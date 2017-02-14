Иван И. Твердовский: «В проекте Jumpman стоит задача глобальная, визуально даже шокирующая»

С 12 по 15 февраля 2017 года в рамках Европейского кинорынка / European Film Market (EFM) в 14-й раз проходит Берлинский рынок копродукции / Berlinale Co-Production Market, в одной из программ которого – Rotterdam Berlinale Express – участвует новый проект режиссера Ивана И. Твердовского Jumpman. В эксклюзивном интервью порталу «ПрофиСинема» Иван рассказал, как возникла идея фильма, чем отличается этот проект от его предыдущих работ, каким коммерческим потенциалом он обладает, и о многом другом.



Фаина Фардо:

Как у вас родилась идея проекта Jumpman, и как она в дальнейшем развивалась?



Иван И. Твердовский:

Первый вариант сценария я написал буквально сразу после того, как закончил монтаж «Зоологии». Хотя сама идея появилась задолго до этого. Четыре года я работаю над большим документальным проектом про российскую полицию, и в какой-то момент понял, что не могу средствами документалистики показать одну из историй. Тема достаточно закрыта, и практически невозможно найти героев. В какой-то момент я решил перевести все это в плоскость игрового кино.



Фаина Фардо:

Есть ли у проекта российское название?



Иван И. Твердовский:

Изначально сценарий назывался «Подбросы», затем мы сменили его на «Подброс». Это рабочее название и, скорее всего, в итоге фильм будет называться иначе.



Фаина Фардо:

О чем эта история?



Иван И. Твердовский:

Это история про молодого человека, который с детства страдает заболеванием, из-за которого у него снижен болевой порог, и он почти не чувствует физическую боль. Однажды его особенность начинают использовать в корыстных целях. Он имитирует дорожно-транспортные происшествия. Ему заказывают определенный автомобиль, под который он «подбрасывается», и после того, как происходит наезд, целая цепочка людей вымогает из водителя деньги: сотрудники полиции, скорой помощи, районного суда, представители власти. Это коррупционная система, поставленная на широкий поток. Один из винтиков этого механизма – главный герой, которого зовут Денис.



Фаина Фардо:

Боли герой почти не чувствует, но значит ли это, что он не получает травмы? Все эти многочисленные наезды не сказываются на его физическом состоянии?



Иван И. Твердовский:

Конечно, по внешним признакам герой не отличается от других людей, попавших в схожие ситуации. Его тело испещрено шрамами, ссадинами, переломами. Но на быт Дениса это совершенно не влияет. Тем не менее однажды он столкнется с событием, которое откроет глаза на окружающий мир и в корне изменит его восприятие жизни. Герой, словно волшебным образом, лишится своего «дара».



Фаина Фардо:

Вручая вам приз в Роттердаме, члены жюри особо отметили, что Jumpman «поднимает вопросы растущего безразличия нашего общества к тому, что происходит вокруг». Насколько эта формулировка соответствует вашей задумке? О чем эта история в глобальном смысле?



Иван И. Твердовский:

Жюри питчинга и те продюсеры, которые с нами встречались, убедились, что хоть история и базируется на наших российских реалиях, в ее основе заложены процессы наднациональные. Моя картина не о сверхспособностях человека. О боли, не столько физической. В широком смысле меня интересует герой, который не испытывает боли душевной. Это целое поколение 17-летних, уже половозрелых ребят, выросших в условиях нынешней власти, тех правил и той жизни, которые медленно формировались с 2000-го года. Мой Денис начинает бороться с системой, становясь своего рода супергероем, который сражается с целой вселенной. Это будет мультижанровая история, сочетающая в себе экшн, драму и гангстерский боевик с элементами фентези.



Фаина Фардо:

Что произошло после того, как вы закончили сценарий? Вы сразу же показали его Наталье Мокрицкой?



Иван И. Твердовский:

Наше сотрудничество с Натальей Мокрицкой, как мне кажется, ранее оказалось достаточно удачным, и мы решили еще раз поработать вместе. Я дал прочитать ей сценарий, Наталья ознакомилась с ним и сказала, что ей нужно время на раздумья. К счастью, материал ей пришелся по душе. Затем на фестивале в Карловых Варах, где состоялась международная премьера «Зоологии», мы договорились с нашим французским ко-продюсером Гийомом Де Сеилем, что он также присоединится к проекту. Я отправился в большое фестивальное путешествие с «Зоологией», и при любой возможности работал над сценарием, так что можно сказать, что материал писался в разных точках света. В настоящее время мы ищем немецкого копродюсера, и очень надеемся, что участие в рынке копродукционных проектов Берлинале нам в этом сильно поможет.



