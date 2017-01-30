Елена Иванова: «Ключ к решению эротических сцен нашёлся в творчестве Родена»

23 марта 2016 года на российские экраны выйдет картина Владимира Бортко «О любви» с Аней Чиповской, Алексеем Чадовым, Дмитрием Певцовым в главных ролях (дистрибьютор – компания Люксор). Елена Иванова третий проект подряд работает с режиссёром, как оператор, но в новом фильме выступает также продюсером. О совмещении двух функций на площадке, трудностях и оригинальных способах их решения, локациях в Петербурге и их характере — Елена Иванова рассказала в интервью специально для ПрофиСинема.





Корреспондент:

Вы уже третий проект подряд сотрудничаете с Владимиром Бортко, как оператор, а в фильме «О любви» официально выступаете продюсером. Как так сложилось? Вы и раньше брали на себя продюсерские функции?



Елена Иванова:

Пожалуй, все в жизни строится на доверии, и, думаю, между нами с Владимиром Владимировичем оно присутствует. Продюсерами становятся люди разных профессий, в том числе не кинематографических. Я работаю в кино уже 19 лет и понимаю, из каких паззлов состоит производство фильма. Получив образование во ВГИКе, я в качестве оператора работала со многими успешными продюсерами и видела, как они блестяще справляются со своей миссией. Это дало мне огромный опыт и возможность почувствовать в себе силы продюсера. Никогда не думала, что так получится, но я счастлива, что могу открывать для себя новые горизонты.



Корреспондент:

Как вы себя ощущаете в роли продюсера? Не трудно ли совмещать две такие разные функции?



Елена Иванова:

Конечно трудно, но увлекательно. Я все время провожу на площадке и вижу, что работает, а что нет. Слежу, насколько готов каждый из департаментов, какая требуется помощь и эффективна ли работа администрации. Основная работа продюсера происходит в подготовительный период, а во время съёмок поддержку осуществляет административная группа. Я же наблюдаю, как «олимпийская сборная» борется за медаль, и как тренер вношу небольшие поправки. Это позволяет во время съемочного периода полноценно функционировать, как оператор, максимально погружаясь в видение режиссера.



Корреспондент:

Хотите ли продолжать продюсерскую деятельность?



Елена Иванова:

Конечно! Сейчас у нас в разработке проект «Убийство городов» по роману Александра Проханова, фильм о войне на Донбассе, а также о любви. О любви к Родине, о любви к женщине. Это очень сложный материал, поскольку события горячи.



Корреспондент:

Возникали ли финансовые трудности? Как удалось их разрешить?



Елена Иванова:

Вряд ли можно найти проект, у которого бы не было бы финансовых трудностей! Завершить съемки нам помог Фонд кино и Вадим Потомский. В первую очередь, надо отметить, что мы не скрывали от группы реальный бюджет, но нашли талантливых и востребованных профессионалов. Например, художником по костюмам выступила Екатерина Шапкайц, которая делала костюмы для картины «Викинг». Как вы понимаете, наш бюджет отличается от отечественного исторического блокбастера, но Екатерина не только согласилась с ним работать, но и сделала яркие и запоминающиеся образы героев.





Корреспондент:

Как приходилось оптимизировать бюджет?



Елена Иванова:

Пример оригинального решения для экономии средств — съёмки в казино. Как вы знаете, найти действующее игорное заведение в России можно только в Азове. Однако при нашей финансовой ситуации, а также занятости актеров мы не могли позволить себе экспедицию или построить декорацию такого размера. Невозможно было и заменить ключевой эпизод сценария, где зарождаются чувства наших главных героев. Пожалуй, самым неординарным решением стали снимки на пароме, который несколько раз в месяц стоит в порту Санкт-Петербурга. Это была поистине военная операция! Паром принадлежит Государству Мальта, и там работает своя таможенная служба. На организацию смены потратили 2 месяца: каждая деталь съемочного оборудования была пронумерована, каждого участника съемочной группы проверял пограничный контроль, а оборудование на борт пришлось поднимать портовыми кранами.



Корреспондент:

В чем вы, напротив, не стали себе отказывать? Наверное, одной из самых существенных статей расходов стали гонорары актёрам?



Елена Иванова:

Конечно, Владимир Владимирович исключительно «актерский» режиссер. Зрителей привлекают в кино артисты, способные рассказать историю, поэтому все остальные требования уходят на второй план. На поиски главной героини ушло достаточно много времени. В первую очередь, она должна была быть очень сильной личностью в жизни. Идеальным вариантом оказалась Аня Чиповская. Несмотря на то, что мы столкнулись с большой занятостью Ани в театре, Владимир Владимирович хотел снимать только её. Такая же ситуация сложилась с Дмитрием Певцовым и Алексеем Чадовым. Мария Миронова и Александр Лыков были выбраны без проб. Все актёры — звезды. У каждого плотный график, но если снимаешь «актёрское» кино, необходимо с этим мириться.



