, opinion makers перестанут влиять на принятие решений о походе в кино?



Гевонд Андреасян:

Я думаю, что скоро ситуация в интернете изменится. Киносайты себя изживают, у обычных пользователей почти не осталось доверия к кому-либо, а есть полное ощущение, что все продается и все покупается. На один и тот же фильм может выйти 10 рецензий с разной оценкой. И человек перестает понимать, кому верить. Он либо советуется с друзьями, либо сам идёт в кино, чтобы решить, хороший или плохой фильм.

Плюс есть вопрос вкуса. Например, кинокритики очень хвалили ленту «Ла-Ла Ленд». И это хороший фильм, но он музыкальный. А если зритель не любит мюзиклы, но пошел в кино на основе рецензий, лента ему может и не понравиться. И в этом нет ничего страшного.

В дальнейшем, зрители будут все больше ориентироваться на мнения друзей, сарафан в соцсетях. Если 8-9 лет назад люди приходили в кинотеатры и выбирали фильм непосредственно у кассы, то сейчас это большая редкость. Зритель осознанно приходит на конкретную картину, заранее посмотрев трейлеры и прочитав информацию.



Нина Ромодановская:

Насколько мне известно, вы прислушивались к критике, которую высказывали интернет-пользователи после выхода трейлера. Действительно был конструктив? Какие изменения вы вносили?



Гевонд Андреасян:

Дорабатывали графику, несколько раз перемонтировали сцены после замечаний. Многие говорили, что первый трейлер получился пафосным. Следующий ролик мы сделали другим, весёлым и музыкальным.

К сожалению, только примерно 5% комментаторов пишут здравые мысли, задают вопросы: почему так, а не иначе? Иногда объясняем, что это обусловлено сценарием, и человек понимает. Случалось, что пользователи замечали недоработки, которые впоследствии были исправлены. Вообще, с большим удовольствием прислушиваемся к такой критике, потому что, когда два года работаешь над одним проектом, глаз «замыливается». Мы вместе со зрителем выстраиваем нашу киновселенную.



Нина Ромодановская:

В чем главная специфика российской супергеройской киновселенной в сравнении с западными?



Гевонд Андреасян:

Самое главное отличие нашей супергеройской киновселенной в том, что ее герои имеют вполне конкретные национальности – они представители бывших советских республик, объединенные одной общей идеей. Еще на стадии разработки фильма, мы придумали своего рода легенду, имеющую историческую основу – многонациональность СССР, холодная война, эксперименты над людьми. Соответственно, так и родилась концепция о том, что и в России есть секретная военная организация Патриот, в которой и создавались суперлюди.





Нина Ромодановская:

Так какими качествами наделены герои?



Гевонд Андреасян:

Каждый герой – идеальный представитель своей национальности. Наверное, самое главное качество души русского человека – это готовность к самопожертвованию. Русский Арсус (Арсений) – учёный, который, понимая риск, провёл эксперимент над собой. Для армянина Лера самые главные ценности – семья, а его способности связаны со стихией земли. Хан представляет Азию, он владеет всеми восточными единоборствами и быстрый как ветер. Ксения – красавица славянка из Севастополя, ее способность связана с водой.

С самого начала предполагалось, что фильм будет продаваться за пределы России, и это тоже накладывает большую ответственность. Мы хотим показать нашу страну с лучшей ее стороны.



Нина Ромодановская:

В интервью вы неоднократно говорили, что хотите привлечь в кинотеатры семейную аудиторию, хотя, как правило, супергеройское кино ассоциируется с молодежью. Если с молодым зрителем все понятно, то что в фильме призвано заинтересовать более старшее поколение?



Гевонд Андреасян:

Их должна заинтересовать советская мифология. Мы осознанно взяли период Холодной войны, изучили множество материалов о проводившихся в те года экспериментах над людьми. То есть в фильме есть историческая основа, которая делает его взрослым.

