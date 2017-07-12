Марат Ганиев: «Я уверен, что в будущем российская анимация будет прирастать регионами»

В июне 2017 года в Анси состоялся 41-й Международный фестиваль анимации, в рамках которого традиционно проходит рынок анимационного контента MIFA. Ассоциация анимационного кино каждый год организует здесь Российский стенд, собирая крупнейшие отечественные анимационные студии. Марат Ганиев, генеральный продюсер компании «Татармультфильм», которая не первый год участвует в мероприятии, рассказал «ПрофиСинема», какова цель участия одной из крупнейших региональных компаний в масштабном международном мероприятии, как уживаются тенденции упрощения и усложнения анимации и в чем секрет успеха этнических мультфильмов.



Матвей Ромодановский:

«Татармультфильм» уже не первый раз принимает участие в международном рынке анимации MIFA в Анси. Какие тенденции вы наблюдаете в сравнении с прошедшими годами?



Марат Ганиев:

Действительно, «Татармультфильм» был представлен на кинорынке в составе российской делегации с момента ее основания. Сам кинорынок, как авторитетное мероприятие, важное для деятелей анимационной индустрии не меняется – в хорошем смысле. Впрочем, мои впечатления могут быть обманчивыми, поскольку наша компания развивается очень быстро, и я невольно сравниваю динамику.

Но он по-прежнему значим и престижен. И в то же время стал более функциональным и коммерческим.



Матвей Ромодановский:

Какова главная цель участия компании в международном кинорынке?



Марат Ганиев:

Во-первых, мы наблюдаем за трендами развития анимации. Современные тенденции позволяют развивать отрасль в Татарстане. Нам очень важно, чтобы республика не отставала, особенно в культуре и образовании. «Татармультфильм» работает над локальным развитием этих сфер, но мы также ориентируемся на национальный и международный уровни. Все мультфильмы делаются, как правило, на трех языках: русском, татарском и английском. Компании важно быть на острие развития, и здесь можно знакомиться с новыми трендами, не стесняться интересоваться, любопытствовать, задавать вопросы.

Во-вторых, в течение 6 лет каждый год представляем на кинорынке в Анси разные продукты, а в этот раз участвовали с полнометражным мультфильмом «Стрела наследия» и одноименным сериалом. На данный момент готовы 8 серий, 7 находятся в работе и будут завершены осенью.







Матвей Ромодановский:

Расскажите подробнее о мультфильме и сериале «Стрела наследия». На чем основывается сюжет? Кто герои? В чем особенности сериала?



Марат Ганиев:

В первую очередь, это история детям о детях. Роман и Зулейха осуществляют мечту, пожалуй, каждого ребенка: попадают в волшебные приключения, путешествуют во времени, побеждают зло – и это на фоне знакомых мест. Все начинается в музее, а продолжается в ключевых, можно даже сказать сакральных для Татарстана местах - в Казанском Кремле, Болгаре, Свияжске. Любопытный Роман пробуждает древнего Шамана, который хочет посеять зло по всему миру. Но отважная и умная Зулейха помогает другу заточить коварного негодяя обратно в бубен. Через осознание своей роли в истории, через изучение культуры своего народа герои мультфильма становятся духовно богаче, интерес к прошлому становится не единичным, случайным, а настоящим. Ведь каждый хочет побывать там, где преодолевали трудности любимые мультгерои, стать немного причастным к их приключениям – одним словом – побывать в сказке.



Матвей Ромодановский:

Расскажите, пожалуйста, как вы монетизируете контент? Каковы каналы сбыта? Где планируете выпускать новый сериал?



Марат Ганиев:

Наша главная цель – отнюдь не коммерческая. Наша первоочередная задача – вызвать у ребенка интерес к истории своего народа, к истокам культуры. И анимация – именно тот ключик к душе ребенка, с помощью которого мы можем интерес не только вызвать, но и поддерживать. Интернет, региональные телеканалы, показы в школах и кинотеатрах – каналов нашего взаимопонимания со зрителем множество. Сейчас мы ведем переговоры и с федеральным вещанием. В частности, наши мультфильмы уже представлены на канале «Мультимания». Тем более, сейчас в производстве новый сериал «Семь жемчужин», который с одной стороны является продолжением «Стрелы наследия», а с другой – совершенно самостоятельное произведение. Всех секретов раскрывать не буду, скажу только, что ребята встретятся с Романом, Зулейхой и еще несколькими старыми друзьями. А вот приключения их ждут новые и поверьте – захватывающие. Мультфильм можно будет посмотреть в трех языковых версиях – русской, татарской и английской.

