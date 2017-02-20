Александр Лыков: «"О любви" Бортко — это кино с русским духом, с русским умом»

23 марта 2017 года в российский прокат выйдет картина Владимира Бортко «О любви» с Аней Чиповской, Алексеем Чадовым, Дмитрием Певцовым, Марией Мироновой и Александром Лыковым (дистрибьютор – компания Люксор). Александр Лыков, который сотрудничает с режиссёром начиная со съёмок первых серий «Улицы разбитых фонарей», рассказал в интервью, влияет ли давняя дружба на работу и как артисту пришлось произносить один из главных монологов фильма, скатываясь с горки на лыжах.





Корреспондент:

Вы знакомы с Владимиром Бортко уже очень давно, работали вместе на «Улице разбитых фонарей» («Менты»). Как начиналось ваше сотрудничество? Насколько нам известно, вас пригласили на роль в фильме «О любви» без проб.



Александр Лыков:

Когда режиссер уже работал с артистом, он и так знает, на что тот способен. С Владимиром Владимировичем мы, действительно, знакомы очень давно, начиная со съёмок первых серий «Ментов». Режиссёр пригласил меня на роль, и мы до сих пор сотрудничаем и общаемся. В «Ментах» есть один эпизод, о котором Бортко до сих пор вспоминает, и приводит его в пример, как одну из показательных телевизионных сцен. Она была очень длительная и сложная в плане драматургии меняющихся взаимоотношений между персонажами, но снималась одним кадром. Финальный эпизод развязки, в котором мой персонаж переживает много изменений эмоционального состояния. В сцене это вышло чисто, достигнуто исключительно актёрским профессионализмом и режиссёрской настойчивостью. Владимир Владимирович доволен до сих пор. Моя партнерша по сцене тоже об этом вспоминает.



Корреспондент:

Чем вас привлек проект «О любви»?



Александр Лыков:

Во-первых, сценарий написал Владимир Владимирович, к которому я очень трогательно отношусь. Он один из действующих режиссеров старшего поколения, из великого советского кино, которое неоднократно получало призы на всех фестивалях мира, включая Канны. Режиссёр той самой школы, которую я очень уважаю и люблю. Я сам её воспитанник и недалеко стою от Владимира Владимировича. Недавно встретился с ребятами, которые оказались учениками моих товарищей. Они бородатые, взрослые дядьки. Я даже не сразу сообразил, про что они говорят, у кого они могли учиться.

Мне нравится, что Владимир Владимирович в боевой форме, всегда в строю. С удовольствием всегда принимаю его предложения. Может, немного сожалею, что он не приглашает на большие роли, но всё же всегда старается меня занять в проекте.



Корреспондент:

Вашему герою принадлежит самый запоминающийся монолог, который примечателен в том числе тем, что вы произносите его на большой скорости скатывающимся на лыжах с горы. Как снималась эта сцена?



Александр Лыков:

Когда Владимир Владимирович меня пригласил, сразу озадачил этим монологом. Конечно, пришлось хорошо поработать, чтобы снять эту сцену. Может не совсем так и не в том объеме, в которой мы предполагали её изначально. Ведь ко всему прочему режиссёр поставил меня на лыжи. Впрочем, я был к этому готов. Здесь было важно хорошо знать текст. В принципе, роль не заучивают на зубок, но если ты не знаешь монолог, когда тебя на голову перевернут, в жизни ничего не скажешь. В обычной обстановке сможешь что-то произнести, но не тогда, когда тебя ставят на голову, или бьют палкой по голове, или производят какие-то операции, не совсем понятные тебе. Такая сцена требует концентрации, чтобы текст уже не держал. Откатали мы и засняли монолог всего за два дня, и достаточно прилично. Может и быстрее могли, но даже не хотелось с горы уезжать.

Сам монолог написан складно, очень мне нравится своей необычностью. Я иногда даже читаю его на людях. Это размышления о том, что такое любовь, про открытие мужчиной этого чувства к женщине. Мне кажется, он очень удачно написан и правильно внутри фильма встроен.

Кстати, монолог на лыжах… Я сначала думал: какой нормальный человек будет произносить такой текст, скатываясь с горки? Вы видели когда-нибудь такое? Специально там два дня наблюдал и ни разу не слышал, ни от кого. Я на лыжах не очень стою хорошо, не то что Дима Певцов. Он вообще профессиональный спортсмен, всё умеет. А я вот однажды неудачно тормозил и, как кеглю, сшиб одного парня. Он мне начал выдавать: «Ты что, танцор что ли?». Не знаю, почему танцор, наверное, оскорбление у них такое!





Корреспондент:

Вы на лыжах раньше стояли?



