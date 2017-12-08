Наталия Назарова: ««ВоваНина» – это признание в любви»

Сегодня, 8 декабря 2017 года в рамках программы «Спецпоказы» 11-ого Международного фестиваля документального кино «Артдокфест» состоится премьера фильма «ВоваНина», созданного при участии Киностудии им. М. Горького. В эксклюзивном интервью порталу ПрофиСинема режиссер картины Наталия Назарова рассказала об особенностях работы над проектом, взаимоотношениях между главными героями Владимиром Сальниковым и Ниной Котёл, «сопротивлении материала» и многом другом.





Корреспондент:

Как возникла идея проекта, и сколько прошло времени от появления задумки до премьеры? Как развивался проект?



Наталия Назарова:

Идея проекта появилась в 2015 году. И для меня очень важно, что я успела обсудить это с самим Володей Сальниковым и получить, если угодно, его благословение на эту работу. Кто бы мог тогда подумать, что съемки начнутся, когда Вовы уже не станет: жизнь – вернее, смерть – внесла свои коррективы. В то же время уход Володи нисколько не пошатнул моей уверенности в том, что я хочу рассказать о нем средствами кино. Но произошедшее не могло не сказаться на общем решении фильма: его тональности и интонации. С самого начала я планировала сделать фильм максимально озорным и даже по-своему анархичным, хотелось поиграть с формой – добиться ее максимальной раскрепощенности, это идеально соответствовало бы фигуре главного героя. Но Вовы не стало. Это ни в коем случае не означало, что по интонации и манере подачи картина превращалась в реквием, но я теряла главное – присутствие живого Володи в кадре. Вместе с ним уходило и озорство, невольно появлялся не запланированный лиризм.

А с производственной точки зрения проект вряд ли оказался каким-то особенным. В принципе, все тот же привычный цикл из прицельных съемок конкретных событий, людей и объектов и долгосрочных поисков верного принципа селекции и монтажного упорядочивания всего снятого. Особенности процесса всегда внутри: в отношениях с героями, с членами съемочной группы. Одним из главных результатов фильма стало появление отличной команды молодых ребят, которые вошли в съемочную группу и вместе с которыми хотелось бы сделать еще не один проект.



Корреспондент:

С каким трудностями пришлось столкнуться на этапе производства фильма? Как вы их преодолевали?



Наталия Назарова:

Преодоление трудностей – естественное и более-менее перманентное состояние в ходе работы над документальным фильмом. Повторюсь, «ВоваНина» - достаточно камерный, даже интимный фильм, поэтому каких-то особенных сложностей технического или организационного характера не было. Особенности проекта – редкая степень близости автора к «объекту» съемки. Я делала фильм не просто о знакомых, но о дорогих мне людях. Вспомним Ортегу-и-Гассета, утверждавшего, что хладнокровная дистанцированность – основа любого художественного высказывания. Я понимаю логику подобных суждений, но в собственном творчестве придерживаюсь прямо противоположной точки зрения и остаюсь абсолютно пристрастной к своим героям. Есть режиссеры, для которых создание фильма – естественная профессиональная потребность, привычка организма, для меня каждый фильм – признание в любви, по-другому мне не интересно. Когда я делала фильм о Вове, о моем друге, а порой и наставнике, мне приходили на ум строчки Ахмадуллиной: «Да будем мы к своим друзьям пристрастны!/ Да будем думать, что они прекрасны!». А дальше там «Терять их страшно, бог не приведи!». Я потеряла Володю, но как смогла, сохранила его в кино, благодаря которому можно будет познакомить с ним новых людей. Собственно, основной трудностью проекта стал дефицит изображений главного героя фильма, связанный с его преждевременным уходом. В этом и заключалось пресловутое «сопротивление материала» - как максимально полно раскрыть образ Володи в условиях его фактического отсутствия в визуальном ряде фильма.





Корреспондент:

Как строилось ваше взаимодействие как одного из авторов сценария с Аленой Полуниной и Григорием Курдяевым?



