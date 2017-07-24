Борис Машковцев: «Моя задача – научить «Союзмультфильм» жить в условиях рынка»

14 июля 2017 года пост директора ФГУП «Союзмультфильм» занял Борис Машковцев, который с 26 апреля этого года занимал должность исполняющего обязанности директора. Главный редактор интернет-портала ПрофиСинема Нина Ромодановская поговорила с Борисом о том, в каком состоянии дел он принимает студию, личных мотивах и ответственности, направлениях модернизации «Союзмультфильма», а также о новых проектах, запускаемых в ближайшее время.



Нина Ромодановская:

В апреле вы заступили на пост исполняющего обязанности директора «Союзмультфильма». Каково было состояние дел на студии? В чем главные причины кризиса?



Борис Машковцев:

Проблем достаточно много, и они связаны с тем, что «Союзмультфильм» все время находится как бы в стороне от рыночной экономики. Будем реалистами – вся российская анимация существует именно в системе рынка. Если «Союзмультфильм» хочет жить, он должен научиться существовать в этих реалиях. Моя задача – научить «Союзмультфильм» жить в условиях рынка.

«Союзмультфильм» - это студия, у которой не развито собственное производство, при том, что есть большое количество помещений, которые в свое время были «союзмультфильмовскими» цехами.

Студия, в силу ряда объективных причин, очень неповоротливая система, не успевающая за развитием рыночных условий, постоянно отстающая в своих решениях, действиях от скоростей, на которых работают коммерческие студии. «Союзмультфильм» привык жить за счет «золотой коллекции», перестав практически производить то, что становилось бы новой частью этой коллекции. Его помнят по старым фильмам, и за исключением апологетов анимации, никто не в курсе того, что студия все-таки еще что-то производит. Довольно много времени упущено. Поколение сорокалетних еще «Союзмультфильм» знает, а их дети уже воспринимают его как один из многих брендов, в лучшем случае. А некоторые, может быть, и вообще не в курсе, что это такое.

Вопрос имиджа студии, очень тяжелое экономическое положение, долги, неурегулированные отношения с авторами фильмов – такое наследство мы сейчас имеем.



Нина Ромодановская:

Но тем не менее 14 июля было объявлено о вашем официальном назначении на пост директора студии. Не пугает ли вас масштаб работы? Какова была ваша личная мотивация взять на себя такую ответственность?



Борис Машковцев:

Нет, не пугает. Во-первых, это очень интересно, а во-вторых, мне, как человеку, выросшему на фильмах «Союзмультфильма», было бы очень обидно, если бы «Союзмультфильм» просто прекратил свое существование или продолжал оставаться в текущем состоянии. Мне эта задача интересна, верю, что из «Союзмультфильма» можно сделать современную работоспособную студию.





Нина Ромодановская:

Каковы главные направления модернизации студии «Союзмультфильм», как она будет проходить? Какие планы в краткосрочной и в долгосрочной перспективе?



Борис Машковцев:

Ситуация такова, что последние годы «Союзмультфильм» занимался, в основном, короткометражным кино и в большой степени утратил собственную производственную базу. Задача модернизации – заново построить на студии конвейерную модель производства, которая вписывалась бы в современные технологии. В первую очередь речь идет о развитии компьютерного производства на территории «Союзмультфильма». Будем активно развивать направление компьютерной графики. У «Союзмультфильма» всегда было много разноплановых цехов, производивших фильмы в разных технологиях, это тоже хотим сохранить. Но ближайшие планы связаны с сериалами, а их, конечно, сейчас адекватней всего производить методом компьютерной графики.

Первый шаг к модернизации – здание, где мы сейчас с вами находимся (улица Академика Королева, 21 – прим.ред.), четыре этажа которого из пяти будут полностью отданы анимационному производству в разных технологиях. Сейчас начинается процесс создания технической базы под компьютерное производство с большим количеством рабочих станций, для того, чтобы можно было, например, запустить одновременно в работу три сериала, с перспективой на будущие трехмерные проекты.

Но, пожалуй, самое сложное – формирование достаточно большого по российским меркам коллектива самого «Союзмультфильма», который должен составлять порядка 250 человек. Понятно, что не сразу получится подобрать нужных специалистов, люди еще должны сработаться друг с другом. Это долгий процесс и займет несколько лет.

Уже несколько месяцев мы двигаемся предсказуемыми небольшими шагами, выбираем безопасные технологии, с которыми можем справиться сами без больших кровопотерь. Запуск студии происходит практически с нуля, и это всегда очень тяжелый период – пока производство раскачается, пока оно отладится, пока притрутся все шестеренки, сработаются люди.