Александр Лыков:

Стоял давным-давно. Редко катаюсь, но мне это по душе. Когда предоставляется возможность плавать, прыгать, драться, я пользуюсь этим с удовольствием. В принципе, я тоже спортсмен, начинал работать в трюковом кино, и есть соответствующая подготовка.



Корреспондент:

Комфортно ли вам работать с Бортко? Изменился ли режиссёрский подход со времен «Ментов», на ваш взгляд?



Александр Лыков:

С Бортко мне, конечно, комфортно работать. Режиссёрский подход как вино: когда хранится правильно, не портится. Бывает, что при неправильном использовании таланта он начинает в уксус превращаться. К Бортко это не относится — он не «портится». Более того, в нем чего-то прибавилось. Возвращаясь к горке, сложность была даже не в том, чтобы скатиться, а именно в том, что мы с Димой Певцовым разговариваем. В обычном диалоге ничего сложного, а тут вроде бы ничего не происходит, но должно. И Бортко мне сказал: «Сделай, как знаешь. Ты сделаешь это так, как я сам не представляю». То есть, его доверие ко мне стало абсолютным.

Обычно он всегда говорит, что нужно делать или «что ты тут делаешь, не надо этого!». Нужно сначала понять, чего он хочет. Режиссёр может выражать своё видение какими-то непереводимыми междометиями. Когда давно уже работаешь с режиссёром, то слов уже и не нужно. Я просто смотрю, чувствую и понимаю, какие открываются пространства, куда я могу пролезть. Здесь понимание определяется долгим сотрудничеством и доверием, а это самое важное.

Что касается того, что я внес в роль, вещи, кардинально уводящие в сторону от сценария, редко бывают. В основном, это уточнения. Заготовка уже есть, и нужно аккуратно её доделать, сделать результат живым.



Корреспондент:

Ваша роль небольшая, но очень запоминающаяся, ведь именно Геннадий советует главному герою совершить измену. Как вы характеризуете своего героя? Что он за человек?



Александр Лыков:

Оба героя довольно искренние парни и искренне относятся к тому, что у них происходит в жизни. Они на том уровне, когда человек не думает о финансовой составляющей: сколько он денег оставил в том или ином месте, хватит ли ему средств дотянуть до следующей зарплаты. Они могут позволить себе все, и, думаю, из-за этого многое теряют. Что касается свободы размышлений, то, мне кажется, некоторые люди перестают ею пользоваться. Как у ракеты, у тебя отделяется первая ступень со всеми прошлыми переживаниями, и ты думаешь, что всё в жизни осталось на этой ступени. В этом плане Владимир Владимирович правильно понимает происходящее, ощущает его, как художник. Сценарий написан очень давно, но прошел проверку временем и актуален и сейчас.





Корреспондент:

Как вы сработались с другими артистами?



Александр Лыков:

Бортко хорошо выбрал актеров, кастинг правильный. Дима Певцов тоже работал уже с ним в «Бандитском Петербурге». Я рад, что мы пересекаемся с Дмитрием Анатольевичем на съёмочной площадке, был бы рад встречаться с ним так чаще. Он сам по себе замечательный человек. С остальными коллегами я почти не пересекался, но они все уже очень убедительно заявили о себе в известных работах, а если мне кто-то нравится, и у меня нет с ним прямого диалога, я всё равно любуюсь им потихоньку издалека. За хорошим актёром наблюдать — одно удовольствие!

Сохранившееся у режиссёра пристрастие к проверенным артистам тоже важно. Когда только режиссёр и артист знакомятся, проходит немало времени прежде, чем они могут наладить контакт, сперва возникает напряг. Раньше все происходило дольше: были пробы, репетиции перед съемками. Сейчас же единичные случаи, когда режиссеры дают возможность артисту предварительно обжиться в истории. Если утвердил продюсер или канал, всё, начали работать!



Корреспондент:

Где вам больше нравится играть, в мелодрамах или боевиках?



Александр Лыков:

Мне кажется, сейчас у артистов нет возможности выбирать жанры, где играть, а где нет, потому что съемки основной источник дохода. Ситуация в кино меняется, мы стали другие и должны быть универсальными актерами, способными сделать все. Например, мы не должны быть толстыми, должны иметь хорошую физическую подготовку. Голливуд заразил нас этим лет 20 лет назад. Но мне кажется, что Владимир Владимирович этому вирусу не поддался. Русские переживания нельзя изображать американскими способами. Это неправильно. Необходимо сохранить все крохи, которые у нас остались. И преображать русское кино, преумножать фильмы, по-русски осмысленные. «О любви» Бортко — это как раз кино с русским духом, с русским умом.

Автор: Кристина Манжула