Наталия Назарова:

Ну, для начала нужно понимать, что речь здесь идет о сценарии не в привычном смысле этого слова. В фильме нет закадрового текста, этот элемент показался мне избыточным для структуры «ВовыНины». Не было и не могло быть никакого литературного сценария до начала съемок. Фактически, создание сценария органично сплеталось с подготовкой к монтажу, то есть, речь идет скорее о сценарном плане. Поэтому одним из соавторов значится Григорий Курдяев – монтажер фильма. Что касается Алены Полуниной, то она работала с нами не очень долго, поскольку в какой-то момент погрузилась с головой в съемки нового режиссерского проекта, но на определенном этапе ее энергия здорово помогла нам в процессе структурирования отснятого материала. Но я понимала, что войти в этот материал, так сказать, «со стороны» - весьма сложно, все-таки еще раз подчеркну, что это очень личный проект, хотя я и не позволяю себе акцентировать этот аспект в самом фильме.



Корреспондент:

Расскажите о героях вашего фильма – Владимире Сальникове и Нине Котёл. Что делает их уникальными, не похожими на других?



Наталия Назарова:

Думаю, в принципе нет художника, если это настоящий художник, похожего на другого художника. Все уникальны, стоит только приблизиться. Вова и Нина уникальны поразительной органичностью их дуэта. В названии фильма я решила соединить их имена в одно имя. Этот ход подсказан характеристикой «нераздельные»: так Володя говорил о характере их отношений с Ниной. Но тут же добавлял: «и неслиянные». Я позволила себе слитность, но сам фильм показывает, насколько разными, порою даже противоположными, они оставались, несмотря на всю свою нераздельность. Этим они и завораживают, показывая, как можно слиться воедино, оставшись абсолютно автономными.



Корреспондент:

Фильм опровергает категоричный постулат Марины Абрамович о том, что «художник не может любить художника». Вы изначально были не согласны с этим утверждением и хотели это доказать, или пришли к этому выводу во время работы над фильмом?



Наталия Назарова:

Конечно, я изначально считала, что Вова с Ниной были исключением из озвученного знаменитой Абрамович правила, я ведь знала про их искреннюю любовь задолго до начала съемок. Но я не стремилась чего-то доказывать или опровергать, кино не делается для опровержения или утверждения того или иного тезиса. Просто хотелось синтезировать две линии, два настроения: историю любви и историю творческого поиска и самораскрытия. И показать, в какой тесной и нерасторжимой связи могут находиться порой эти энергии.



Корреспондент:

Что для вас как для создателя картины является в ней самым главным? Какую основную идею, по вашему мнению, должен вынести зритель после просмотра ленты?



Наталия Назарова:

Признаюсь, мне кажется неблагодарным делом для режиссера рассуждать на тему о послании фильма, о том, «что должен вынести» после просмотра зритель. Думаю, зритель никому ничего не должен. Я хотела поделиться частицей дорогого мне опыта, частицей своей любви. Если я что-то и транслирую зрителю своим фильмом, то это вряд ли конвертируется в слова и работает скорее на чувственном, эмоциональном уровне. А вообще, коммуникация автора со зрителем неисповедима и чем более неожиданной для меня будет реакция зрителя на фильм – тем лучше.





Корреспондент:

Чего вы ждете от показа ленты на «Артдокфесте»? Какая реакция зрителей была бы наиболее приятной для вас?



Наталия Назарова:

На Артдокфесте искушенная, даже избалованная, публика, которую трудно удивить. Но я бы не стала говорить об ожидании какой-то цельной и единой зрительской реакции, на которую мне бы хотелось рассчитывать. Нельзя подходить к аудитории твоего фильма как к анонимной массе. Это десятки или сотни индивидуальностей. И каждая реакция ценна, каждая отвечает тебе, вне зависимости от того, проникся человек фильмом и восторженно поблагодарил после показа или вышел с середины просмотра, все это – полезный диалог.



Корреспондент:

«ВоваНина» - это ваш третий документальный фильм. Есть ли у вас идеи для новой картины? О чем хотелось бы снять кино, какие темы раскрыть?



Наталия Назарова:

До этого момента все мои фильмы были персональными посвящениями и рассказывали о художниках. На этом поле мне комфортно и интересно, но, возможно, как это принято сейчас говорить, «пришла пора выйти из зоны комфорта»... Откровенно говоря, я пока не определилась. Есть какие-то импульсы, но они пока задают только векторы поиска и конкретных очертаний еще не приобрели. Но за какую бы тему я ни взялась в дальнейшем, для начала мне нужно в нее влюбиться.

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Премьера фильма Наталии Назаровой «ВоваНина» пройдет сегодня, 8 декабря 2017 года, в рамках фестиваля «Артдокфест» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

Сбор гостей — 18:30. Начало — 19:30.

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