Что касается возраста аудитории, думаю, это 10-45 лет. До 35 лет люди лояльны к жанру, до 45 лет – лояльны к российскому кино. Плюс мы выходим в длинный уикенд, по традиции в такие дни «в свет» выходят те, кто в кино бывает редко.



Нина Ромодановская:

Приходилось ли технически адаптировать первоначальные сценарные задумки под ресурсы и возможности CGI?



Гевонд Андреасян:

Да, очень сильно. Например, мы хотели сделать сцену, в которой Арсус ведёт из леса «армию» зверей. Это было бы очень круто и зрелищно, но слишком дорого! Пришлось отложить на следующие части. Сценаристы больших голливудских студий пишут максимум, на что хватает фантазии, потом продюсеры делают корректировки, но если бюджет изначально $200 млн., то корректировки могут быть на $20 млн. У нас же шаг вправо, шаг влево — расстрел.



Нина Ромодановская:

Что оказалось самым технически сложным в производстве, кроме графики?



Гевонд Андреасян:

Актёрам было сложно. Например, они несколько месяцев тренировались с каскадёрами, чтобы делать трюки. И это была тяжелейшая физическая нагрузка.



Нина Ромодановская:

Вы запустили масштабный интерактивный конкурс по фильму, в котором пользователям предлагается выбрать своего персонажа и побороться за ценные призы, выполняя задания. Расскажите про него подробнее. Какого рода задания? Какое вовлечение, много ли игроков?



Гевонд Андреасян:

Мы сделали эту игру, чтобы лучше познакомить потенциального зрителя с героями. Игроков сейчас около 10 тысяч человек и, я полагаю, количество вырастет в два раза. Это не много и не мало, но хорошо работает на распространение, потому что все пользователи делятся информацией в социальных сетях. Кроме этого, скоро появится игра по «Защитникам» в AppStore, приложение для Telegram, тестовая игра будет предложена потребителям продукции GameLoft. Очень важно, чтобы потенциальный зритель привык к героям.

Недавно наткнулся на ролик в интернете, в котором старшие школьники смотрят трейлер и высказывают своё мнение. Оценки в целом позитивные, и даже парень, которому трейлер не понравился, сказал, что обязательно пойдет посмотреть на медведя. Мне кажется, что каждый может найти в этом фильме то, ради чего он захочет сходить в кино.





Нина Ромодановская:

Еще одно ноу-хау – игра виртуальной реальности по мотивам фильма в недавно открывшихся в кинотеатрах «Формула Кино» и «Синема-парк» VR-парках. Насколько известно, вы и создатели «Викинга» – первоиспытатели этой технологии для продвижения фильма. Расскажите, что из себя представляет игра?



Гевонд Андреасян:

Это отличный аттракцион, в котором игроки в течение около 7 минут находятся в образах героев, испытывают их сверхспособности в пространстве игры. Очень интересный дополнительный маркетинговый инструмент.



Нина Ромодановская:

Как известно, эти парки – проект фонда VRTech. Они взяли на себя разработку игры? Или вы вкладывались?



Гевонд Андреасян:

Представители компании подошли к нам на Кинорынке, показали технологию и приобрели лицензию. Каждый должен заниматься своим делом. Мы сами никуда кроме кино не вкладываемся, следуем мировой практике и реализуем лицензии, которых на данный момент продано уже немало. Немного заморозилась история с мультфильмами по «Защитникам», потому что нас хотели привлечь к производству, но это совсем другое поле деятельности. Думаю, со временем все-таки появятся многосерийные детские мультфильмы.





Нина Ромодановская:

Вы представляли проект на фестивалях с самой лояльной к фантастическим фильмам аудиторией и в то же время самой искушенной – Comic Con Russia и «Старкон». Как вас приняли участники конвентов?



Гевонд Андреасян:

Стараемся быть активны, и в Казахстане побывали на Comic Con, скоро поедем на Кибернет в Краснодар.

