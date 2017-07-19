Дмитрий Казуто: «Новые модели потребления контента формируются буквально на наших глазах»

С 19 по 22 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге в 19-й раз пройдет «Кино Экспо» — ежегодный международный профессиональный форум и выставка кино и индустрии развлечений. Параллельно с «Кино Экспо» состоится новое мероприятие – Санкт-Петербургский международный Контент Форум (СПбМКФ), в рамках которого будет представлена аудиовизуальная продукция для всех платформ (кинотеатры, ТВ, цифровые медиа, VR). Директор форума Дмитрий Казуто рассказал об актуальности инициативы, конвергенции ТВ и кино-контента, новых технологиях в аудиовизуальном секторе и многом другом.



Корреспондент:

Чем обусловлен возросший интерес киносообщества к телепродукции? В каком направлении движется рынок?



Дмитрий Казуто:

Мы вступили в эпоху конвергенции как самого контента, так и платформ и технологий его распространения. Привычные формы потребления аудиовизуальной продукции стремительно видоизменяются, стираются границы между телевидением и просмотром в Интернет. Фактически, мы имеем дело с всеобъемлющей единой цифровой средой, от смартофонов и SmartTV до цифровых кинотеатров. Каким видом контента, например, надо считать эпизод сериала, который выходит в кинотеатральный прокат, а затем становится доступен одновременно по телевидению и в Сети? Как «классифицировать» фильмы, которые выходят сразу же в онлайне, минуя кинотеатры и ТВ?



Быстро развивается и VR-индустрия, у которой также уже есть несколько каналов распространения – как домашние устройства, так и VR-кинотеатры, хотя, наверное, называть их так не совсем корректно, и в скором времени у этих площадок появится какое-то специальное название.



Или, например, такой любопытный кейс, когда настоящий кинотеатральный DCP проектор в составе домашнего кинотеатра, находится в личном пользовании, в частном доме. Для Рублевки не такой уж уникальный случай, но вопрос о том, как «учитывать» такое киносмотрение, остается открытым. Можно ли его классифицировать как домашнее? Ведь технически, и с точки зрения правообладателя – это кинотеатральный прокат.



Но самая интересная новость за последнее время - получение компанией Samsung сертификации DCI на LED экраны. Такая же технология представлена и Sony. Эти технологии приведут к настоящей революции в кинотеатральном бизнесе, т.к. по мере снижения стоимости таких LED экранов, кинопоказ «первым экраном» смогут себе позволить рестораны, кафе, торговые центры, парки, бизнес-центры, т.е. практически любые общественные пространства!



По какому пути пойдет развитие аудиовизуального контента? Как он будет адаптироваться для разных платформ? Будут ли, например, создаваться разные версии одного и того же фильма или эпизода сериала для больших экранов кинотеатров и для экранов планшетов? Насколько быстро широкополосный Интернет заменит (и заменит ли?) традиционные кабельные и спутниковые каналы доставки ТВ контента?



Ожидать ли изменения традиционной последовательности релиза кинофильмов – кинотеатр, телевидение, онлайн-видеосервисы, особенно с учетом того, что телевидение и Интернет фактически становятся единой цифровой средой? Все эти (и многие другие) вопросы вызывают огромный интерес у участников рынка контент-индустрии, и чем раньше они смогут понять тенденции, тем эффективнее будет их бизнес.



Корреспондент:

Можно ли говорить о тенденции к доминированию ТВ-контента над кинопроектами?



Дмитрий Казуто:

Наверное, сейчас уместно говорить не о доминировании ТВ контента над киноконтентом, а о взаимопроникновении. Доля кинофильмов в телевизионном вещании сокращается, но в то же время, включая телевизор, зрители все так же смотрят кинофильмы, но делают это благодаря доступу их телевизоров к Интернету.



Будет ли удивительным, если в недалеком будущем, зрителям кинотеатров после просмотра фильма будут предлагать приобрести право просмотра этого же фильма в Интернет, и/или иного контента, связанного с этим фильмом? Или, возможно, такое право будет входить в стоимость билета в кинотеатр? Можно представить и обратную ситуацию, когда одновременно с просмотром фильма в Интернет зритель сможет приобрести билет в кинотеатр, например на сиквел данного фильма.



Корреспондент:

Как ориентироваться в быстром ритме развития телеиндустрии специалистам российского рынка? Как не пропустить важнейшие мировые тенденции и на что в первую очередь обращать внимание?



Дмитрий Казуто:

Новые модели потребления аудиовизуальной продукции формируются буквально на наших глазах, и задача участников – быстро реагировать на эти изменения. Надо сказать, что российская контент-индустрия находится в авангарде технологического развития, и российские достижения в этой области используются во всем мире. В этом связи достаточно упомянуть такие всемирно известные российские компании, как SPB TV или GS Group. Участники из России активно посещают все важнейшие мировые кино- и теле-рынки – они не только активно перенимают мировой опыт, но и сами являются важными глобальными игроками.



Корреспондент:

Какой опыт зарубежных телерынков вы хотели бы перенять? Какие новые инициативы планируете ввести на КиноЭкспо?



Дмитрий Казуто:

В силу нынешней сложной экономической ситуации в РФ и СНГ мы не можем ставить задачу немедленно составить конкуренцию Marche du Film, AFM или MIPCOM. В то же время, необходимо создать в России большой международный контент форум. Уже сейчас «Кино Экспо» является единственной в России, странах СНГ и Балтии площадкой представления контента для всех платформ, от кинотеатров до мобильных устройств, и имеет наилучшую стартовую позицию для дальнейшего развития данного направления.



Другой важной задачей является создание в России одного из центров продвижения российского кино за рубежом. Так как «Кино Экспо» является в том числе площадкой для представления отечественных фильмов всему мировому киносообществу, развитие этого направления позволит создать главный центр продвижения российского кино на мировые рынки в самой Российской Федерации. Поэтому мы приняли решение провести совместно с «Кино Экспо» новое мероприятие – Санкт-Петербургский международный Контент Форум (СПбМКФ), при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций.



Корреспондент:

Повлияет ли проведение СПбМКФ на сроки проведения Кино Экспо, или количество дней останется прежним?



Дмитрий Казуто:

Поскольку мероприятия «Кино Экспо» и программа СПбМКФ будут идти параллельно, мы остаемся примерно в прежнем графике, но будем стараться уложиться в четыре полных дня, плюс вечер дня заезда. Идя навстречу пожеланиям наших партнеров и участников, мероприятие пройдет только в рабочие дни, день заезда – понедельник 18 сентября, а форум и выставка начнутся одновременно и пройдут со вторника по пятницу, с 19 по 22 сентября.



Корреспондент:

Изменится ли состав участников выставки?



Дмитрий Казуто:

Фактически мы проводим теперь две выставки – «Кино Экспо», которая остается 3-й в мире по масштабу выставкой оборудования и услуг для кинотеатров, и CONTENT EXPO, в рамках которой будет представлен аудиовизуальный контент для всех платформ (кинотеатры, ТВ, цифровые медиа, VR). Другими основными направлениями экспозиции CONTENT EXPO является реализация всех видов прав на контент, а также технологии его производства, дистрибьюции, маркетинга, доставки и лицензирования.