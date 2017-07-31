Александр Герасимов: «Делать международный рынок при национальном фестивале нецелесообразно»

В июне 2017 года в Анси состоялся 41-й Международный фестиваль анимации, в рамках которого традиционно проходит рынок анимационного контента MIFA. Каждый год Ассоциация анимационного кино организует здесь Российский стенд, собирая крупнейшие отечественные анимационные студии. Александр Герасимов, генеральный продюсер компании «Мастер-Фильм», рассказал «ПрофиСинема» о важности участия в рынке для российских компаний, роли Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале в развитии российской анимационной индустрии и многом другом.





Матвей Ромодановский:

Вы не первый год приезжаете в Анси на Международный фестиваль анимационных фильмов. Что для вас значит это мероприятие?



Александр Герасимов:

Это крупнейший в мире анимационный смотр, который удерживает статус уже много лет. Что касается самого фестиваля, то участие картины в конкурсной программе – это показатель ее высокого уровня и гарантия успеха с точки зрения бизнеса. После премьеры в рамках фестиваля у мультфильма появляется огромный шанс быть купленным крупным европейским телеканалом. Фильм конкурсной программы гарантированно приобретет Canal +.

Кроме того, ежегодно при фестивале работает рынок, который тоже обязателен к посещению. Может быть, он не столь строго деловой и организованный, как, например, MIPCOM или MIPTV, но участие в нем важно для имиджа компании. Здесь представлены все ведущие анимационные студии. Ежегодная работа Российского объединенного стенда говорит о том, что наша анимация развивается, она конкурентоспособна, интересна для внешнего рынка. Каждый год Ассоциация анимационного кино привозит более десятка компаний. Участники в основном одни и те же – эта стабильность подтверждает серьезность намерений. Тем не менее, появляются и новые компании, что говорит о развитии.



Матвей Ромодановский:

Какие уроки вы извлекаете на мероприятии для вашей работы? Может быть, перенимаете идеи для воплощения на Суздальском фестивале?



Александр Герасимов:

Без ложной скромности скажу, что подобно фестивалю в Анси для мировой анимации, Суздальский фестиваль тоже является своего рода законодателем моды для российской индустрии. Это не только мое предвзятое мнение – многие коллеги отмечают, что Суздаль всегда на острие, не только следует за анимационной модой, оперативно отслеживая тренды, но даже формирует ее.

В целом, я не могу сказать, что мы как-то серьезно отстаем от международного смотра. В программе Суздальского фестиваля такие же категории, есть и авторское кино, и студенческое, и сериалы, и полный метр... Деловая программа здесь очень насыщенная и интересная – на Суздальском фестивале тоже проводятся питчинги, воркшопы, мастер-классы, но с учетом российской специфики.

Конечно, нет такого сильного кинорынка, но в наших реалиях это утопия – хотя бы потому что в России нет такого объёма анимации, а делать международный рынок при национальном фестивале нецелесообразно.





Матвей Ромодановский:

Может быть, имеет смысл делать не национальный, а международный фестиваль?



Александр Герасимов:

Мне кажется, в этом нет необходимости – уже существует международный фестиваль «Крок», а индустрия совсем маленькая.

Кроме того, не думаю, что кинематографисты воспримут с радостью эти намерения. Хотя если мы соберёмся вместе с представителями индустрии, включая Ассоциацию анимационного кино, и решим, что назрела необходимость трансформации, то почему бы и нет?



Матвей Ромодановский:

В Анси в мероприятие очень сильно вовлечен город и его жители. Зачастую фестивали не слишком активно взаимодействуют со своей средой, хотя это может быть взаимовыгодно. Возможен ли в Суздале такой симбиоз?



Александр Герасимов:

Честно говоря, в Суздале пока такого не наблюдается. Маленький город, заточенный только под туристов, с дефицитом площадок для обычного показа. Но мы работаем над развитием. Последние четыре года администрация Владимирской области во главе с губернатором Светланой Орловой поддерживает фестиваль. На прошедшем фестивале более чем на 65 площадках шли показы программ мультипликации в городах, районных центрах, селах, поселках и в самом Владимире. Порядка 20 тысяч детей посмотрело мультфильмы фестиваля только во Владимирской области.

Трудно сравнивать с другими мероприятиями уровень вовлеченности населения — наверное, зависит от самого фестиваля и города.

Например, на «Кинотавре» главная площадка — Зимний дворец, но в отличие от Суздаля в Сочи есть другие кинотеатры, которые почему-то не задействованы. Суздальский фестиваль идет по другому пути. Очень показательна акция «Открытая премьера», в рамках которой уже третий год организуем показы мультфильмов по всей России. В этом году в ней приняли участие более 400 площадок в 200 городах и поселениях страны, состоялось более 1500 сеансов. В каждом зале проходит зрительское голосование и по его результатам на закрытии Суздальфеста мы объявляем «выбор России».





Матвей Ромодановский:

Учитываете ли вы преимущества, которые дает городу фестиваль? Сравнимы ли они с фестивалем в Анси?



Александр Герасимов:

Международный фестиваль анимации проводится в богатой, стабильной стране, с хорошим климатом, с традициями и законодательством, защищающим бюджет. Это другой уровень, и насколько я знаю, в Анси фестиваль — крупнейшее мероприятие. Безусловно, это полезно для развития туризма.

Владимирские власти тоже осознают влияние мероприятий и двигаются в правильном направлении, чтобы сделать область привлекательной для туристов. Суздальский фестиваль рассматривается, как одна из ключевых площадок для развития культуры.

Мы строим долгосрочные планы и внедряемся в культурно-туристическое развитие города и области. Кстати, фестиваль уже вписан в государственную программу по празднованию 1000-летия Суздаля, которым будет ознаменован 2024 год. Это было решено указом президента еще 10 лет назад! Поэтому до 2024 года Суздальский фестиваль точно никуда не денется.

Автор: Матвей Ромодановский