«Союзмультфильм» является государственной студией, у всех есть настрой, чтобы она как можно быстрее вошла в активную фазу производства. Поэтому сейчас пиковая нагрузка, мы должны достаточно быстро развиться в производящую структуру, исходя из установки, что «Союзмультфильм» не может себе позволить быть студией одного проекта, это очень рискованно. Если этот проект провалится, то провалится сразу вся студия. Поэтому мы запускаем пакет, это дает гарантию устойчивости.

«Союзмультфильм» - одна из немногих анимационных студий, у которых еще есть пленочный архив. В планах его полная оцифровка.



Нина Ромодановская:

В чем идея технопарка? Какие преференции получат его резиденты? Сравнимы ли они, скажем, с теми возможностями, которые получают резиденты Сколково?



Борис Машковцев:

План создания анимационного технопарка достаточно давнишний, он разрабатывался коллегиально Ассоциацией анимационного кино на протяжении нескольких лет. Обсуждался вопрос, кто будет принимать все остальные студии на своей территории. И среди всех существующих на рынке игроков «Союзмультфильм» идеологически подходит лучше всего, потому что это государственная студия. Когда стало ясно, что «Союзмультфильм» получает новое здание, сразу появился ответ, где территориально может разместиться технопарк.

Технопарк должен стать площадкой, которая поможет стабилизироваться студиям-резидентам, у которых проблемы с производственными мощностями. Он может стать котлом для новых проектов и дать запас прочности, чтобы они могли двигаться дальше. Многие из них не запускаются с интересными проектами потому, что им просто не хватает мышечной массы на старте.

Предполагается, что технопарк не только предоставляет помещения, но и некоторые льготы (арендные, налоговые) профильным предприятиям.

Мы сейчас прорабатываем этот вопрос с московским правительством.

Ничего похожего ни в Москве, ни в стране еще не было. Если обкатка пройдет нормально, мы сможем рассматривать проект как пилотный. И дальше подобные технопарки смогут открываться в Москве и других городах. Анимация как индустрия – достаточно благодатная почва для подобных проектов, проблема только в экономическом содержании. Субсидии, конечно, очень хорошее подспорье, но они всегда поддерживают конкретные проекты, а нам нужно создать условия для развития индустрии в целом. Технопарк культивирует именно индустрию.

В феврале планируется запуск. Сейчас мы занимаемся подробной разработкой. Я думаю, что как раз полгода уйдет на то, чтобы полностью сформулировать, по каким принципам будет действовать технопарк, каким образом оцениваться результативность его работы, какие понадобятся субсидии для того, чтобы его запустить и как строить взаимоотношения с будущими резидентами.



Нина Ромодановская:

Что касается анимационного кластера и планов объединить под крышей нового здания студии другие компании, когда начнется интеграция? Сколько студий вы сможете принять?



Борис Машковцев:

Сейчас можем предоставить порядка двух тысяч квадратных метров, разместить около двухсот человек. Когда мы с Ассоциацией анимационного кино формулировали первые планы по технопарку, то его объем доходил до десяти тысяч квадратных метров, и там, соответственно, могло поместиться около тысячи специалистов. Но было ощущение, что, возможно, не найдется столько специалистов в ближайшее время. Сейчас главное начать этот процесс, чтобы понять, как он устроен на уровне взаимоотношений между киностудией и государством, между «Союзмультфильмом» и частными киностудиями, которые могут стать резидентами. Когда будет понятна эта формула, станет ясно, есть ли возможности. Я надеюсь, что в этом будет и потребность, и возможность. По первоначальному замыслу, анимационный кластер – это не просто форма взаимоотношений арендатора и арендодателя: мы сдаем помещение, вы платите деньги и делаете, что хотите. Здесь важно построение философии, атмосферы этого общего творческого и производственного котла.

Нина Ромодановская:

«Союзмультфильм» уже начал активно работать над проектами. Насколько мне известно, в планах два десятка короткометражных мультфильмов, 5-7 телевизионных сериалов. Планируете ли производство полного метра?



Борис Машковцев:

Совершенно верно, в пакете студии семь сериалов и короткометражки на сто минут.

Осенью на «Союзмультфильме» должны стартовать несколько сериалов, которые будут делаться в двухмерной анимации. И уже в запуске один трехмерный сериал.

