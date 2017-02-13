Аня Чиповская: «Бортко снял по-настоящему откровенное кино»

23 марта 2017 года на российские экраны выходит мелодрама Владимира Бортко «О любви», в которой главную и очень смелую роль исполнила Аня Чиповская (дистрибьютор – компания Люксор). Актриса рассказала в интервью о том, что отличает ее от героини — девушки Нины, живущей своими чувствами, что помогает раскрепоститься во время съёмок постельных сцен, а также о спорах с режиссёром и воспитании характера.



Корреспондент:

Вы очень занятая и востребованная актриса, много работаете в кино и в театре. Наверняка есть масса предложений, от которых приходится отказываться. Какие критерии к проекту, в котором соглашаетесь играть?



Аня Чиповская:

Выбор чаще всего определяет случай. К сожалению, иногда предлагают фильмы, в которых я очень хотела бы играть, но никак не могу себе этого позволить. Выбираю лучшее из того, на что остаётся время.



Корреспондент:

Как сложилось с Владимиром Бортко? Чем привлек «О любви»?



Аня Чиповская:

О проекте я впервые услышала от Данилы Козловского, когда мы были на фестивале «Край света» на Сахалине. Он говорил, что ему прислали прекрасный сценарий, на который у него нет времени. «Интересно, почему это мне его не присылают?», — подумала я, и буквально через несколько дней получила письмо от представителей проекта. Будучи под впечатлением от Даниных дифирамбов, я прочла сценарий и тоже очаровалась. Кроме того, удачно сложилось со свободным временем. Когда в центре истории — героиня, всегда очень интересно испытать себя, ведь на пробы приходят мои подруги — сильные актрисы.





Корреспондент:

Владимир Владимирович в интервью говорит, что его новая работа – фактически монофильм про одну женщину, что вы в нем – прима-балерина, и остальные артисты вас поддерживают. Почувствовали ли вы такую ответственность вашей героини за драматургию всей истории?



Аня Чиповская:

Безусловно, я чувствовала большую ответственность, как и в любом другом проекте, потому что я никогда не занимаюсь тем, во что погружена не полностью. Прима-балерина — это, конечно, очень приятно, спасибо Владимиру Владимировичу! Но надо сказать, что я была окружена очень хорошей компанией. Алексей Чадов, Дмитрий Певцов, Александр Лыков, один из моих любимейших артистов — состав очень хороший!



Корреспондент:

Сценарий фильма вдохновлён романом «Анна Каренина». Ассоциировали ли вы образ Нины с героиней Толстого?



Аня Чиповская:

Владимир Владимирович проводил такие параллели, но, на самом деле, я не ассоциировала эти образы. По-моему, у Льва Николаевича в романе совершенно иная коллизия. Наверное, Владимир Владимирович имеет в виду образ женщины, которая вырывается из привычной жизни в неизвестность, живёт только чувствами и дорого платит за это.



Корреспондент:

А есть ли нечто общее у вас и вашей героини?



Аня Чиповская:

Нет, Нина совершенно другой человек. Она девушка, которую научили стереотипу, как надо жить: выучиться в институте, начать карьеру, выйти замуж, завести семью. И она действует так, как заведено, боится не соответствовать этим «нормам». Она — человек, которым легко манипулировать, который постоянно находится в зависимости от другого человека. Даже то, как она пытается изменить свою жизнь, — тоже не имеет со мной ничего общего. Честно говоря, мне было непросто вжиться в этот образ, пришлось во многом преодолеть себя.

Корреспондент:

Удалось ли что-то привнести в роль от себя?



Аня Чиповская:

Многое вложила после того момента в фильме, когда Нина становится жёстким человеком. В принципе, если меня не знать, не дружить близко, я могу показаться резкой. Многие люди, с которыми мы хорошо общаемся, говорят, что на этапе знакомства думали, что ко мне страшно подойти, что я как посмотрю или скажу чего-нибудь — мало не покажется. Это всегда было новостью, потому что я часто сама ощущаю себя очень неуверенно, многого боюсь и, думаю, что просто не могу вызывать такого впечатления!





Корреспондент:

Владимир Владимирович много говорил о вашем характере и о том, что искал именно такую сильную личность для роли Нины. Как вам, в целом, опыт работы с режиссёром?



Аня Чиповская:

Честно говоря, я не помню, чтобы когда-нибудь так яростно спорила, как с Владимиром Владимировичем. Работа с ним, безусловно, воспитывает характер. Он большой мастер. Нам не всегда легко было понять друг друга в силу наших характеров, но он однозначно знает, чего хочет.



