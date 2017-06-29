Гёрильд Маусет: «Нужно было изучить всего Толстого, чтобы постичь "Анну Каренину"»

В рамках 39 Московского международного кинофестиваля (22-29 июня 2017 года) во внеконкурсной программе «Ателье» состоялись показы документального норвежского фильма «Каренина и я». Это оригинальная картина-эксперимент, своего рода маленький подвиг, который совершили звезда норвежского театра Гёрильд Маусет и ее муж, режиссер фильма Томмазо Моттола. Актриса была приглашена сыграть Анну Каренину в спектакле Приморского драматического театра имени Горького во Владивостоке. Чтобы лучше прочувствовать характер своей героини, выучить язык, и понять Россию, Гёрильд, взяв с собой своего маленького сына Бальтазара, проехала на поезде от Мурманска до Владивостока. В пути ее ждали интересные встречи и много разнообразных, незабываемых впечатлений.



В интервью «ПрофиСинема» Гёрильд Маусет и Томмазо Моттола рассказали о своей работе над фильмом и дальнейших планах, связанных с прокатом ленты.





Александра Иванова:

Как мы сегодня увидели, российские зрители принимают ваш фильм очень хорошо, после показа было сказано много восторженных слов в ваш адрес. Когда вы работали над проектом, ожидали подобную реакцию, или все же был страх, что на родине Толстого картину не поймут и не примут?



Томмазо Моттола:

Конечно, мы рисковали и знали об этом. Мы проводили параллель между Анной Карениной и самим Толстым. В этом была опасность. Меня также вдохновляло, как видит роль Анны сама Гёрильд. Анна – сирота, у нее нет корней, с ней темнота и одиночество. Мы боялись, что мы можем ошибаться. Но одна очень умная, образованная русская женщина сказала мне, что в нашей картине все очень просто и доступно для понимания.



Гёрильд Маусет:

Этого фильма не существовало бы, если бы я полетела на самолете. Томмазо мне сказал: «Я посажу тебя на поезд, ты поедешь от Мурманска до Владивостока и будешь учиться». Он организовал все эти остановки, дал мне возможность узнать о стране Толстого как можно больше. Сам Томмазо уже 20 лет путешествует по России.



Александра Иванова:

Как вы считаете, отличаются ли русские женщины, скажем, от норвежских?



Гёрильд Маусет:

Да, конечно, отличаются. Может быть, потому что много поколений норвежек уже давно живут свободно. А у вас есть какие-то свои ценности, которые норвежские женщины уже не имеют. Это очень сложно выразить словами.



Томмазо Моттола:

Мне сказали, что сейчас в России есть очень много женщин, похожих на Анну Каренину. В том плане, что они в любой момент могут поступить так же, как она. Для нашей культуры более понятно, когда мужчина, а не женщина, оставляет семью и заводит новую.



Гёрильд Маусет:

Анна, конечно, негативный пример. Она совершает так много ошибок. Но именно поэтому мы, даже сегодня, можем чему-то у нее научиться. В своих поступках Анна даже похожа на мужчину. Иногда мы говорим о мужчинах, что они думают не головой. Естественно, по отношению к женщинам мы не можем употребить это выражение. Но про Анну хочется сказать именно это.





Александра Иванова:

Вы читали другие произведения Льва Толстого, кроме «Анны Карениной»?



Гёрильд Маусет:

Да, я на самом деле пыталась использовать все инструменты, которые были в моем распоряжении, старалась прочесть всего Толстого. Начала с трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». И для меня это было что-то вроде детективной работы – прочитать Толстого, чтобы понять, почему он написал именно такую книгу. Нужно было изучить всего Толстого, чтобы постичь «Анну Каренину».



Томмазо Моттола:

Что мне нравится в Гёрильд, как в артистке, это то, что она совершила нехарактерный для женщины поступок. Она отправилась в эту трудную поездку и взяла с собой все свое женское окружение – ребенка, школу, супермаркет и так далее.



Александра Иванова:

Удивительно, что все путешествие вместе с вами был ваш очаровательный маленький сын. Он, похоже, совсем сжился с Россией, смотрит мультики про Чебурашку, поет русские детские песни. Как он пережил эту поездку, и сколько ему было тогда лет?



Гёрильд Маусет:

Тогда ему было пять, сейчас – девять. Он теперь, конечно, очень крепко связан с Россией, знает язык, у него есть тут друзья. И у нас, как у родителей, теперь есть такая ответственность перед ним, надо продолжать его знакомство с вашей страной, фильмами, книгами.



Томмазо Моттола:

Считается что, до того, как ребенку исполнится восемь лет, он может выучить много языков. Но потом, когда ум становится более рациональным, есть опасность потерять эти языки, потому что люди воздвигают границы в своей голове и они им мешают. Мы должны стараться помочь Бальтазару сохранить все знания, которые он получил.



Гёрильд Маусет:

Сейчас он говорит на пяти языка. Но если вспомнить Толстого, то он тоже, когда был маленьким, знал много языков. Они изучали французский, английский, греческий, немецкий, испанский. А сейчас дети, в основном, изучают только один дополнительный язык.





Александра Иванова:

В картине есть замечательный эпизод с актрисой Юлией Ауг, которая учит вас понимать Анну Каренину. Как вы познакомились с Юлией, как началось ваше сотрудничество?



Гёрильд Маусет:

Сначала мы видели ее фильмы на фестивалях, она замечательная актриса. Потом мы познакомились на фестивале в Мурманске, и, естественно, стали говорить о том, как хорошо бы нам вместе поработать. Ее участие в нашей картине – это первый, очень маленький шажок, потому что, вообще-то, мы мечтаем сделать кино вместе. И для меня большая честь, что Юлия приняла участие в нашем фильме, она мне очень сильно помогла.



Александра Иванова:

Расскажите, пожалуйста, о ваших дальнейших фестивальных и прокатных планах.



Томмазо Моттола:

В сентябре фильм будет показан во Владивостоке на кинофестивале «Меридианы Тихого». Затем, возможно, будут показы в Мурманске, Санкт-Петербурге и Новосибирске. А до этого у нас был целый тур по Норвегии. За два с половиной месяца мы проехали 60 городов, смотрели фильм вместе со зрителями. Я считаю, что прокат этого фильма должен быть именно таким: мы должны ездить с ним, как со спектаклем, и показывать его публике. Поэтому нам бы очень хотелось найти дистрибьютора в России, который бы вместе с нами вместе продолжил этот эксперимент. Мы могли бы снова проехать на поезде от Мурманска до Владивостока с показами нашей картины в разных городах.

Автор: Александра Иванова