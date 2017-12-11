Вера Сторожева: «Девушка с косой» - фильм провокационный, но не жестокий»

14 декабря 2017 года в прокат выходит дебютная картина режиссера Ольги Поповой «Девушка с косой», продюсером которой выступила Вера Сторожева (дистрибьютор - компания Парадиз). По жанру это новогодняя комедия, и все внешние атрибуты жанра соблюдены – действие происходит 31 декабря, все герои готовятся к встрече Нового года и у каждого из них случается своя предновогодняя история. Но присутствует здесь и необычная, для подобных фильмов деталь – одной из интриг картины является вопрос, к кому в эту праздничную ночь придет «девушка с косой» и для кого этот Новый год может стать последним. В интервью «ПрофиСинема» Вера Сторожева и Ольга Попова рассказали о том, почему для кинодебюта было выбрано именно жанровое кино, как работалось с созвездием прекрасных актеров, занятых в картине, и о том, какие новогодние фильмы они любят смотреть сами.





Александра Иванова:

Как вы отнеслись к идее Ольги дебютировать в кинорежиссуре жанровым кино?



Вера Сторожева:

Честно говоря, не была вполне уверена, что это удачная идея для дебюта. И даже в какой-то мере удивилась, что Ольга выбрала этот жанр. Мне казалось, что она захочет снимать что-то авторское, что это будет фестивальное кино. Но сейчас иные времена, и это уже другое поколение режиссеров, со своим видением. Возможно, свою роль также сыграло то, что второе режиссерское образование она получила в Университете Южной Калифорнии. У Ольги свой определенный стиль, вкус, и в творческие дела я почти не вмешивалась. Но мне кажется, она хороший жанровый режиссер, по фильму это видно. На мой взгляд, жанровое кино делать сложнее, и это менее благодарное дело, чем работа в авторском кинематографе. К комедиям всегда отношение было довольно снисходительное, тем более к новогодним. Кажется, что по форме это вроде легко, но делать комедию всегда тяжелее, знаю по своему опыту. Сил вкладываешь много, а отдача не всегда равноценна. Есть такая знаменитая история. К Михаилу Ромму пришел один его ученик и сказал, что он написал сценарий и хочет снимать комедию, но боится, что получится как у Чаплина. На что Ромм ему ответил: «Не бойтесь, не получится».



Александра Иванова:

Вы употребили выражение «фестивальное кино». Но, тем не менее, кинофестивали не обошли своим вниманием «Девушку с косой». Недавно картина была в конкурсе кинофестиваля «Спутник над Польшей» в Варшаве.



Вера Сторожева:

Да, фильм был очень тепло встречен в Варшаве, зрители аплодировали. И даже были разговоры о том, чтобы прокатывать картину в Польше. Пока не знаю, чем это закончилось, но из Варшавы звонили по этому поводу.



Александра Иванова:

А началась фестивальная история фильма этим летом с фестиваля российского кино «Окно в Европу» в Выборге…



Вера Сторожева:

Да. Ольга дебютант, ей надо предъявлять себя миру, и мы были благодарны, что на «Окно в Европу» нас пригласили не во внеконкурсную программу, а в основной конкурс.



Александра Иванова:

К тому же в Выборге картина получила приз жюри «за актерский ансамбль». В фильме действительно собрано самое настоящее актерское созвездие. Как проходил кастинг?



Вера Сторожева:

Кастинг был долгий, тревожный и мучительный, поскольку не было ни одной роли, которая писалась бы конкретно на какого-либо актера. И еще не было актеров, с которыми я сама раньше работала как режиссер, все новые, незнакомые. И появление в итоге такого прекрасного актерского ансамбля – это полностью заслуга Ольги.





Александра Иванова:

Фильм получился с одной стороны новогодним, а с другой – несколько провокационным. Тему смерти все же не очень принято обыгрывать в праздничном кино. Нет опасения, что это может как-то отпугнуть часть аудитории?



Вера Сторожева:

У Ольги была как раз такая установка - никакого «розового новогоднего компота». И если бы бюджет был побольше, наверное картина стала еще более подробной, скажем так. В конце концов, на Новый год едят не только сладкое, но и острое и соленое для разнообразия. Но фильм с одной стороны провокационный, а с другой – не жестокий. Мне эта история нравится, она веселая, я за нее очень переживала, и старалась не вмешиваться в творческий процесс, а только помогать, создавать хорошие условия.



Александра Иванова:

А у вас есть свой рецепт новогоднего кино, каким оно должно быть?



Вера Сторожева:

Нет, хотя я сделала много новогодних фильмов. Наверное, это должны быть картины с праздничным настроением. И у них всегда обнадеживающий финал, счастливый, красивый.



Александра Иванова:

На какую целевую аудиторию вы рассчитываете?



Вера Сторожева:

Думаю, что это картина для широкого новогоднего зрителя. Новый год – семейный праздник, за одним столом собираются люди разных поколений.



Александра Иванова:

Насколько я помню, после первого показа фильма в Выборге вы говорили, что «Девушкой с косой» заинтересовались несколько телеканалов. Как ситуация обстоит сейчас, есть какая-то определенность?