Матвей Ромодановский:

Какие тенденции в производстве анимации обсуждают в последнее время?

Марат Ганиев:

С одной стороны, есть тенденция к упрощению анимации, но существует одновременно и другая закономерность. Как ни парадоксально, ее усложнение: наряду с простой анимацией в индустрии становится популярной технология, которая делает шаг в сторону кино. Анимация и кино переплетаются друг с другом, взаимопроникают...

Кстати, 5-7 лет назад было значительно меньше предложений контента в сегменте аудитории 2+. Развиваются конкуренты, поддерживая тенденцию упрощения картинки. Мы тоже думаем над сегментом 2+, хотя сейчас работаем, в основном, в 6+.



Матвей Ромодановский:

В России много разных анимационных студий. Чем «Татармультфильм» выделяется среди прочих?



Марат Ганиев:

Главная особенность нашей анимации заключается в том, что она решает не коммерческие задачи, а культурно-просветительские. Образы персонажей даже используются в региональных учебниках по языку, культуре и истории Татарстана, что отличает «Татармультфильм» от других компаний. Производство анимации сопровождается выпуском сопутствующих продуктов: книг, пособий, мобильных приложений и веб-сайтов. Наши мультфильмы имеют свой собственный яркий ресурс в интернете, где можно ознакомиться с материалами.

В нашем распоряжении есть звукостудия, издательство, студия IT-технологий. Вся прикладная деятельность разворачивается в одном месте с основным производством, поэтому удобно отслеживать соответствие первоначального продукта и производного.

Матвей Ромодановский:

Я замечаю, что Татарстан во многих смыслах стоит особняком среди других республик. У людей из Татарстана всегда очень ярко выражены любовь и уважение к своей родине, к языку, культуре, а также стремление сохранить все это. Правильно ли я понимаю, что такую цель ставит перед собой студия?

Марат Ганиев:

Вы правы, амбиции Татарстана гораздо шире, чем стремление развиваться в анимационном производстве. Республика занимает одно из ведущих мест в развитии России. Поддержка нашей студии руководством Татарстана определяет еще одну точку лидерства республики – в этнической анимации. На самом деле, думаю, компанию уже сегодня можно назвать лидером в этом направлении. Я сейчас навскидку не могу вспомнить ни одной другой эффективной региональной студии в России, которая выпускает мультфильмы, в основе которых лежит история и культура народов России. А ведь осознание своей истории, умение не только любить, но и гордится культурой своего народа лежит в основе воспитания пусть еще маленького, но уже гражданина своей страны. А какой самый доступный и понятный язык для ребенка? Конечно, мультфильмы. И важно это не только для Татарстана. Огромная задача для России в целом — развивать «этническую» анимацию. И мы уже ее решаем. Например, сделали уникальный проект «Волжские Богатыри» - на языках их рассказчиков и создателей - удмуртском, марийском, мордовском (эрзя и мокша), чувашском, татарском и русском. Ведь сказка - бесценное культурное наследие народа. И теперь она обретает новую популярную форму, интересную не только носителю языка, но и всем остальным. Сборник из сказок и мультфильмов о Волжских богатырях основан на национальном фольклоре. Каждая сказка уникальна, переработана и рассказана доступно для разных народностей. Таким образом, Татарстан помогает развиваться культурной идентичности народов, которые проживают на территории республики и в ближайших регионах. Как печатное издание, так и мультфильмы даны в общей сложности в 17 языковых версиях.

Я уверен, что в будущем российская анимация будет прирастать регионами.





Сказки и языковые версии

№ Название сказок Языковые версии 1 «Камыр-батыр» (по мотивам татарских народных сказок) татарская

русская 2 «Вольга» (по мотивам русских народных сказок) татарская

русская 3 «Иван-батыр» (по мотивам чувашских народных народных сказок) татарская

русская

чувашская 4 «Маршан» (по мотивам марийских народных сказок) татарская

русская

марийская 5 «Сабан» (по мотивам мордовских народных сказок) татарская

русская

эрзя

мокша 6 «Селта» (по мотивам удмуртских народных сказок) татарская

русская

удмуртская

Автор: Матвей Ромодановский