Корреспондент:

То есть вы настойчивы, если ваше видение отличается от режиссёрского?



Аня Чиповская:

Не всегда, но в данном случае оно во многом отличалось, и я могу признать, что часто была неправа. Бывает, что проходит десять лет, но остаёшься уверенной в своей правоте в той или иной ситуации. Здесь же я знаю, что ошибалась во многих моментах.

Корреспондент:

Какая сцена была самой сложной?



Аня Чиповская:

Финальный эпизод с Лёшей Чадовым, потому что я должна была показать абсолютную лёгкость полностью разрушенного человека. Не нужно было страдать, не нужны были слёзы. Нина в том момент уже совершенно не та, что в начале, неизвестно, что она за человек, куда она себя завела. Она легко могла бы прыгнуть с крыши или совершить самый рискованный поступок, потому что считает, что ей нечего терять. При этом она спокойно, параллельно одеваясь после очередной измены, говорит чудовищные вещи. Очень тяжело такое играть, потому что лично у меня есть очень многое, что страшно терять. Очень. Конечно, бывает плохое настроение, но до такой степени саморазрушения я никогда не доходила.



Корреспондент:

Как, на ваш взгляд, должны складываться отношения между актёром и актрисой, чтобы в дуэте они могли передать чувства, страсть влюбленных, в том числе, в откровенных сценах? Как вы раскрепощаетесь?



Аня Чиповская:

Раскрепоститься невероятно сложно. Тем более, нам, русским артистам, для которых постельные сцены всё ещё в новинку. Мне кажется, Владимир Владимирович снял по-настоящему откровенное кино, которого ещё не видел наш кинематограф. Это ужасно неловко, некомфортно и тяжело делать. Сложно быть собой в этот момент. Но мне очень повезло с Димой Певцовым — более деликатного человека сложно встретить. Он меня успокоил и настроил на правильный лад. Это дорогого стоит.

Какие в этот момент складываются отношения между артистами, совершенно неважно. Ты можешь в жизни ненавидеть человека, а в кадре любить, испытывать неприязнь, а на экране играть самозабвенную дружбу. Конечно, приятно, если складываются дружеские, приятельские и доверительные отношения. Это сглаживает острые углы, но по большому счёту для профессионального артиста это неважно.





Корреспондент:

А как сложился дуэт с Алексеем Чадовым?



Аня Чиповская:

С Лёшей нам очень легко находить общий язык, мы практически ровесники. Хотя я моложе! (смеётся) Мы легко общались, хорошо понимали друг друга, многим делились и подружились на съёмках. В жизни мы мало общаемся, потому что и у него, и у меня очень много работы, но остались очень тёплые, приятельские чувства.



Корреспондент:

Какая была атмосфера на площадке?



Аня Чиповская:

Довольно напряжённая, но это нормально: у меня было множество съёмок в жизни, которые проходили великолепно легко, но результат мало чего стоил. Бывает, что на площадке чуть ли не проливается кровь, но в итоге получается то, что нужно.



Корреспондент:

Что вы, в целом, думаете о картине, в которой сыграли главную роль?



Аня Чиповская:

По своей сути кино мне нравится, потому что оно про людей. Когда мы начинаем гнаться за Голливудом, получается смешно, но человеческие истории — это конёк российского кино. Огромная библиотека советских фильмов тому подтверждение, а также картины ближайших лет, как, например, работы Авдотьи Смирновой — «Два дня» с Ксенией Раппопорт и Фёдором Бондарчуком или «Кококо» с Анной Михалковой и Яной Трояновой. С этой точки зрения, фильм «О любви» мне интересен, потому что ситуация любовного треугольника знакома многим, но как у Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, а все несчастные несчастливы по-своему».

Корреспондент:

На ваш взгляд, о какой любви этот фильм — о современной?



Аня Чиповская:

О любой. Люди не меняются в своих коренных инстинктах. Перемены происходят в связи со временем, с тем, что предлагает нам новый мир: скорость, ритмы, дозволенность. Понятно, что по сравнению с 17 веком сейчас дозволено всё, но наши коренные инстинкты — влюбленность, ощущение страха, желание безопасности — это ощущения, которые человек обречен испытывать испокон веков. Поэтому фильм «О любви» — это кино просто о любви.

Автор: Кристина Манжула