Корреспондент:

Каким вы видите зрителя фильма «О любви»?



Елена Иванова:

В первую очередь, это девушки и женщины. Каждая найдет в этом фильме нечто близкое. Это кино про надежды, разочарования и сильные чувства, которым невозможно препятствовать. Кроме того, в фильме есть довольно жесткий мужской взгляд на ситуацию, который может зацепить мужчин.





Корреспондент:

Расскажите, пожалуйста, подробнее о съёмках. В какой период проходили? Как сказались погодные условия?



Елена Иванова:

Основное действие фильма происходит осенью, что диктовало цветовую гамму кадра и атмосферу: дождик, лужи и старинный прекрасный центр Петербурга. Однако в фильме присутствуют и другие времена года. Учитывая ограниченный бюджет, мы не могли позволить себе ждать смены сезонов. Тем не менее, зритель увидит на экране и зиму, и весну, и лето в Питере, потому что некоторые сцены мы снимали при подготовке фильма, некоторые на завершающем этапе. Город — один из главных образов картины. Питер меняется вместе с чувствами наших героев.



Корреспондент:

Как подбирали интерьерные локации?



Елена Иванова:

Как я уже говорила, основное действие фильма происходит в центре города. Учитывая «имущественное положение» героев, которое влияет на сюжет, мы показываем не только старые улицы Петроградской стороны, в которых еще сохранились коммунальные квартиры, но и дорогие дома на Мойке напротив мемориальной квартиры Пушкина, почти у Зимнего дворца, или на Английской набережной. Все эти места знакомы каждому жителю Петербурга, они были прописаны в сценарии.

Одна из локаций оборудована в расселенной коммуналке, в которой изначально были только пустые стены и разобранный пол. Образ квартиры, в которой проживает молодая интеллигентная семья, создал наш художник-постановщик Дмитрий Малич абсолютно с нуля. Нужно было отобразить, что герой Алексея Чадова — учёный, китаист, профессор, но в то же время современный человек. Персонаж Дмитрия Певцова из совершенно другого мира, и для него подбирались соответствующие интерьеры.





Корреспондент:

Как вы выстраивали кадр в известных локациях: старались показать достопримечательности во всей красоте или ненавязчиво?



Елена Иванова:

Многие натурные сцены практически документальны. Например, эпизод встречи с китайцами на Дворцовой площади: мы снимали автобус с настоящими китайскими туристами, приехавшими на экскурсию в Эрмитаж. Алексей Чадов говорил с ними на родном языке, а они даже не подозревали, что идут съемки и Алексей — не гид, а актёр. Проход главных героев по Невскому проспекту снимали в час пик, и люди даже не замечали, что вместе с ними идут Чиповская и Чадов.



Корреспондент:

А как вы подходили к съёмке постельных сцен?



Елена Иванова:

Это, пожалуй, самые сложные сцены в фильме, потому что важно было показать не просто секс, а любовь. Грань между физическим действием и искусством очень тонкая. Ключ к решению эротических сцен нашёлся в творчестве Огюста Родена, на выставке которого довелось побывать в Монреале. «Когда я смотрю на два обнявшиеся тела, мне интересны не мужчина и женщина сами по себе, а та новая, третья субстанция, которая порождается этим взаимоотношением двоих и которая без их контакта возникнуть не может», — говорил великий скульптор.





Корреспондент:

В фильме много красивых панорам Петербурга. Расскажите, пожалуйста, как они выполнены технически?



Елена Иванова:

Со съемками нам помогли ребята из компании Timelab production, которые не просто умеют снимать с квадрокоптера, но и чувствуют и любят свой город.



Корреспондент:

Любопытна сцена на горнолыжном курорте, когда герои Дмитрия Певцова и Александра Лыкова сначала общаются на подъёмниках, затем спускаясь на лыжах со склона. Все это время камера следует за ними. Как снимался этот эпизод? Что это за локация?



Елена Иванова:

Не буду раскрывать все технические аспекты съемок, но это был непростой эпизод для всех департаментов: сложные погодные условия, невозможность контролировать ситуацию во время кадра и невероятно короткий световой день. Мы снимали в горнолыжном курорте «Игора» под Питером, не располагая правом на ошибку из-за ограниченного времени. Актёры сыграли блестяще! Они спускались со скоростью 40км/ч, ухитряясь произносить текст и отыгрывать, не слыша друг друга.





Корреспондент:

Насколько вы вдохновлены этим проектом? Чем он вам запомнится?



Елена Иванова:

Во-первых, это ещё один проект с мэтром отечественного кинематографа, третья совместная работа, но каждый раз я учусь чему-то новому. Во-вторых, мне интересен анализ женских и мужских поступков, ведь все мы совершаем ошибки в жизни. В-третьих, я верю, что каждый найдет в этом фильме себя, поступки, которые совершал или хотел совершить. Возможно, кому-то картина «О любви» даже поможет сделать правильный выбор.

Автор: Кристина Манжула