Фаина Фардо:

Где разворачивается сюжет? Какие локации вы собираетесь задействовать?



Иван И. Твердовский:

Действие картины полностью происходит в Москве. Главная сложность состоит в том, что снимать в нашем городе сегодня дороже, чем выезжать в экспедицию в другие страны, даже при нынешнем валютном курсе. Это очень сложные в техническом смысле съемки – нужно перекрывать движение транспорта, задействовать огромную массовку, снимать большое количество трюков. В условиях Москвы это стоит фантастических денег. Но я считаю, что неразрешимых задач нет.

Мне бы хотелось, чтобы оператор был москвичом – нужен человек, который хорошо знает город, понимает его и чувствует. Европейского оператора будет тянуть в сторону лубочных объектов, которые мы можем наблюдать практически в каждом иностранном фильме, действие которого происходит в Москве. Это очень раздражает. Я всю свою жизнь нахожусь в этом городе и, как у каждого москвича, у меня есть свои локации на этих необъятных просторах. Множество событий, которые я описываю в сценарии, происходят именно там, где они могут произойти в реальной жизни, а не там, где красиво отражаются в луже башни Кремля.



Фаина Фардо:

Каким вам видится визуальный стиль будущей картины?



Иван И. Твердовский:

Я пришел из документального кино, и у меня с моими операторами уже выработались условия работы и определенные правила. Но сейчас я понимаю, что готов к экспериментам и хочу двигаться дальше. У меня есть представление, что новая картина будет красочнее предыдущих.

Я хочу привлечь к проекту известного российского дизайнера. История по большей части происходит на натуре, где как можно разгуляться художникам уличной моды. Я придаю этому большое значение, потому что в этой истории это целый язык, который отображает пластику и характеры героев.



Фаина Фардо:

Каков бюджет фильма? На что приходится основная статья расходов? Из каких источников будет складываться финансирование?



Иван И. Твердовский:

Планируемый бюджет составляет 1,5 млн. долларов. Особенно много работы предстоит на этапе монтажно-тонировочного периода – в фильме сложная компьютерная графика, и на ее создание уйдет весомая часть бюджета и много времени. Задача стоит глобальная, визуально даже шокирующая.

Мы планируем участвовать в конкурсе Министерства культуры РФ, а также в конкурсе фонда «Евримаж». Кроме того, наши копродюсеры будут привлекать средства национальных фондов других стран.

Многие европейские продюсеры опасаются делать совместные с Россией проекты. У них отсутствует подобный опыт из-за замкнутости нашего рынка, они боятся заходить на новую неизведанную территорию. Наш предыдущий опыт и команда кинокомпании «Новые люди» вселяют в меня большую надежду.



Фаина Фардо:

Какой у вас запланирован производственный график? На какой площадке вы хотели бы провести премьеру фильма?



Иван И. Твердовский:

Я из тех режиссеров, которые дотошно относятся к пробам – мне нужно быть абсолютно уверенным, что те люди, которых я возьму в актерский ансамбль, способны точно воплотить на экране мое видение их персонажей. Пробы мы начнем во второй половине марта.

Съемочный период запланирован на август, монтажно-тонировочный – на зиму.

Если говорить о российских площадках, где мне хотелось бы представить фильм, то это, безусловно, Кинотавр. Что касается зарубежных площадок, то еще рано загадывать. Не хочу подгонять сроки работы над лентой под дэдлайны каких-то определенных фестивалей. Показ фильма на киносмотре – это инструмент продвижения картины, а не самоцель, и это глупо – форсировать сроки в ущерб качеству фильма. Когда картина будет близка к завершению, тогда мы с продюсерами начнем думать о площадке, на которой состоится премьера.

Также я бы хотел, чтобы у фильма был кинотеатральный прокат в России. Тем более, что по сравнению с моими предыдущими работами, это более зрительская история, обладающая коммерческим потенциалом



Фаина Фардо:

Что значит для вас участие проекта Jumpman в питчинге Берлинского рынка ко-продукции?



Иван И. Твердовский:

Это очень здорово и интересно. Российские проекты попадают на рынки Роттердама и Берлина не слишком часто. На оба сразу – достаточно редко, поскольку эти смотры расположены близко по срокам. Все это убеждает меня в целостности и актуальности моей истории.

Автор: Фаина Фардо