Вера Сторожева:

У нас договор с компанией «Парадиз», которая занимается и прокатом, и телепродажами, и прочими формами реализации фильма. У некоторых каналов пока выжидательная позиция, они хотят посмотреть, как пройдет прокат. Но фильм им нравится, и я надеюсь, что телепоказ тоже будет.



Александра Иванова:

У вас есть свои любимые новогодние фильмы, которые не надоедает пересматривать из года в год?



Вера Сторожева:

Конечно, это наша классика. «Ирония судьбы» - это то кино, которое уже существует в тебе, когда, пробегая мимо телевизора, видишь один кадр, и у тебя уже масса ассоциаций, ты знаешь, что было до, что будет после, можешь сам подавать реплики.



Ольга Попова: «Экстравагантность «Девушки с косой» может сыграть нам на руку»





Александра Иванова:

Почему вы решили дебютировать в кинорежиссуре именно жанровой новогодней картиной?



Ольга Попова:

Мне интересно снимать жанровые вещи, и комедийные. И когда я увидела заявку, которую мне показала Виктория Бугаева, то подумала, что из этого может получиться очень интересное кино.



Александра Иванова:

Герои вашего фильма живут в Москве на улице Заморенова в доме 48. Почему вы решили так точно обозначить их местожительство?



Ольга Попова:

Именно в районе улицы Заморенова мы нашли крышу, с которой открывается красивый вид, его ни с чем не спутаешь. Там и снимали. Но адрес не играет большой роли. Подобная история может произойти в любом городе России. Все празднуют Новый год и делают «оливье», везде одни и те же проблемы.



Александра Иванова:

Ваша новогодняя картина несколько провокационна, ведь там присутствует тема смерти, не очень характерная для праздничного кино. Не боитесь отпугнуть зрителей?



Ольга Попова:

Это такой ход ва-банк. В последнее время зрители жалуются, что устали от «Ёлок», и говорят, что хотят что-то новенькое. Вот «Девушка с косой» и будет проверкой, готовы ли зрители воспринимать что-то новенькое.



Александра Иванова:

Как вам работалось с таким созвездием замечательных актеров?



Ольга Попова:

Изумительно, просто идеально. Я обожаю каждого из них. Съемки были убийственные, мы снимали в жуткий мороз, было минус 34, все в бешеном темпе. Все сняли за 20 смен, и не было ни одного актерского дубля, работали все потрясающе, все дубли только из-за технической необходимости.





Александра Иванова:

Актеры импровизировали на площадке, или же строго придерживались сценария?



Ольга Попова:

Я категорически против импровизации, особенно если мы говорим о жанровом кино. Я делала не репризную комедию, это не стенд-ап, где можно пробовать разные варианты в зависимости от ситуации. Честно говоря, не люблю такие фильмы, когда идет импровизация на тему. Мне нравятся выстроенные и выверенные комедии, поэтому у нас все было четко и жестко.



Александра Иванова:

Каким, на ваш взгляд, должно быть новогоднее кино?



Ольга Попова:

Новогодняя комедия – это жанр, который обязательно предполагает хэппи-энд. Поэтому вопрос, ЧТО будет в финале, не стоит, это же не детектив, где мы не знаем, кто убийца. А главный вопрос – КАК мы дойдем до этого финала. И тут как раз экстравагантность «Девушки с косой» может сыграть нам на руку. А вообще, новогоднее кино должно быть о семье, о семейных ценностях. Все по классике жанра.



Александра Иванова:

У вас есть любимые новогодние фильмы?



Ольга Попова:

Пожалуй, только «Один дома». Я не любитель «Иронии судьбы», потому что она уже настолько набила оскомину, ты ее знаешь наизусть. Она прекрасна, но хочется что-то свеженькое.



Александра Иванова:

Какого зрителя вы ждете в кинотеатрах?



Ольга Попова:

Официальный рейтинг фильма 12+. Думаю, что основная аудитория – люди в районе 20 -30 лет. Надеюсь, что мы сможем заполучить и людей, которые крайне редко ходят в кино. По крайней мере, я слышала после показа в Выборге, как мужчины 30-35 лет, которых на самом деле не загонишь в кинотеатры, очень хорошо отзывались о «Девушке с косой».



Александра Иванова:

А участие в картине народного любимца, актера Федора Добронравова, мне кажется, дает шанс на то, что придут зрители и более старшего возраста.



Ольга Попова:

Да. У нас вообще показаны персонажи четырех разных возрастов, так что, по идее, это фильм на любой вкус.



Александра Иванова:

Как вам работалось с мамой в роли продюсера?



Ольга Попова:

Мне прекрасно, а Вере, думаю, со мной было очень сложно. Конечно, все не было гладко и спокойно, если делать кино таким образом, оно будет вялое и никому ненужное. Кино - это все равно всегда споры, обсуждения, отстаивание своей точки зрения. Если режиссер не может доказать свою точку зрения, значит, это провал. Для меня, как и для продюсера, не было принципиально, чтобы у нас было абсолютное совпадение по концепции. Все равно у каждого режиссера свое кино. Для Веры скорее более важными были организационные моменты.

Автор: Александра Иванова