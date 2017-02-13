Боян Вулетич: «Реквием для миссис Джей» - это фильм о кризисе идентичности»

Сегодня, 13 февраля 2017 года в рамках 67-го Берлинского международного кинофестиваля / Berlin International Film Festival в программе Panorama Special состоится мировая премьера фильма «Реквием для миссис Джей», в создании которого принимали участие пять стран, в том числе Россия. В эксклюзивном интервью для «ПрофиСинема» режиссер ленты Боян Вулетич рассказал о развитии проекта, визуальном стиле картины, работе с актерами, особенностях съемок ленты в копродукции с другими странами и о том, какую роль сыграл продюсер Александр Роднянский в завершении работы над фильмом.



Фаина Фардо:

Вы не только режиссер, но и ее автор сценария картины «Реквием для миссис Джей». Чем вас привлекла тема фильма, что вы решили посвятить ей несколько лет своей жизни?



Боян Вулетич:

Идея ленты «Реквием для миссис Джей» возникла после знакомства с женщиной, которая, как мне кажется, воплощает в себе типичные черты жертвы переходного периода в Сербии. Скромная и тихая, не желающая никого беспокоить, без работы и выходного пособия, без мужа и даже желания выходить из собственной квартиры, чувствующая себя нежеланной и отвергнутой семьей. Миссис Джей находит части старого пистолета, и решает собрать его.

Фильм посвящен одной из самых болезненных проблем Восточной Европы – социальным преобразованиям и экономическому кризису. Новые политические и экономические реалии, пришедшие на смену социализму, привнося большие перемены в систему ценностей, что неизбежно приводит к кризису идентичности, - это и показано в нашей ленте.



Фаина Фардо:

Почему вы выбрали жанр черной комедии?



Боян Вулетич:

На самом деле, это произошло почти случайно. На начальном этапе работы над сценарием он был очень смешной. Чистая комедия, в лучших традициях сербских комедийных фильмов. Затем фокус фильма сместился, и это сказалось на жанровой специфике – картина стала более серьезной, даже странной. Сам факт трансформации картины из комедии в драму показался нам вполне естественным. Это фильм о смерти, и обилие юмора ему может повредить. Тем не менее, комедийные нотки остались, но были практически сведены к минимуму. И этот странный баланс оказался идеальной комбинацией. Некоторые моменты стали даже еще более эмоциональными благодаря комедийным элементам.





Фаина Фардо:

Главную роль в ленте исполнила известная сербская актриса Миряна Каранович. Вы с самого начала знали, что героиню должна сыграть именно она, или решение было принято на этапе кастинга?



Боян Вулетич:

К моменту, когда начал писать сценарий, я уже знал, что Миряна идеально подходит на эту роль. Работать с ней – это лучший опыт, который у меня был за все время работы в кино. Эмоциональная, честная, наделенная особой энергией, она является универсальной артисткой. Сказывается и то, что Миряна не только актриса, но и театральный режиссер, внесший огромный вклад в культурную жизнь Сербии и Европы. Вместе мы прошли через все этапы процесса создания фильма: обсуждали сценарий, проводили репетиции с другими актерами, и за это время я, конечно, многому научился, потому что ее опыт невероятно ценен.



Фаина Фардо:

Как вы подбирали исполнителей других ключевых ролей? Что было самым важным в формировании актерского ансамбля?



Боян Вулетич:

С Йованной, Вучичем и Даникой я впервые встретился во время кастинга. Йованна – одна из лучших характерных актрис молодого поколения. У нее уже выработался свой особый индивидуальный стиль, в котором не последнее место занимает юмор. Вучич обратил на себя внимание своей минималистичной манерой игры, приправленной эмоциональностью и искренностью, которые он особенно ярко демонстрирует на крупных планах. Это делает его одним из самых интересных актеров нового поколения.

Довольно трудно сказать, что является наиболее важным в формировании актерского ансамбля. Наверное, вместе должны сойтись сразу несколько важных элементов: внешность, энергия, глаза, голос, душа, жизненный опыт, сходства и различия между актерами, и соответствие тому, чего вы хотите добиться как режиссер. Пожалуй, самое главное – это обоюдное доверие, когда вы доверяете своим актерам, а они доверяют вам. Один известный сербский актер сказал: «Люби меня – и я сыграю все на свете».



Фаина Фардо:

Говоря об операторской работе, нельзя не отметить, что доминанта изобразительного ряда картины – это мягкие приглушенные цвета, без включения ярких красок. Почему вы выбрали такой подход к визуальному стилю картины?



Боян Вулетич:

Вы не представляете, как я рад, что вы отметили этот момент. Над созданием нужной атмосферы я очень тщательно и скрупулезно работал с коллегами – настоящими профессионалами своего дела: Елена Станкович выступила оператором-постановщиком, Зорана Петрова – художником-постановщиком, и Лана Павлович – художником по костюмам. С самого начала мы хотели визуально воссоздать душевное состояние нашей героини. Последние несколько дней ее жизни имеют решающее значение. Поскольку она уже одной ногой в могиле, то больше не может видеть вещи так, как раньше. Был создан немного сказочный и фантасмагоричный визуальный стиль. В то же время мы хотели, чтобы фильм остался реалистичным.





Фаина Фардо:

Картина участвовала в питчинге Work in progress кинофестиваля в Карловых Варах, после чего к проекту подключился российский продюсер Александр Роднянский. Насколько его участие оказалось полезным в завершении работы над фильмом?



Боян Вулетич:

Призы и награды для фильма очень важны. Наша лента получила приз на фестивале в Карловых Варах, и это было очень кстати, ведь мы находились на заключительной стадии пост-продакшена. Когда к нам присоединился Александр Роднянский, все изменилось. Я рад, что он счел нашу работу достойной. Это особенно важно потому, что его участие помогло нам полностью завершить фильм в одной из лучших студий мира в Праге. Некоторые из картин, которые он продюсировал, такие как, например, «Елена» и другие, являются одними из моих любимых лент, это подлинные шедевры. Для меня большая честь, что он стал частью нашей команды.



Фаина Фардо:

Фильм «Реквием для миссис Джей» снят в копродукции пяти стран. Какие возможности дает копродукция? И какие ограничения на съемочный процесс она накладывает?



Боян Вулетич:

Действительно, в производстве картины участвовали пять стран: Сербия, Македония, Болгария, Франция и Россия. Если вы живете в небольшой стране, где бюджет артхаусных фильмов является очень низким, то совместное производство – это единственная возможность создать картину высокого художественного уровня. Очень важной особенностью копродукции является то, что вам предоставляется возможность работать со специалистами из других стран. Их восприятие и опыт, которые часто отличаются от ваших собственных, являются бесценными, и позволяют вам открыть для себя что-то новое. Если члены съемочной группы понимают друг друга, и у вас есть достаточный бюджет для реализации задуманного, то ограничения попросту отсутствуют.



Фаина Фардо:

Картина отобрана для участия в секции Panorama Special Берлинского кинофестиваля. Что значит для вас показ на Берлинале?



Боян Вулетич:

В Сербии для каждого режиссера это большое достижение, когда с помощью талантливых коллег и друзей ему удастся закончить свой фильм. Создание картины в нашей стране – уже само по себе успех. Но, если этот фильм, по мнению фестивальных отборщиков, является достойным быть включенным в официальную программу одного из трех крупнейших фестивалей в мире, то даже сложно передать, насколько это наполняет режиссера особым чувством удовлетворения. Это, безусловно, лучшее начало жизненного пути фильма. Я счастлив и взволнован, и с нетерпением жду, как фильм будет принят зрителями Берлинале.

Автор: Фаина Фардо