Что касается короткометражек, то я надеюсь, это тоже со временем вырастет в коммерческий проект. Их можно объединять в полнометражные альманахи и выпускать в прокат. Так что в экономическом смысле здесь тоже есть перспективы.

После этого в долгосрочной перспективе собираемся заниматься развитием трехмерной анимации, а затем перейдем и к полнометражным проектам. Это очень серьезная история и большая ответственность. Вообще, производство полнометражного фильма – признак устойчивого положения студии.





Нина Ромодановская:

На какие возрастные сегменты делаете ставку? Будете ли преимущественно создавать чисто детскую анимацию или семейную? Есть ли примерная типология проектов по жанрам, тематике, а также технологии, на которые вы будете ориентироваться?



Борис Машковцев:

Сначала будем ориентироваться на контент, расчитанный на школьников и дошкольников. Один сериал планируется в технике пластилиновой перекладки, остальные – различные варианты компьютерной графики. С короткометражками стремимся к максимальному разнообразию технологий, поэтому будут и куклы, и перекладка, и рисунок.

Сейчас представления о рынке детского контента сильно изменились. Если в нашем детстве было просто детское кино, затем юношеское, а потом 16+, то сейчас вкусы детей меняются каждые два-три года по мере того, как они взрослеют. Поэтому пытаемся формировать пакет таким образом, чтобы фильмы были интересны каждой возрастной аудитории.

Часть короткометражек мы хотим выпускать в виде альманахов в кинотеатрах. Другая их часть должна представлять студию на фестивалях, что работает на имидж. «Союзмультфильм» одна из немногих студий, которая может себе позволить производить короткометражное кино. Дети привыкли смотреть сериалы. Но мы хотим приучить их снова смотреть короткометражки. Более того, у «Союзмультфильма» всегда были самостоятельные альманахи, типа «Веселой карусели», сейчас у нас появился еще один альманах «Велосипед».





Нина Ромодановская:

В 2016 году завершилась работа над кукольным полнометражным проектом «Гофманиада». Какова его дальнейшая судьба?



Борис Машковцев:

«Гофманиада» очевидно получилась проектом взрослым, и явно фестивальным, эстетским. Она рассчитана на зрителей, влюбленных в анимацию, и готовых ходить на нее не для развлечения.



Нина Ромодановская:

Большое событие — возрождение сериала «Простоквашино». Когда начнется его производство? Насколько он будет отличаться от классического?



Борис Машковцев:

Постановочная группа уже начала работать. Мы провели анализ трех серий классического старого «Простоквашино», и на его основе написали проект. Думаю, что в начале осени уже должны войти в производство первой серии, всего их запланировано 30.

По эстетике постараемся максимально вписаться в то, что было сделано в старых сериях. Другой вопрос, что все три сериала были слегка разношерстные, понятия формата тогда не существовало, и они отличаются друг от друга по дизайну. Сейчас все это приводится к какому-то единому варианту, все технологически адаптируются под современные принципы производства.

Сериал будет вертикальный, серии можно смотреть вразброс. Возраст персонажей менять не станем, то есть, Матроскин не будет дряхлым котом, все в порядке.

Главным по-прежнему остается современная детская проблематика, поскольку центральный персонаж – ребенок, дядя Федор. Когда мы начали анализировать старые серии, стало очевидно, что, в общем, при всей развлекательности формы, при приятной, мягкой сатиричности, приключенческой составляющей, при гэгах, это все равно история о внутреннем состоянии дяди Федора и о том, как он проходит период взросления. Мы хотим все это сохранить, и одновременно сделать актуальным для нынешних детей.





Нина Ромодановская:

Как будет задействован в этом производстве бренд Danone?



Борис Машковцев:

Danone является генеральным инвестором проекта. Но он совершенно не претендует на то, чтобы фильм превращался в рекламный. Их интерес именно в том, чтобы персонажи, в принципе, продолжали жить. И наш общий интерес, чтобы они жили по законам художественного кино.

Мы им постоянно рассказываем о том, как проект развивается. Для них важно, чтобы получилось качественное кино, не разрушающее атмосферу старых серий.

Нина Ромодановская:

По вашим прогнозам, сколько нужно времени на то, чтобы студия вышла на проектную мощность?



Борис Машковцев:

Думаю, что первые ощутимые результаты нашей работы можно будет оценить через два года, когда зрители увидят первые сериалы. А в целом на полную проектную мощность студия должна выйти не позднее чем через пять лет.

Автор: Нина Ромодановская