Принимали хорошо! Хочется надеяться, что те, кто пишут гадости в интернете и те, кто на мероприятиях подходят, общаются, фотографируются – разные люди. На самом деле это уже полноценная субкультура, огромная аудитория – Comic Con собирает 100 000 человек. Насколько это значимая культура для современной молодежи, можно судить по тому, что люди из разных уголков страны съезжаются, чтобы побывать на мероприятии. Если вспомнить нашу молодость, то такой ажиотаж был у КВН. И всем этим молодым людям был интересен наш проект.





Нина Ромодановская:

Все-таки важный спутник супергеройского фильма — графическая новелла. Когда появятся комиксы по «Защитникам»?



Гевонд Андреасян:

Комиксы не пользуются в России широким спросом, поэтому по «Защитникам» по рекомендации издателя мы сначала выпустим пробную партию в 5000 экземпляров. Издания, состоящие сразу из двух комиксов, появятся в магазинах уже в начале февраля. Мы делали их совместно с ЭКСМО, полагаясь на их опыт. В комиксах будут истории, не связанные с фильмом.



Нина Ромодановская:

Какими еще способами вы знакомите зрителя со Вселенной и продвигаете фильм?



Гевонд Андреасян:

Разработана очень обширная, как всегда сбалансированная и четко сфокусированная на целевую аудиторию маркетинговая кампания. Масштабная реклама будет на всех центральных каналах: Первый, Россия, СТС, ТНТ, Пятница. Наш официальный партнер – холдинг СТС-медиа, плюс к нам очень лояльны холдинг ВГТРК и канал ТНТ.

Кроме того, мы реализуем множество нестандартных ходов: брендирование личных автомобилей, граффити на центральных улицах Москвы, стикеры в московском и региональном метро, обширная наружная кампания с использованием в основном диджитал форматов, спецпроекты в интернете: с холдингом Рамблер.ру, Вуман.ру, Максим-онлайн, холдингом ВГТРК, Одноклассниками, Плейграундом, кино- и досуговыми площадками.



Нина Ромодановская:

Вы продали права на фильм на международные территории. Какие это страны?



Гевонд Андреасян:

Впервые в истории российского кинематографа, одновременно с прокатом в России, фильм выйдет в прокат в шестнадцати странах: Юго-Восточной Азии, Болгарии, Германии, Индии, Тайване. Уже заключены контракты и в настоящее время согласовывается дата проката в Китае, Японии, Корее, странах Латинской Америки, Франции, Чехии, странах Бенилюкс. Переговоры о прокате в США, Канаде и Великобритании еще ведутся.





Нина Ромодановская:

«Защитники» гарантированно станут франшизой или вы будете принимать решение о производстве продолжения по результатам проката? Каковы планы на вторую часть «Защитников»?



Гевонд Андреасян:

У нас с нашим партнером – продюсером Владимиром Поляковым – сейчас в разработке две версии сценария: с китайскими супер-героями и без них. Пока мы в раздумьях, что будет лучше для фильма, что станет более правильным и логичным продолжением нашей мифологии. Ждем проката, как в России, так и в Китае, и уже после будем решать, что делать, потому что если мы не достигнем тех результатов, на которые рассчитываем в России, то придется прибегнуть к китайской помощи. Хотелось бы, конечно, пока продолжать с героями из бывших советских республик, чтобы не пришлось объяснять зрителю, откуда взялись китайские герои.



Нина Ромодановская:

«Защитники» вызвали ажиотаж в западных СМИ. Если российскому зрителю близка культура, история, то что, на ваш, взгляд цепляет иностранцев?



Гевонд Андреасян:

Мне кажется, мы ломаем, изменяем стереотипы, которые много лет были на Западе. Вместо привычных «водка, медведь, балалайка», мы показываем «медведя-ученого», а также культурные традиции в лучшем их проявлении – без водки и балалайки! Я читал всё, что пишут западные СМИ и понял, что они о нас лучшего мнения, чем мы сами.

Автор: Нина Ромодановская